Испытание «Буковелем». Страсти вокруг знаменитого украинского лыжного курорта вновь разгораются

Виктор Ющенко был на «Буковеле» дорогим гостем, Виктор Янукович и Пётр Порошенко пытались курорт «отжать». Как поведёт себя по отношению к «Буковелю» Владимир Зеленский?

История горнолыжного курорта «Буковель» началась в 2000 году, когда только что зарегистрированная фирма «Скорзонера» заявила о планах создать неподалеку от села Поляница Ивано-Франковской области (35 км от города Яремче и в 100 км на юго-запад от Ивано-Франковска) круглогодичный рекреационный комплекс. Ныне он охватывает пять карпатских вершин: собственно гору Буковель (1127 м), а также горы Довга (1371), Бульчинёха (1455), Бабин Погар (1449) и Чёрная Клева (1723).

«Ты помнишь, как всё начиналось…»

Учредителями фирмы «Скорзонера» поначалу были братья Александр и Виктор Шевчено, а также братья Попадюки — Анатолий и Игорь. Александр Шевченко был также директором фирмы «Кварта», принадлежащей братьям Попадюкам. Эта компания занималась переработкой молока в казеин, который выгодно экспортировала за границу, производством сахара и зерна, а также продажей нефтепродуктов. Позже она дала жизнь дочерней компании «Галичина-Сахар», которой до сих пор управляет гражданская жена Шевченко Татьяна.

Согласно легенде, которую любят всем рассказывать братья Шевченко, в 1999 году они катались на лыжах где-то в Европе, и именно там им пришла в голову идея построить горнолыжный курорт «европейского уровня» у себя на родине — мол, так и возник проект «Буковеля». Но денег у братьев Шевченко и Попадюков на такой масштабный проект не хватало, и в ноябре 2001 года фирма «Кварта» в лице Александра Шевченко взяла у государственного «Укрэксимбанка» кредит на сумму 5 миллионов гривен (тогда это был миллион долларов). Деньги вовремя не вернули, и чтобы не попасть за решётку, Шевченко полностью признал свою вину. Но, как пишут местные СМИ, несмотря на решения судов о взыскании с него 6,5 миллиона гривен (ныне менее 300 тысяч долларов), эти деньги Александр Шевченко госбанку так и не выплатил.

Первый подъёмник длиной 691 м на северном склоне горы Буковель начал свою работу в 2001 году, и курорт принял первые несколько тысяч отдыхающих. «Буковель» мог остаться лишь одним из мелких горнолыжных спусков, которых в украинских Карпатах десятки, но его развитием удалось заинтересовать группу «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. «Приват» к тому времени владел в Ивано-Франковской области нефтеперерабатывающим заводом «Нефтехимик Прикарпатья», работу которого курировал хороший знакомый братьев Попадюков — Игорь Палица. Именно он в 2002-м предложил олигарху Игорю Коломойскому вложиться в развитие курорта, в который «Скорзонера» смогла инвестировать лишь 2 миллиона долларов. После такой сделки Попадюк и Шевченко лишились большей части прав как основатели компании «Скорзонера», но взамен Попадюк-старший получил крупную сумму денег и попал в «Нафтогаз», а Александр Шевченко стал «правой рукой» Коломойского в туристическом бизнесе, позже — директором «Буковеля». Ныне упомянутой выше компании «Галичина-Сахар», подконтрольной Шевченко, принадлежит 2,1% уставного фонда ООО «Скорзонера», остальные контролирует группа «Приват» (91,4% через компанию «Дерлинг», 6,5% через компанию «Мавекс»).

Именно тогда курорт начал активно развиваться. В сентябре-октябре 2002 года на северо-западном склоне горы Буковель была запущена парнокресельная канатная дорога длиной 1000 м, а в 2003-м состоялось открытие второго склона горы — с трассой 2А и двухкресельным подъёмником. В 2004 году была открыта трасса 7А, на которой был размещён бугельный подъёмник, и начата подготовка к созданию горнолыжной арены. Но самое главное — «Скорзонера» завладела сотнями гектаров столетнего карпатского леса, который беспощадно вырубался для создания трасс и постройки гостиниц.

