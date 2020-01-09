На Украине проведут внеплановую полную проверку состояния безопасности полетов МАУ и других украинских авиакомпаний, сообщил 9 января президент Украины Владимир Зеленский. Так украинские власти отреагировали на авиакатастрофу, произошедшую 8 января в Иране, в результате которой погибло 176 человек, 11 из которых были гражданами Украины

Утром 9 января президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором выразил соболезнования семьям Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк. Большинство из них были членами команды Boeing 737-800, который потерпел крушение неподалеку от Тегерана рано утром 8 января. Помимо украинцев в катастрофе погибли граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии. Большинство погибших — этнические иранцы.

Зеленский заявил, что в Иране уже находятся украинские специалисты, которые примут участие в расследовании обстоятельств трагедии. Впрочем, напряженная работа будет идти не только в Иране.

«На Украине будут проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний», — заявил Зеленский.

Таким образом на Украине пытаются избежать повторения катастрофы, которую уже называют страшнейшей в истории независимого государства. Напомню, эта авиакатастрофа — не первая из масштабных и связанных с Украиной.

Катастрофа над Черным морем

Для украинской армии XXI век начался с позора. И вся беда была в том, что этот позор был связан с ужасающей авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем. 4 октября 2001 года самолет Ту-154 российской авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, был сбит ракетой из украинского комплекса С-200. Ее выпустили в ходе учений украинских ПВО в Крыму. В результате той аварии погибли 78 человек — 66 граждан Израиля и 12 членов экипажа. Позже министр обороны Украины Александр Кузьмук признал, что украинские военные могут быть причастны к трагедии. Две главные версии. Почему в Иране потерпел крушение украинский Боинг © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя ее причины до конца пока не установлены», — заявил он на пресс-конференции 13 октября.

Хотя изначально Украина пыталась отрицать свою причастность к произошедшему. Однако в первые же часы после трагедии о причастности украинских военных к катастрофе уверенно заявили американские СМИ.

В конечном итоге президент Украины Леонид Кучма отправил Кузьмука в отставку. А сама Украина в соответствии с договором «Об урегулировании претензий», подписанным с Россией 26 декабря 2003 года, перечислила для выплаты родственникам погибших российских пассажиров $7809660. При этом выплачивала компенсацию Украина без признания юридической ответственности. Но в 2004 году Генеральная прокуратура Украины неожиданно закрыла уголовное дело по факту катастрофы. Объяснили это отсутствием данных, которые достоверно указывали на то, что Ту-154 действительно сбит украинской ракетой. Несмотря на то, что позже расследование возобновили, в июле 2007 года его закрыли окончательно. Комиссия, созданная украинским Минобороны в 2008 году, установила, что украинская ракета не поражала лайнер. Украинские суды в свою очередь отклонили требования истцов из России, в том числе и авиакомпании «Сибирь».

Скниловская трагедия

Следующий — 2002 — год тоже стал черным для Украины и украинских военных. В субботу 27 июля 2002 года в ходе авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса (бывшей 14-й воздушной армии СССР) на Скниловском аэродороме во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27 рухнул на зрителей. В результате погибли 77 человек, 28 из которых были детьми. Ранения получили 543 человека. Эксперт о катастрофе в Иране: Владельца МАУ Коломойского упоминали при крушении "Боинга" в Донбассе © Facebook, Игорь Димитриев

«Данные, полученные на первых этапах расследования причин катастрофы самолёта Су-27, свидетельствуют, что причинами трагедии стали серьёзные просчёты в организации подготовки и осуществления полётов в Военно-воздушных силах и, в частности, при организации демонстрационных мероприятий во Львове», — заявила на следующий день пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В сентябре 2002 года опубликовали результаты расследования комиссии Минобороны Украины, согласно которым основной причиной трагедии назвали отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27.

Командира судна Владимира Топонаря приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 7,2 млн грн (около $1,3 млн по курсу того времени). Верховный суд Украины уменьшил сумму штрафа до $27 тыс. Второго пилота Юрия Егорова приговорили к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа в размере $450 тыс. Замкомандующего 14-м авиакорпусом Анатолия Третьякова приговорили к шести годам лишения свободы и выплате около $130 тыс., замруководителя полетам Юрий Яцюк получил аналогичный приговор. Начальник службы безопасности полетов Анатолий Лукиных был приговорен к четырем годам лишения свободы условно и выплате около $35 тыс. Ответственный за подготовку экипажа Олег Дзюбецкий был оправдан судом. Никто из обвиняемых своей вины в произошедшем не признал.

