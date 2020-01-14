Ультраправая коалиция: с какими зарубежными партиями работает "Нацкорпус"

За последние несколько лет партия «Национальный корпус», представляющая собой политическое крыло «азовского движения», активно переходит от взаимодействия с маргинальными праворадикальными группировками Западной и Восточной Европы к работе с парламентскими партиями или хотя бы близкими к ним политическими проектами и отдельными политиками

Как откровенно рассказала 14 ноября 2018 года Радио «Свобода» международный секретарь партии Елена Семеняка, «крайне правые лидеры смогут сейчас прийти к власти — мы надеемся сформировать коалицию». А «азовское движение» хотело бы «занять позиции в авангарде этого движения».

Это сотрудничество выстраивается в рамках выдвинутой в 2016 году «Нацкорпусом» проекта "Интермариум" (Intermarium, иначе "Межморье" или "Междуморье"), предусматривающего поэтапное создание вокруг Украины военно-экономического блока восточноевропейских (преимущественно, на конечном этапе в него должны войти также Грузия и Финляндия, в некоторых вариантах речь идет о всей Скандинавии) стран. Который был бы эффективным противовесом и России, и непопулярному у националистов Евросоюзу.

Латвия

Планомерно выстраивается сотрудничество «Нацкорпуса» с правой партией Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» (Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»).

Как сообщалось на сайте «Национальный корреспондент» (ранее долгое время это был информационно-новостной портал полка «Азов» и всего «азовского движения»), в декабре 2016 года Киев посетила международный секретарь Национального объединения Даце Кальнинья (Dace Kalniņa), «которая активно общалась с украинскими коллегами в течение полунедельного визита». В частности, общение проходило на выставке «Генерал латвийской армии Петерис Радзиньш в истории Латвии и Украины», прошедшей 16 декабря 2016 года в посольстве Латвии в Киеве, которую посетили представители «Нацкорпуса», «Свободы»* и Конгресса украинских националистов.

На проведенном 8-9 сентября 2018 года в Киеве «Свободой» фестивале «Голосеевская крыивка» Даце Кальнинья выступила с докладом. Кроме того, на сайте «Интермариума» (в данный момент недоступен) в сентябре 2018 года упоминалось о том, что ранее «Райвис Зелтитс, генеральный секретарь партии Национальный альянс (Nacionālā apvienība), принимал участие в нескольких мероприятиях «Национального корпуса» (стоит отметить, что речь может идти об онлайн-включениях в ходе проходивших в Киеве мероприятий), а также то, что Зелтитс вместе с Калниньей «координирует информационную платформу The New Nationаlism, которая транслирует геополитическое видение нового поколения националистов "Межморья" на английском языке».

14-15 сентября 2018 года делегация «Нацкорпуса» (международный секретарь партии Елена Семеняка) и «Свободы» (руководитель молодежного направления партии, депутат Киевского облсовета Юрий Ноевый) посетила с ответным визитом Латвию, в частности, посвященную генералу Раздзиньшу выставку в городе Бауска (Bauska), где в общем с ними в мероприятии участвовали депутат (ранее глава) краевого совета от Национального объединения Райтис Абелниекс (Raitis Ābelnieks), депутат парламента страны от той же партии Эдвинс Шноре (Edvīns Šnore) и упомянутый выше генеральный секретарь той же партии Райвис Зелтитс (Raivis Zeltīts).

Кроме того, при участии Кальниньи представители «Нацкорпуса» и «Свободы» посетили помещение парламента страны и офис Национального объединения. Радикальное похмелье: националисты готовятся отметить день рождения Степана Бандеры © commons.wikimedia.org, Waynelai10 | Перейти в фотобанк

Германия

Приоритетным партнером «Нацкорпуса» выступает Национал-демократическая партия Германии (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD) и её молодежное крыло «Молодые националисты» (Junge Nationalisten, JN, до 2018 года — «Молодые национал-демократы», Junge Nationaldemokraten). В бундестаге NPD за всё полвека своего существования ни разу не была представлена, однако за последние два десятилетия регулярно успешно выступала на выборах в ландтаги в землях Восточной Германии, а в 2014 году ей удалось провести одного депутата в Европарламент.

Из конкретных примеров. Международный секретарь «Нацкорпуса» Елена Семеняка приняла участие в паневропейском конгрессе REgeneration.EUROPA, проведенном JN 11-12 мая 2018 года в городе Риза (Riesa) под Дрезденом (федеральная земля Саксония).

15-16 февраля 2019 года Семеняка приняла участие в ежегодном массовом марше, проводимом NPD в Дрездене в годовщину бомбардировки города англо-американской авиацией в 1945 году, а затем выступила с лекцией «Эволюция «азовского движения», организованной для местного отделении NPD в городе Пирна (Pirna) под Дрезденом.

В свою очередь, представители JN посетили марш в честь годовщины создания Украинской повстанческой армии*, прошедший 14 октября 2018 года в Киеве. Характерно, что часть фотографий немецких ультраправых с баннерами была опубликована Семенякой в Facebook.