«Буковель» выходит на президентский уровень

В начале 2005 года «Буковель» заполучил «рекламных агентов», которые тогда не сходили с первых полос мировой прессы, — правда, по другим поводам. 3 января 2005-го СМИ сообщили, что новоизбранный президент Украины Виктор Ющенко вместе с семьей отдыхает в Карпатах на курорте «Буковель», а компанию ему составил президент Грузии Михаил Саакашвили. Там же Ющенко отметил и Рождество Христово, в перерывах между празднованиями встречаясь с украинскими и зарубежными политиками и обсуждая с ними вопросы формирования правительства.

Период правления Виктора Ющенко стал «золотым» для «Буковеля» и причастных к нему лиц. Упомянутый выше Анатолий Попадюк стал коммерческим директором «Нафтогаза Украины», а в 2006 году едва не получил кресло председателя правления компании — благодаря дружеским отношениям на то время уже с экс-главой «Нафтогаза» Алексеем Ивченко. Причём львовскую фирму «Нафтогазбуд» Попадюк контролировал до 2015 года, а потом был помощником на общественных началах депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Андрея Лопушанского, бывшего первого замглавы правления «Нафтогаза».

В 2007 году президент Ющенко назначил губернатором Ивано-Франковской области бывшего мэра курортного городка Яремче Николая Палийчука, у которого с «Буковелем» были налажены прочные связи — начиная с 2002 года дороги к курорту ремонтировались в значительной мере за бюджетные деньги. А когда Палийчук сел в кресло главы Ивано-Франковской областной госадминистрации, к территории села Поляница были добавлены сразу 200 гектаров — очередные лесные склоны, которые были так нужны для расширения курорта (ныне «Буковель» де-факто занимает более 500 гектаров). Всего же, по словам Александра Шевченко, с 2004 по 2010 год в развитие «Буковеля» было вложено более полумиллиарда долларов, а к его проектированию и развитию была привлечена канадская компания Ecosign, которая, к примеру, занималась реструктуризацией всемирно известного горнолыжного курорта "Куршавель". Постоянно росло количество туристов: если в сезоне 2003/2004 года их было 48 тысяч, то в 2010/2011-м — уже более 1,2 миллиона.

Однако с приходом к власти Виктора Януковича «донецкие» под предлогом использования инфраструктуры «Буковеля» для проведения на Украине Олимпийских игр попытались курорт «отжать». Поначалу всё выглядело курьёзом: в мае 2010-го во время заседания Совета регионов во Львове Янукович предложил присутствующим принять решение о подаче заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года «на Буковине», поскольку там созданы хорошие условия для проведения соревнований. После заседания замглавы Администрации президента Анна Герман уточнила, что глава государства имел в виду горнолыжный курорт «Буковель», а не Буковину, то есть Черновицкую область. По мнению Герман, в словах Януковича не стоит искать сенсации, потому что «Буковель», хотя и находится на территории Ивано-Франковской области, но на границе с Черновицкой.

Но уже в июле 2010-го именно в Ивано-Франковской области вспыхнул громкий скандал: Госкомзем Украины выявил, что в результате отчуждения ООО «Скорзонера» и малым предприятием «Горган» земельных участков по значительно заниженной цене территориальная община Поляницы недополучила почти 67 млн гривен. В сентябре 2010-го в офисах обеих фирм и «земельщиков» провели обыски, а тогдашнего начальника Главного управления Госкомзема в Ивано-Франковской области Юрия Добровольского арестовали.

Милый момент: единственным учредителем и директором вышеупомянутого предприятия «Горган» до ноября 2008 года был… Юрий Добровольский, который в конце 2008-го был назначен на должность начальника Ивано-Франковского Госкомзема. Сразу же после этого новым учредителем МП «Горган» стала «Скорзонера».

О скандале с землей «Буковеля» писали местные и общеукраинские СМИ в течение непродолжительного периода в 2010 году. Журналисты обоснованно предполагали, что причиной «наезда» является желание получить часть курорта в состав финансово-политической группы «Семьи» Виктора Януковича. «Коломойский долго ломался — не хотел делиться. Януковичи ему грозили банк закрыть, авиалинии расформировать. Тогда сели за стол переговоров — поделились. Сразу сынок президента за гостиницу взялся. Местные «регионалы» окрылились», — цитировали журналисты местных жителей через три года после скандала.

