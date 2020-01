В минувшие сутки лидеры нескольких стран заявили о том, что причиной крушения украинского «Боинга» в Иране могла быть ракетная атака из оружия, произведенного в России. Эта версия на руку тем, кому выгодна война или санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп в четверг, 9 января, заявил о том, что украинский «Боинг» 737-800, потерпевший крушение в Иране накануне, могли сбить.

«У меня есть подозрения. Я бы не хотел их озвучивать, но у других людей они тоже имеются… Это трагедия, несомненно. Но кто-то попросту мог совершить ошибку… Самолет летел и, учитывая очень неспокойное соседство, могла произойти ошибка», — заявил Трамп. Гужва: «Канада и Британия говорят о ракете, Иран опровергает, а Зеленский молчит» © скриншот с видео NewsOne

Гораздо более жестко позже высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«У нас есть разведданные от многих источников, в том числе от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолет был сбит иранской ракетой «земля-воздух». Собранные данные указывают на то, что именно это стало вероятной причиной крушения. Но нам нужно провести полное, доскональное и достойное доверия расследование, чтобы точно выяснить, что произошло», — заявил он.

Ранее эту версию вероятной называли СМИ. Теперь же ее поддерживают первые лица разных государств мира. При этом ранее ведущие информационные агентства со ссылкой на разведорганы, в том числе и Канады, заявляли о том, что основной причиной трагедии считается техническая неисправность. Издание Украина.ру разбиралось в том, насколько вероятна эта версия и что могло послужить причиной ее популярности у мировых лидеров.

Странное видео

На руку сторонникам версии об иранской ракете играет видео, подлинность которого подтвердило влиятельное американское издание The New York Times. На видео запечатлен момент попадания ракеты в цель в воздухе.

Сообщество блогеров-расследователей Bellingcat уже заявило, что видео снято в Паранде, где и потерпел крушение украинский самолет.

«Здания слева от камеры были построены по последнему спутниковому снимку Google Earth (сентябрь 2019 г.) и видны на спутниковом снимке Terraserver. Вы можете увидеть наше приблизительное местоположение на Google Maps здесь: Parand, Tehran Province, Iran».

The buildings to the left of the camera were constructed after the most recent Google Earth satellite image (September 2019), and are visible in a Terraserver satellite image. You can see our approximate geolocation on Google Maps here:https://t.co/667LS2KWd7 pic.twitter.com/hFVeIHHxJQ — Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

Позже блогеры заявили, что вычислили место, с которого была запущена ракета.

​By measuring the time that it took for the camera to hear the explosion, we estimated the distance of the event (red circle), and cross-referenced it with the geolocation of the video and the flight trajectory of #PS752 (taken from from FlightRadar24). pic.twitter.com/76vw5zyM6Z

Правда, само видео уже успело вызвать ряд вопросов. Первый и основной: откуда тот, кто его снимал, знал, что самолет будет атакован? И зачем вообще снимать самолет ранним утром, почти что ночью? Да так, что его на видео и не видно.

«Истории становятся всё офигительней. Появилось видео якобы попадания ракеты в украинский самолёт. Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда? А тут — такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета. Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже «бл*» или «ух ёпта» мужик не сказал», — отмечает главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв. «Там было что-то не так». Эксперты о гибели украинского самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Он отметил, что после публикации видео его подозрения насчёт того, что самолет реально сбили, выросли. Вот только Ткачёв стал ещё меньше уверен в том, кто это сделал.

«Я ничего не хочу утверждать, но как-то дофига часто слова «пассажирский самолёт» и «зенитная ракета» встречаются в одном предложении в связи со странами, где у США есть влияние и/или интересы. Лично я буду пытаться учитывать это поразительное совпадение при планировании поездок и перелётов», — указал он в другой записи.

Вопросы к видео есть не только у Ткачёва.

«Появилось видео, на котором якобы заснят момент попадания ракеты в украинский «Боинг» под Тегераном. Фейк или нет, Аллах знает лучше, равно как лишь Аллаху известно, зачем кому-то понадобилось снимать самолет в ночи, заранее не зная, что что-то случится», — отмечает аккаунт «Телеканала Джихад», изначально создававшегося как юмористическая пародия на джихадистские сообщества, но позже переросшего в проект изучения террористических группировок на Ближнем Востоке.