Польша

Пока что основным партнером «Нацкорпуса» выступает Ассоциация академических легионов. Академические легионы (Legia Akademicka) созданы при вузах и занимаются подготовкой студентов в качестве младших офицеров-резервистов (причем обучение проходит в каникулы в военных училищах и частях) и участвуют в маневрах с Вооруженными Силами Польши.

В частности, вице-президент Ассоциации Дамиан Дуда (Damian Duda) участвовал во Второй и Третьих конференциях по созданию "Интермариума", проведенных «Нацкорпусом» в Киеве соответственно 27 апреля 2017 года и 13 октября 2018 года, причем на второй из них Дуда присутствовал в президиуме.

Можно отметить, что представители «Нацкорпуса» (Семеняка и официальный спикер партии Александр Алферов) выступали на конференции «Осколки империи», прошедшей 25-26 ноября 2017 года в Колонном зале Сейма Польши. Кроме того, на конференции присутствовал поддерживающий идею "Интермариума" заместитель главы УНА-УНСО* Игорь Мазур.

Соорганизатором конференции выступила депутат от правящей партии «Право и справедливость», зампред комитета по иностранным делам Сейма Малгожата Госевская, являющаяся также экспертом Офиса президента Польши. В 2019 году Госевская была избрана вице-спикером Сейма Польши.

Обратим внимание на фотографии, опубликованные в официальной группе конференции. На одной из них международный секретарь «Нацкорпуса» (копирующая внешне облик Ангелики Бюхер в парадной форме СС из фильма «Щит и меч» — черный пиджак, белая блузка, черный галстук) и заместитель председателя комитета по международным делам Сейма Польши сидят рядом (за столом их разделяет всего один человек).

Однако все-таки нет данных о прямом сотрудничестве «Нацкорпуса» с Госевской, а ее участие в организации конференции объясняется прежде всего последовательно антироссийской (и поэтому проукраинской) позицией польской депутатки.

Стоит отметить, что 7 февраля 2019 года на интернет-ресурсах «Интермариума» было опубликовано заявление о том, что «сейчас польская сторона в ответ приглашает представителей «Нацкорпуса» и полка «Азов» на апрельский Безопасностный форум в Люблине». Кто выступал с польской стороны и состоялась ли поездка туда представителей «Нацкорпуса», неизвестно.

Есть еще одно упоминание о том, что к похожему мероприятию «азовцы» в феврале 2019 года готовились, причем на самом представительном уровне. 9 марта 2019 года на сайте theБабель был опубликован репортаж журналиста, который «провел несколько недель», внедрившись в ряды «Национальных дружин» (аффилированы с партией «Нацкорпус» как боевое крыло партии). В репортаже цитируется заявление, сделанное в ходе беседы командиром «Нацдружин», бывшим командиром «Азова» Игорем Михайленко: «Скоро я должен ехать в Польшу, чтобы представить там свое видение новой территориальной обороны Украины».

Хорватия

Взаимодействие «Нацкорпуса» с местными правыми пока что еще только выстраивается, одной из преград является то, что хорватские ультраправые партии находятся в кризисе и ни одна из них не представлена в парламенте.

9 декабря 2017 года Елена Семеняка в ходе конференции, организованной в Католическом университете (Загреб), встретилась с независимым депутатом-националистом, отставным генералом Желько Гласновичем (Željko Glasnović).

Гласнович был избран 14 октября 2016 года в парламент по одномандатному округу как независимый кандидат, но при поддержке коалиции «Движение» (POMAK), созданной ультраправыми Хорватской партией права (Hrvatska stranka prava, HSP), Хорватской чистой партией права (Hrvatska čista stranka prava), консервативными Семейной партией (Obiteljska stranka) и «Действием за лучшую Хорватию» (Akcija za bolju Hrvatsku). Фанатский «Гонор»: почему воинство Сына Перуна ушло от «Азова» © colonelcassad.livejournal.com | Перейти в фотобанк

В блоге Interregnum Intermarium на Tumblr были опубликованы фотографии с этой конференции, на одной из которых Семеняка пожимает руку Гласновичу (в настоящий момент из-за проблем с движком Tumblr фотографии не загружаются, но сохранены в записях Семеняки на других блог-сервисах).

Стоит также обратить внимание на присутствие в избирательном штабе Ружи Томашич (Ruža Tomašić), успешно переизбранной в мае 2019 года в Европарламент от Хорватской консервативной партии (Hrvatska konzervativna stranka, HKS), хорватского бойца «Азова» Дениса Шелера (Denis Šeler), облаченного в кофту с эмблемой «Азова» на груди и дружески обнимающегося с генсеком HKS Денисом Бевандой (Denis Bevanda) и с помощниками евродепутата, например, Марко Милановичем Литре (Marko Milanović Litre). Позже эти фотографии были удалены.