Однако тогда Коломойскому удалось отбиться «малой кровью». Сын президента Украины, Александр Янукович, действительно начал строить на «Буковеле» фешенебельную гостиницу «Киевская Русь». Она была оформлена на фирмы видного «регионала» Валентина Франчука, который учился в одной группе с такими топ-менеджерами группы «Приват», как Игорь Палица и председатель «Укртранснафты» Александр Лазорко. «Киевская Русь» была открыта в январе 2014-го, в разгар «евромайдана», но проработала недолго: уже в октябре того же года она дотла сгорела и до сих пор не восстановлена. Кстати, тогда же гостиницами на «Буковеле» обзавелись Сергей Кивалов и другие близкие к Януковичу политики и чиновники, и у этих объектов никаких проблем нет.

Таким образом, Коломойский гарантировал себе новую «крышу» и продолжил развивать курорт. Кроме этого он обеспечил его надёжным сообщением с остальной Украиной: в 2010-м «Скорзонера» получила в концессию аэропорт Ивано-Франковска, откуда за полтора-два часа на внедорожнике можно без проблем добраться до «Буковеля». А бывший директор аэропорта Виталий Ковальчук после этого стал директором и совладельцем ООО «Парктур», управляющего основными отелями курорта, расположенными непосредственно на территории туристического комплекса: «Буковель», «Шелтер», «Тавель», «VIP-резиденция», «Эдельвейс».

Сам же Коломойский посещает курорт не на «джипе», а на знаменитом полосатом вертолёте, этому же виду транспорта отдают предпочтение и другие VIP-гости олигарха: Виктор Пинчук, Игорь Суркис, Евгений Червоненко. В 2012-м, когда «Буковель» признали самым быстрорастущим горнолыжным курортом мира, его директор Александр Шевченко сообщил о планах подвести к «Буковелю» железнодорожную ветку. Правда, этого до сих пор не сделано, хотя до ближайшей станции в селе Татаров всего 15 километров.

В 2010-2013 годах «Буковель» стал для Игоря Коломойского полноценной зимней резиденцией. Свой пятидесятилетний юбилей 13 февраля 2013 года олигарх отметил в гостинице «Radisson Blue Resort Bukovel», которой владеет фирма «Звезда Буковеля», подконтрольная группе «Приват». Примечательно, что вели праздничную вечеринку Катя Осадчая и… будущий шестой президент Украины Владимир Зеленский (он же, кстати, развлекал Коломойского на его дне рождения в Израиле несколько лет спустя).

Причём гостили у олигарха не только провластные, но и формально оппозиционные политики: в январе 2013-го Новый год в «Radisson Blue Resort Bukovel» отметил лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягныбок. Напомню, этот политик через одиннадцать месяцев стал одним из лидеров «евромайдана», а в феврале 2014-го был среди трёх подписантов соглашения между Януковичем и оппозицией, которое стало прикрытием для государственного переворота.

Казалось бы, после победы «революции достоинства» бизнесу Игоря Коломойского, в том числе и «Буковелю», ничего не должно угрожать, ведь олигарх был одним из главных «инвесторов» свержения Януковича и прихода к власти Порошенко. Коломойский стал губернатором Днепропетровской области, его партнёр Игорь Палица возглавил Одесскую область. Группа «Приват» стала одним из главных спонсоров так называемых «добровольческих батальонов» на Донбассе, причём батальоны «Днепр» вообще создавались на основе охранных фирм группы. Директор «Буковеля» Александр Шевченко в 2014-м стал депутатом Верховной Рады и вошёл во фракцию «Блока Петра Порошенко» (БПП), а сам туркомплекс предоставил свою территорию для летнего лагеря «Артек-Карпаты», находящегося под опекой супруги президента. Однако пятый президент Украины Пётр Порошенко так и остался в первую очередь олигархом и исповедовал принцип, что среди них «должен остаться только один», — естественно, он сам. Это стало для Игоря Коломойского настоящим испытанием.

"Буковель" после "Революции гидности"

Реальный собственник «Буковеля» Игорь Коломойский не продержался в кресле губернатора Днепропетровской области даже года. 25 марта 2015-го, после публичного, силового (с использованием батальона «Днепр») конфликта вокруг компании «Укрнафта», он был отправлен в отставку. Газета «Зеркало недели» тогда утверждала, что за этим решением Порошенко стояли американцы: посол США Джефри Пайетт лично и жёстко поговорил с Коломойским, а тогдашнего премьера Яценюка, представлявшего в правительстве интересы Коломойского, пришлось убеждать в правильности такого решения самому вице-президенту США Джо Байдену.