Первая иранская трагедия

Не прошло и полугода со времени трагедии на Скниловском аэродроме, как в декабре 2002 года украинских авиаторов потрясло страшное известие: около города Исфахан потерпел крушение самолет Ан-140. Самолеты этой модели во многом создавались благодаря в том числе и финансам, полученным от сотрудничества с Ираном. Контракт о совместном производстве Ан-140 был заключен между иранской HESA и украинским АНТК им. Антонова еще в далеком 1995 году.

В тот роковой день — 23 декабря 2002 года — Ан-140 с бортовым номером UR-14003 выполнял рейс из Харькова в Исфахан, где должен был состояться первый показательный полет IrAn-140 — первого совместного украино-иранского самолета. Летели украинцы бортом, созданным при участии россиян. Из-за сложной погоды пилоты не справились с управлением, и самолет врезался в гору. Погибли все 44 человека, находившиеся на борту: 39 украинцев, из которых шесть — членов экипажа, и пять россиян.

Среди погибших был цвет украинского и российского авиастроения: руководство Харьковского государственного авиапрозводственного предприятия, а также ряда компаний, занимающихся авионикой, авиастроением и авиасъемкой.

Первая катастрофа под Донецком

За августом в России давно и прочно закрепилась слава самого черного месяца в году. Этот месяц в новейшей российской истории отмечен рядом катастроф. В 2006 году такой катастрофой стало падение 22 августа под Донецком самолета Ту-154, который следовал рейсом Анапа — Санкт-Петербург. На борту самолета находились 160 пассажиров и десять членов экипажа. В результате аварии не выжил никто. Акции Boeing упали после крушения самолета МАУ в Иране © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Причиной аварии стало попадание в сильную грозу и как следствие в зону высокой турбулентности, что привело в конечном итоге к тому, что самолет свалился в плоский штопор.

«Причиной катастрофы самолёта Ту-154М RA-85185 авиакомпании «Пулково» явился вывод самолёта при полёте в штурвальном режиме на закритические углы атаки и режим сваливания с последующим переходом в плоский штопор и столкновением с землёй с большой вертикальной скоростью. При отсутствии в Руководстве по лётной эксплуатации (РЛЭ) самолёта Ту-154М и программах подготовки экипажей необходимых рекомендаций по особенностям пилотирования в продольном канале и использовании механизма электротриммирования, а также невозможности отработки навыков пилотирования самолёта в штурвальном режиме на больших высотах и углах атаки из-за отсутствия пригодных для этого тренажёров, экипаж при обходе зон грозовой деятельности и турбулентности допустил раскачку самолёта по тангажу и выход за эксплуатационный диапазон углов атаки. Отсутствие контроля за скоростью полёта и невыполнение указаний РЛЭ по недопущению попадания самолёта в режим сваливания при неудовлетворительном взаимодействии в экипаже не позволили предотвратить переход ситуации в катастрофическую», — указывалось в заключении комиссии Межгосударственного авиационного комитета.

Президент России Владимир Путин объявил 24 августа днём траура. На Украине президент Виктор Ющенко объявил днём траура 23 августа, а 24 августа отменил праздничные мероприятия ко Дню независимости Украины.

Малазийский «Боинг» Корнилов о малайзийском «Боинге»: Теперь в Голландии стали говорить и о вине Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

Начавшаяся весной 2014 года в Донбассе война больно ударила не только по жителям Украины. 17 июля 2014 года в небе над воюющим регионом потерпел крушение Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек, среди которых было 15 членов экипажа.

Первоначально выдвигалось несколько версий причин трагедии: от атаки украинского самолета и до поражения средствами ПВО. В конечном итоге разные стороны сошлись на том, что самолет был поражен ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Украина обвинила во всем ополчение ДНР, а затем и Россию. А вот ополченцы указали на тот факт, что у них не было ни установки, ни кадров, способных осуществить пуск из нее. Западные блогеры и вовсе утверждали, что выпустивший ракету «Бук» прибыл на Украину из России, а после был отправлен обратно. В 2018 году на брифинге Минобороны РФ рассекретили архивные данные о производителе ракеты, указанной в отчете Совместной следственной группы. Согласно представленной документации, ракету произвело в декабре 1986 года Долгопрудненское научно-производственное предприятие. В том же году ракета была отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду Прикарпатского военного округа, дислоцировавшуюся в Теребовлю Тернопольской области. При независимой Украине бригада была преобразована в полк и передислоцирована в Стрый Львовской области.

Но как бы то ни было, практически все, кроме официального Киева, сходятся в том, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над проблемным регионом, чтобы избежать возможной трагедии.

Таким образом, произошедшая в Иране авиакатастрофа, к сожалению, далеко не первая в истории Украины. Остается лишь надеяться, что она станет последней.