Появилось видео, на котором якобы заснят момент попадания ракеты в украинский «Боинг» под Тегераном.



Фейк или нет, Аллах знает лучше, равно как лишь Аллаху известно, зачем кому-то понадобилось снимать самолет в ночи, заранее не зная, что что-то случится pic.twitter.com/vuAFqFP9CY — Д///ИХАД (@tvjihad) January 9, 2020

​Таким образом, всё больше людей задают себе вопрос: если самолёт и был сбит, то чьей ракетой и кем?

На Западе утверждают: сбивал Иран, на вооружении которого в свою очередь находятся 39 зенитно-ракетных комплексов «Тор-М1» российского производства.

А вот скептики указывают на слишком очевидные совпадения.

Странные совпадения

Те, кто помнят о трагедии Boeing-777 в небе над Донбассом, не могли не увидеть совпадения с нынешней трагедией.

«Премьер Канады Трюдо заявил, что украинский Боинг над Тегераном был сбит иранским ПВО. Ага, и теперь лет десять Оттава будет рассказывать, почему она не может поделиться доказательствами. Проходили в 2014-м», — пишет политолог Владимир Корнилов в Facebook.

Официальные лица Ирана уже попросили Трюдо поделиться информацией.

«[Иран] просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране», — заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави. «Я не понимаю, для чего украинские специалисты поехали в Иран» - Шабовта о катастрофе «Боинга» © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Ранее глава гражданской авиации исламской республики Али Абедзаде заявил, что ракетная атака на лайнер была невозможна с научной точки зрения, ведь на той же высоте в тот момент находилось еще несколько гражданских самолетов.

«Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул он.

Некоторые эксперты и вовсе уверены, что крушение самолёта выгодно не только конфликтующим с Ираном США, но и ещё одному ближневосточному государству.

«Простите друзья, знаю, что это предвзято и, возможно, глупо, но я лично готов поверить в то, что Боинг сбил из засады израильский спецназ. Из переносных ЗРК. Чтобы подставить Иран. Израильские элитки лично я воспринимаю как способные на все против Ирана. А тут такой случай. При таком раскладе и цель выбирать не надо, вали в любое, что взлетает. Высота 2500, с которой рухнул самолет, вполне доступна для таких комплексов», — отмечает донецкий социолог Денис Селезнёв.

Если принять эту версию, то можно вспомнить, что иранцы летели на Украину, которая славится своими ракетными разработками времён СССР. А во время нынешней эскалации Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удары среди прочего и по израильской Хайфе. Ракета или беспилотник. СНБО Украины назвал версии катастрофы Боинга в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Кроме того, украинские эксперты в оборонной сфере обратили внимание на одну из погибших украинок — Елену Малахову. Она была директором авиакомпании ООО «Скайавиатранс». Этой компании принадлежал Ил-76ТД, который разбомбили 5 августа 2019 года в ливийской Мисрате. По официальной версии, самолет вез гуманитарный груз из Анкары. При этом в июле в Ливии были уничтожены два других украинских Ил-76ТД. Тогда в результате атаки беспилотников погиб украинский летчик Владимир Бухальский. СМИ предполагали, что те самолеты перевозили оружие для одной из сторон конфликта в Ливии. Гибель накануне почти что войны США с Ираном человека, который мог быть связан с грузоперевозками, которые выполняют военно-транспортные самолеты, выглядит весьма подозрительно. Как и гибель иранцев, следующих в граничащую с США Канаду.

Как бы то ни было, но украинские пилоты до конца выполняли свой долг.

«Правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал всё возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания. В 20-30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел», — рассказал очевидец трагедии телеканалу RT.

Если версия о ракетной атаке или о другой причине, связанной с неполадкой, но со злым умыслом, подтвердится, это будет означать среди прочего и то, что мир скатывается к состоянию, описанному Томасом Гоббсом еще в XVII веке: bella omnium contra omnes — войне всех против всех, в которой слабые государства и их граждане ничем не защищены. В таком случае станет ясно, что система международных договоров и обязательств не действует или действует ограниченно, а сильные или агрессивные государства могут позволить себе всё что угодно для достижения своих целей, игнорируя гибель граждан других государств.