Причём, по данным газеты, это был ещё самый мягкий вариант разрешения конфликта между олигархом и президентом Украины, а два других предусматривали не только давление ГПУ и СБУ на ряд членов команды экс-губернатора (для чего имелось немало оснований), но и серьёзное («до несовместимости с жизнью») поражение интересов группы «Приват».

«Буковель» как сопутствующая жертва войны Порошенко против Коломойского

Однако то, что казалось компромиссом, для Порошенко было лишь передышкой в войне. В конце 2016 года Украина национализировала финансовое ядро группы «Приват» — «ПриватБанк», обвинив его в невыполнении программы докапитализации, которую требовал Национальный банк, причём продолжением истории стали уголовные дела. По версии Нацбанка, подкрепленной данными расследования американского детективного агентства Kroll, Коломойский и Боголюбов вывели из «ПриватБанка» $5,5 млрд. Из-за разбирательства в Лондонском суде, куда обратился уже государственный «ПриватБанк», с декабря 2017 года все активы Коломойского и Боголюбова заморожены — они не могут ничего продать, их траты ограничены суммой 20 000 фунтов в неделю для каждого.

В ходе национализации «ПриватБанка» на его баланс — в счёт погашения кредита в сумме 15 млрд гривен — были переведены две трети комплекса «Буковель». Треть осталась за компанией «Скорзонера», однако в октябре 2018-го Верховный суд Украины подтвердил её ответственность как поручителя «ПриватБанка» по кредитам рефинансирования НБУ и арестовал 15 земельных участков, принадлежащих компании. Таким образом, практически весь «Буковель» оказался в собственности государства, и оно выставило на продажу 14 подъёмников и 34 горнолыжные трассы со снегогенераторами, пытаясь получить за них почти 2,2 млрд гривен, и ещё более миллиарда гривен — за «Radisson Blue Resort Bukovel».

За несколько недель до этого на «Буковеле» состоялось масштабное «маски-шоу». В конце сентября 2018 года сотрудники СБУ в балаклавах заблокировали курорт, причём атаке подверглись не только помещения всех фирм, которые являются совладельцами «Буковеля», и дорожно-эксплуатационной компании ПБС, но также гостиницы и рестораны. В заложниках тогда оказались даже журналисты — в это время на курорте проходил их фестиваль. Вокруг «Буковеля» сотрудники спецподразделений перекрывали дороги, а над самим курортом были замечены военные вертолёты. В центре Ивано-Франковска сотрудники СБУ взломали сейф в офисе фирме «Скорзонера», хотя формальным поводом для всех этих действий, по словам спикера СБУ Елены Гитлянской, был «некачественный асфальт». В этом утверждении, каким бы смешным оно ни казалось, была часть правды.

«Золотой асфальт» Александра Шевченко

С резким увеличением количества туристов на «Буковеле» в середине 2000-х как его посетители, так и жители Ивано-Франковской области постоянно жаловались на низкое качество дорог вокруг курорта. И эту проблему Александр Шевченко смог решить с пользой для себя. В 2004 году он основал компанию ПБС, на сайте которой с гордостью сказано, что местом испытания применяемых ею новых методов для строительства и ремонта дорог является комплекс «Буковель».

За 2016 и 2017 годы Ивано-Франковская область получила более полумиллиарда гривен субвенций на социально-экономическое развитие — 506 миллионов гривен. На 83-й избирательный округ, в котором Александр Шевченко прошел в парламент, было выделено 32 миллиона гривен для ремонта автодорог — чуть ли не самая большая субвенция, которую Кабмин в течение 2017 года предоставил на такие цели. И большинство этих средств освоила, конечно же, фирма ПБС, а ещё около двух миллионов гривен досталось предприятию «Добробуд-ИФ» Александра Грынива, который работал помощником Александра Шевченко на общественных началах.

В открытых источниках можно найти такие цифры: за период с апреля 2015-го по апрель 2018-го ПБС выиграла более 150 тендеров на ремонт и строительство дорог на сумму свыше 5 млрд гривен, при этом предлагая худшие условия, чем у конкурентов. К примеру, ремонт дороги Мукачево — Львов ПБС оценила в 326 миллионов гривен, что на 70 миллионов больше, чем у ближайшего конкурента, но тендер всё равно выиграла компания Шевченко. Главная «фишка» строительства и ремонта дорог от ПБС — использование технологии «холодного ресайклинга», которую специально прописывали в тендерной документации.