Кстати, Томашич хорошо известна своими националистическими взглядами и ранее также состояла в ультраправой Хорватской партии права, а после выхода из нее в 2009 году основала Хорватскую партию права имени доктора Анте Старчевича (Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, HSP-AS), которую возглавляла до 2014 года.

7 февраля 2019 года на интернет-ресурсах «Интермариума» было опубликовано заявление о том, что «сейчас уже идут переговоры о проведении Четвертой конференции по Интермариуму (2019) в Загребе».

Продолжение последовало уже в ближайшие дни. 18 февраля 2019 года генсек HKS Беванда опубликовал в Instagram совместную фотографию с Шелером. То, что это не были просто дружеские встречи за пивом, свидетельствует из сообщения 20 февраля 2019 года на странице Intermarium Support Group в Facebook: «Денис Шелер… в парламенте Хорватии с депутатом генералом Желько Гласновичем, депутаом Хрвоей Зекановичем и Иваном Вукоей, заместителем руководителя загребского отделения Хорватской консервативной партии, возглавляемой евродепутатом Ружей Томашич. Не случайно коалиция хорватских националистических партий (Hrvatska Konzervativna stranka, HRAST, HSP-AS, HSP), которую, среди прочего, координирует Иван Вукойя, складывается бок о бок с прогрессом в подготовке хорватскими и украинскими энтузиастами следующей конференции по проекту Интермариум!»

Стоит уточнить, что Хрвойя Зеканович (Hrvoje Zekanović) представляет в парламенте страны партию «HRAST — движение за лучшую Хорватию» (HRAST — pokret za uspješnu Hrvatsku), тогда как Иван Вукойя (Ivan Vukoja) является депутатом местного совета в загребском районе Подсусед — Врапче (Podsused — Vrapče).

12 июля 2019 года последовало продолжение. В блоге Intermarium Support Group в Facebook было опубликовано сообщение:

«Сейчас, после успеха (они заняли при голосовани в Европарламент третье место с 8,52% голосов. — Авт.) на выборах нового альянса хорватских националистических партий, «хорватских суверенистов» (Hrvatski suverenisti) во главе с самым популярным хорватским политиком, опытным европарламентарием Ружой Томашич, развитие Интермариума вышло на новый уровень. Так, осенью 2019 года Четвертая конференция группы поддержки Интермариума уже запланирована в Загребе…



7-10 июля 2019 года во время трехдневного визита в Загреб ее (конференцию. — Авт.) обсуждали Марко Миланович Литре, помощник Ружи Томашич, Денис Беванда, (генеральный. — Авт.) секретарь Консервативной партии Хорватии, входящей в блок «Хорватские суверенистские партии», и еще один его ведущий член, Иван Вукойя, на встречах с делегацией «Национального корпуса», состоявшей из заместителя Андрея Билецкого, ныне председателя «Национального корпуса», Николая Кравченко, его помощника по международным делам Артема Болюха и международного секретаря «Национального корпуса», координатора проекта «Интермариум» Елены Семеняки».

Подобной представительности визита — включая заместителя главы «Нацкорпуса» — ранее никогда не было. Факт подобных встреч подтверждается публикаций совместных фотографий, на которых Семеняка и Кравченко сфотографированы рядом с Денисом Бевандой (на фото выше третий справа) и Марко Милановичем Литре (крайний справа). Кстати, 7 июля 2019 года упомянутый помощник евродепутата опубликовал в Instagram фотографию подаренных ему кофты с эмблемой «Азова» и «азовских» пропагандистских изданий.

В том же сообщении Intermarium Support Group высказывается благодарность «Денису Шелеру… без которого все эти формы сотрудничества между «азовским движением» и хорватскими националистами были бы невозможны».

Эта информация заинтересовала правозащитную сеть Balkan Investigative Reporting Network, представитель которой, работающий в Киеве и подробно отслеживающий деятельность украинских праворадикалов канадский журналист Майкл Колборн, оперативно слетал в Загреб и опубликовал 18 июля 2019 года расследование «Хорватия — ключ к международным амбициям украинских ультраправых».

Шелер подтвердил Колборну, что конференция "Интермариума" должна была пройти в хорватской столице в сентябре 2019 года, в ней должны были принять участие делегаты из Украины, Польши, стран Балтии, Норвегии, Дании и Швеции. Но главное — на мероприятие в Загреб должен был прибыть вождь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, планировавший встретиться с представителями правых партий Хорватии и прежде всего с удачно выступившими весной на выборах в Европарламент «суверенистами».

Томашич подтвердила Колборну, что с ней связывался некий хорват (возможно, Шелер) по поводу запланированного визита Билецкого, и она ответила ему, что готова встретиться с украинским ультраправым политиком.

Судя по всему, именно из-за вспыхнувшего после этой публикации скандала намеченная в Загребе Четвертая конференция по "Интермариуму" была отменена, хотя с 2016 года такие конференции проходили в Киеве каждый год.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.