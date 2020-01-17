Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что форма подачи заявления об отставке Гончарука может свидетельствовать о желании остаться в должности, получив при этом от Зеленского дополнительный кредит доверия

Заявление Гончарука об отставке с должности Премьер-министра, судя по тексту этого заявления и общему политическому контексту, это не стремление Премьера уйти в отставку, а способ борьбы за то, чтобы остаться на этой должности.

Во-первых, не Президент юридически решает вопрос о согласии на отставку Премьер-министра, а Верховная Рада. Во-вторых, если решать этот вопрос через представление Президента об отставке главы правительства, то это будет противоречить Конституции Украины. Поскольку парламент утвердил в сентябре 2019 г. Программу правительства, то до сентября 2020 г. Верховная Рада не может отправить правительство (в том числе и премьер-министра) в отставку. Медведчук: «Заявление об отставке – это дешевый пиар-ход Гончарука» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но повышая ставки, через подачу заявления об отставке, Гончарук, возможно, совершает роковую ошибку. Похоже, Зеленский не собирался отправлять Гончарука в отставку, но он не любит, когда ему ставят ультиматумы, даже в такой подобострастной форме, как это сделал Гончарук. Поэтому теперь я е уверен в реакции Президента Зеленского.

Может повториться история с Александром Данилюком. Бывший секретарь СНБО таким же образом пытался влиять на Президента Зеленского. И закончилось это его отставкой. Ведь Президент может сказать: хорошо, Алексей, раз ты оказался таким слабаком, то уходи, но по собственному желанию и направляй свое заявление в Верховную Раду. Но, может быть, Президент ограничится выговором чересчур взволнованному Премьеру и даст ему еще один шанс, но на некоторое время.

Не стоит Премьеру дергаться и истерить. Спокойнее надо реагировать на такие проблемные ситуации.