Еще одна «золотая жила», из которой можно добыть государственные средства, — это уход за дорогами. Весной 2018 года Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области по результатам тендеров заказала у компании ПБС услуги по содержанию ряда трасс государственного значения на сумму более 390 миллионов гривен. Кроме того, после завершения строительства дороги передаются на обслуживание этой же фирме. «ПБС руководит дорогами в Ивано-Франковской области. Счет пошел на полтора миллиарда гривен — это сумма, которую ПБС освоила на дорогах Прикарпатья», — заявил в декабре 2018-го шеф-редактор портала Galka.if.ua Вадим Войтик. При этом качество строительства и ремонта дорог, которое обеспечивала фирма, оставляло желать лучшего.

Неудивительно, что ПБС была постоянным «клиентом» правоохранительных и контрольных органов. В 2015-м было открыто дело по закупкам стройматериалов у связанных с ней фирм — «Скорзонера», «Автомагистраль-Юг», «ДриадаРиалЭстейт», «Вита Констракшн». Оказалось, что цены завышены более чем на 22 миллиона гривен. А в начале 2017-го Государственная фискальная служба подозревала компанию ПБС в необоснованном увеличении стоимости ремонта дорог на 25 миллионов гривен. Однако до поры до времени депутатский статус позволял Александру Шевченко решать подобные проблемы, хотя уже в сентябре 2015-го он вышел из фракции БПП.

А во время «маски-шоу» в сентябре 2018-го, когда в стране полным ходом шла президентская кампания, соратник Коломойского связал обыски на своих предприятиях с собственным желанием баллотироваться на должность президента Украины. С парламентской трибуны Шевченко тогда заявил: «Не нравится господину Порошенко, что Шевченко говорит правду, решив баллотироваться в президенты Украины. Господин Порошенко, не боимся мы ваших обысков и команд на расправу. Если вы думаете таким образом мне и моим друзьям закрыть рот, то не получится!»

Правда, в первом туре президентских выборов 31 марта 2019 года Александр Шевченко занял лишь одиннадцатое место, уступив даже «спойлеру» Юлии Тимошенко — Юрию Тимошенко. Правда, в родной Ивано-Франковской области за него проголосовали более 24 тысяч избирателей, что даже больше, чем число сотрудников «Буковеля» и связанных с ним фирм. Перед вторым туром голосования Шевченко публично поддержал Владимира Зеленского, заявив, что будет молиться Богу за победу «нового лица», поскольку «нынешний президент — не тот человек, который мог бы развивать нашу страну, это человек (имеется в виду Порошенко. — Ред.), который переиграл сам себя в нахальной жадности и чванстве».

Стоит отметить, что Игорь Коломойский не скрывал того, что задача кандидата Шевченко — «закатать в асфальт» Петра Порошенко. В ноябре 2018-го в интервью Соне Кошкиной олигарх сказал: «Шевченко — хороший парень. Мочит Петьку, на этом может 10% подобрать. Поверьте мне, я этот бизнес знаю. Это близкий мне человек, решил пойти в политику, решил мочить Порошенко, потому что он так пользуется своей должностью, узурпировал власть».

«Буковель»-2020: business as usual. Надолго ли?

Как было отмечено выше, формально «Буковель» находится в собственности государства, и оно даже пытается комплекс продать (хотя эти попытки застопорились на этапе поиска компании-советника). Однако группа «Приват» и лично Игорь Коломойский не теряют надежд опять стать владельцами «ПриватБанка» (то есть 2/3 «Буковеля»), да и «Скорзонера» вряд ли откажется от попыток вернуть себе землю под туркомплексом, которая добывалась много лет по различным схемам.

Но главное даже не в этом. Фактически всё время после национализации «ПриватБанка» и решений судов об аресте другого имущества группы «Приват» на «Буковеле» именно бывшие (надолго ли?) собственники продолжают распоряжаться всем комплексом. Де-факто «Буковелем» и жемчужиной в его короне — отелем «Radisson Blue Resort Bukovel» — управляет упомянутая выше фирма «Парктур». Государству в лице «ПриватБанка» удалось юридически оформить аренду комплекса лишь в декабре 2017-го, при этом стороны сошлись на сумме аренды всего в 70 миллионов гривен в год (при этом изначально речь шла как минимум о 140 миллионах).

