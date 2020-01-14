Странным образом, ни одно из изданий не потрудилось проверить по первоисточникам информацию, появившуюся на русскоязычном швейцарском сайте, хотя разница в названных суммах оказывается весьма значительной

«Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 миллионов швейцарских франков, или около 82,1 млн долларов, 12 украинским компаниям в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате конфискации их активов в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года». Это сообщение, появившееся 10 января на русскоязычном сайте swissinfo.ch без какой-либо активной ссылки на первоисточники или цитаты из таковых, далее широко растиражировали многие СМИ, ограничившись при этом опять-таки исключительно ссылкой на swissinfo.ch. Понятно, что с русскоязычного сайта копипастить удобней, но все-таки это явно не первоисточник.

Что ж, зайдем на сайт Федерального суда Швейцарии bger.ch (информация там доступная на трех официальных языках этой страны — немецком, французском и итальянском), в раздел ежедневных публикаций о принятых судом решениях (стоит заметить, что публикация о решении обычно запаздывает по сравнению с датой его принятия), где 10 января опубликованы два (соответственно под номерами 4A_244/2019 и 4A_246/2019), принятых 12 декабря 2019 года решения по двум делам о международном арбитраже. Полуостров надежды: Субъективные итоги года в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Заглянем в первое судебное решение. Касается оно украинской компании, которая: «В период с 2003 по 2006 год приобрела 16 АЗС на Крымском полуострове. Она также арендовала офисное помещение в городе Феодосия, где работало 30 сотрудников. В 2013 году заявитель контролировал десять процентов крымского топливного рынка».

Название компании при публикации, как водится, удалено, но нетрудно понять, о ком идет речь. Директор «Укрнафты» Марк Роллинс упомянул 10 февраля 2016 года в интервью «Экономической правде»: «Мы потеряли около шестнадцати автозаправочных станций в Крыму». Это было сказано как раз в контексте подачи «Укрнафтой» в международный арбитраж, а конкретно в одну из основных инстанций такого рода — Постоянный арбитражный суд (Cour permanente de Arbitrage), иначе называемый Постоянной палатой третейского суда, в Гааге (Нидерланды), которую не стоит путать с Международным арбитражным судом при Международной торговой палате (La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale) в Париже.

Далее в судебном решении кратко излагается хронология рассмотрения поданного в 2015 году «Укрнафтой» судебного иска, рассмотрение которого уже в 2016 году переместилось в авторитетный швейцарский арбитраж, и в итоге которого «решением от 12 апреля 2019 года Арбитражный суд в Женеве установил, что ответчик нарушил статью 5 «Соглашения о защите инвестиций» 1998 года в отношении инвестиций заявителя, и приказал ему возместить убытки заявителю на сумму 44.445.012 долларов США, плюс проценты (очевидно, за пользование чужим имуществом. — Авт.) с 22 апреля 2014 года».

Федеральный суд Швейцарии оставил это решение в силе, отнеся суммарные судебные расходы в размере 260 тыс. швейцарских марок на счет заявителя — очевидно, России, выступившей инициатором обращения в высшую судебную инстанцию Швейцарии с оспариванием предыдущего решения арбитражного суда в Женеве.

Второе судебное решение вынесено по делу 11 украинских компаний, которые «в период с 2000 по 2010 год приобрели и эксплуатировали 31 АЗС на Крымском полуострове», кроме того, две компании (названия при публикации пропущены. — Авт.) владели двумя подземными хранилищами в городах Симферополь и Севастополь, которые использовались для хранения запасов топлива и нефтепродуктов», также «заявителям принадлежали различные другие активы, такие как офисное здание в городе Феодосия».

В данном случае речь идет об иске группы компаний «Приват», владевшей до 2014 года в Крыму сетями заправок под брендами «Сентоза», Авиас, ANP и т.д.

Аналогично, читаем в документе: «Решением от 12 апреля 2019 года арбитражный суд в Женеве установил, что ответчик нарушил статью 5 Соглашения о защите инвестиций в 1998 году в отношении инвестиций заявителя, и приказал ей возместить заявителю убытки (в тексте они указаны для каждой из 11 компаний, суммарно 46.466.455 долларов США. — Авт.) плюс проценты».

Аналогично верховный суд Швейцарии жалобу российской стороны отклонил, дополнительно присудив заявителю (то есть России) выплату судебных издержек в размере 220 тыс. швейцарских франков.

Итого, складываем суммы по двум искам и получаем 90.911.467 долларов США, плюс проценты за пользование чужим имуществом с 22 апреля 2014 года (судя по всему, немаленькие, хотя сумма не названа, но речь идет суммарно о 46 АЗС, офисном здании, двух подземных хранилищах и т.д.), плюс 480 тыс. швейцарских франков судебных издержек. Каким образом эта сумма превратилась у авторов swissinfo.ch в 82,1 млн долл., что меньше даже суммарной стоимости имущества в двух исках, загадка.