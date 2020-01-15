Кто из молдавских политиков навесил себе лавры за преследование Плахотнюка в США и доставят ли в Кишинев беглого олигарха, но уже арестованного - в материале Украина.ру

Американская мечта стала несбыточной для молдавского олигарха Влада Плахотнюка. В США принято решение не продлевать визу ни ему, ни его семье (а это жена и двое детей). Об этом заявили в Госдепартаменте США. По словам госсекретаря Майка Помпео, причина связана с коррупционными действиями, в которых фигурирует имя бывшего лидера Демпартии.

Гром среди ясного американского неба

На самом деле нет ничего странного в том, что Плахотнюк не получил визу. Она истекла еще в середине декабря прошлого года, и политик подал прошение о ее продлении. Причем визы такого типа, которая предполагает инвестирование в американскую экономику, что говорило о желании олигарха осесть в США всерьез и надолго. Однако официальный отказ прозвучал как гром среди ясного неба. Уралов: «США нужен управляемый и активный Плахотнюк, а не олигарх на пляжах Майами» © Семен Уралов

Заявление госсекретаря США Майка Помпео оказалось максимально простым, но емким и жестким:

«Причина запрета связана с коррупционными действиями, в которых фигурирует имя бывшего лидера ДПМ, и подрывом верховенства закона в Молдавии», — цитата из Twitter добавила Помпео подписчиков из солнечной Молдавии и разлетелась во всех местных СМИ.

Никто не ожидал, что отказ Плахотнюку в визе прозвучит именно в таком убийственном для него как для политика тоне и с такими жесткими формулировками. Скорее всего, Плахотнюк, зная, что его побег из Молдавии может закончиться подобным финалом, а также оценивая реальные риски ареста, США покинул. Причем произошло это, судя по всему, совсем не вчера. В околополитических кругах в Молдавии бродит версия, что Плахотнюк, скорее всего, находится в Великобритании (до этого говорили, что он пытался получить политическое убежище на Украине, но старый друг Петр Порошенко не смог ничем помочь даже за деньги). Такое возможно только на волне борьбы с Россией, ведь он неоднократно выставлял себя жертвой Кремля.

Реакция политического класса

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил партнеров.

«Санкции против олигарха — хороший и ожидаемый сигнал со стороны наших западных партнеров, за что мы им благодарны. Мы неоднократно обращались к ним, в том числе и напрямую к США с такой просьбой. Чтобы добиться результата, понадобилась кропотливая, порой незаметная работа, прежде всего правоохранительных органов», — пояснил Додон.

Также и экс-премьер Молдавии Майя Санду обратилась к США:

«Мы благодарим правительство США за ответ на нашу просьбу наказать Плахотнюка, тем самым отдавая должное запросам граждан нашей страны. Коррупционеры, а также те, кто совершает преступления против народа, будут наказаны», — заявила Санду. Под антироссийским брендом. Молдавский олигарх Плахотнюк хочет пробраться в Украину к Порошенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Хоть тушкой, хоть чучелом — явят ли арестованного Плахотнюка к выборам

«Плахотнюк был подопечным влиятельных политических кругов Вашингтона, что позволяло ему удерживаться на плаву достаточно долгое время. Вероятно, беглый олигарх поделился с американскими "друзьями" терабайтами компрометирующей информации на многих видных общественных и политических деятелей Молдавии. Так что много интересного мы сможем увидеть и услышать в ближайшее время, особенно к выборам», — считает молдавский политолог Игорь Тулянцев.

По мнению местных аналитиков, скорее всего, жесткий отказ Плахотнюку в продлении визы означает начало президентской компании в Молдавии (выборы главы государства пройдут в конце 2020 года). А подобный шаг США — это шикарный подарок для Майи Санду, которая позиционирует себя в качестве прозападного политика и, естественно, все лавры приписала себе, напомнив, что во время визита в США поднимала эту тему. Добробаты просят огня. Как Плахотнюк помогал Порошенко снабжать оружием «Азов» и «Правый сектор»* © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Не исключено, что ближе к выборам появится и сам Плахотнюк, уже арестованный. Если такое и произойдет, то под соусом — мол, только благодаря Майе Санду это удалось.

Вся эта история напоминает тот случай, когда некогда влиятельного в Молдавии политика США поматросили и бросили. Вытащили все, что только можно было. Тот, скорее всего, пошел на сотрудничество в надежде, что ему продлят визу и США станет вторым домом. Но, как это часто бывает с американцами, ресурс они использовали, а потом выкинули как ненужный.

Летом прошлого года в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против Плахотнюка. Новую власть поддержали ЕС, Россия и США, а олигарх бежал из страны в США. Теперь он бежал и из США.