Главная проблема — присланные из Киева аудиторы так и не смогли составить даже приблизительную финансовую отчётность «Буковеля», который изначально был построен по хитрой схеме. Итак, в собственности компании «Скорзонера» находились ключевые земельные участки комплекса, которые сдавались в аренду 30 маленьким фирмам, сооружавшим там объекты инфраструктуры. Эти фирмы принадлежали «нужным» людям, что значительно упрощало процесс освоения земель. Среди этих людей — действующие политики, например, депутат Верховной Рады от Тисменицкого избирательного округа Ивано-Франковской области Игорь Фрис, семье которого принадлежит отель «КрепДеШин». Кроме того, финансовые потоки курорта (трассы, прокат оборудования, рестораны и т.д.) распределяются через шесть с лишним тысяч физических лиц-предпринимателей.

При этом украинские эксперты в сфере недвижимости даже сумму арендной платы в 140 миллионов гривен в год считают заниженной. Если исходить из оценки самого курорта в 2,2 млрд гривен, арендатор должен возмещать владельцу около 300 млн гривен в год, заявил в конце 2018-го в комментарии порталу «Лига» президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов. «Рыночные условия на Украине — 7 лет срока окупаемости, — считает Непоседов. — Если оценка верна, арендатор должен в год возмещать владельцу не менее 1/7 стоимости объекта». Кстати, пока сообщалось лишь о том, что «ПриватБанк» до конца 2018 года получил за аренду «Буковеля» 64 миллиона гривен и ещё 50 миллионов — за аренду «Radisson Blue Resort Bukovel», обе суммы — за 2016-2017 годы. Об уплате аренды за 2018-2019 годы открытой информации нет, хотя за это время курорт посещало не менее миллиона туристов в год.

Позиция нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который 1 января 2020-го катался на лыжах на «Буковеле», относительно будущего курорта также неизвестна. Да и два тезиса нового президента о «ПриватБанке» слабо совместимы: нужно провести переговоры с бывшими собственниками о будущем этого банка и разрешении судебных споров, но «мы не собираемся возвращать банки бывшим собственникам». Единственный публичный разговор Владимира Зеленского с Александром Шевченко, который состоялся во время первой поездки президента Украины в Ивано-Франковск 2 августа 2019 года, даёт много возможностей для интерпретации.

Тогда, выслушав жалобы директора Ивано-Франковского аэропорта на устаревшую взлётно-посадочную полосу, Зеленский обратился к Шевченко. «Ходят слухи, что у вашей компании деньги есть… Вы находите деньги на всё, а государство вам понемногу отдаст $40 млн. Сейчас $40 млн выделить, чтобы в течение года-полутора построить полосу, просто нет. Мы можем разбить на три года и за три года отдать. Но вы не будете ждать, и Ивано-Франковщина не будет ждать», — предложил президент. «Есть и другой вариант — вы всё строите, а мы ничего не возвращаем», — вроде как пошутил Зеленский. «Владимир Александрович, мы подумаем», — ответил ему со смехом многолетний директор компании «Скорзонера». «Есть ещё вариант — я буду тогда звонить вашим людям, которые согласно юридическим документам являются конечными бенефициарами компании», — сказал тогда Зеленский. Ответа на эти слова ни от Александра Шевченко, ни от Игоря Коломойского пока не последовало.

Зато было сделано ещё одно предложение со стороны власти: в начале декабря 2019 года Ивано-Франковская ОГА приняла решение о формировании объединённой территориальной общины в составе сёл Поляница, Яблуница, Быстрица и Вороненко, окружающих курорт, то есть «Буковель» фактически стал отдельной административно-территориальной единицей. Конечно, многолетний рекламный слоган курорта — «Страна «Буковель», но полноценная община тоже неплохо. Однако до формализации нового статуса ещё предстоит проделать немалый путь, который включает в том числе голосование в парламенте.

Другой вопрос, заинтересует ли это предложение Игоря Коломойского, который встретил 2020 год в «Radisson Blue Resort Bukovel» в компании ближайших соратников. Ведь олигарх давно перерос масштаб «Страны «Буковель», причём даже в далеко не главном для себя туристическом бизнесе. По информации газеты The New York Times, ныне Коломойский готовится построить в Закарпатской области, в горном массиве Свидовец, новый масштабный горнолыжный курорт. Комплекс будет рассчитан на одновременное пребывание 28 тысяч туристов, с 23 подъёмниками, 230 километрами лыжных трасс, 120 ресторанами, десятками отелей и собственным аэродромом. А что против этого протестуют экологические активисты как на Украине, так и на Западе — так подобные испытания только подстёгивают человека, которому приписывают афоризм «долги отдают только трусы».