Прикарпатье на пару дней стало «зимней столицей» Украины - тут отметили Новый год Владимир Зеленский и Игорь Коломойский. При этом сама Ивано-Франковская область отдана в управление Ринату Ахметову

Как и в двух соседних галицких областях, реальная публичная политика на Ивано-Франковщине началась ещё в конце 1989-го, во время первых альтернативных выборов народных депутатов СССР. К тому времени первый секретарь Ивано-Франковского обкома КПСС Иван Посторонко уже собирался на покой — хотя он и проработал в области более 30 лет, развивая её промышленность, но уроженцу кировоградских степей так и не удалось освоиться на Прикарпатье. Да, область была «закрытой» (в связи с ракетными позициями в Карпатах и рядом оборонных предприятий в областном центре), и в неё в 1960-1980-е прислали много специалистов из Восточной Украины и России, но «гуцульский» менталитет местных жителей всё равно брал верх.

В феврале 1990 года первым секретарём Ивано-Франковского обкома КПСС был избран Зиновий Куравский — уроженец области, который прошёл в ней всю партийную карьеру: первый секретарь райкома и обкома комсомола, инструктор, позже заведующий идеологическим отделом обкома партии. Но через несколько месяцев, после первых «демократических» местных выборов, компартия потеряла власть в области — не исключено, что при неформальной поддержке Куравского, который позже сделал дипломатическую карьеру. «Полуостров «Свободы»: краткая история политических элит Тернопольской области © commons.wikimedia.org, Микола Василечко

Ивано-Франковский областной совет образца 1990 года почти полностью состоял из «демократов», а его председателем был избран художник и архитектор Николай Яковина — один из основателей «Народного Руха Украины» (НРУ), тогда ещё с приставкой «…за перестройку». Главой облисполкома стал тоже формальный «руховец», однако с дипломом Высшей партийной школы в Киеве Дмитрий Захарук — выдвиженец «коломыйского» клана (Коломыя — второй по размеру город области, постоянно соперничающий с Ивано-Франковском), а конкретно — Василия Ткачука.

Ткачук с 1968 года возглавлял колхоз «Знамя коммунизма», как его председатель был избран депутатом Верховного Совета СССР в 1985 году. В 1987-м, не выходя из компартии, преобразовал колхоз в агрофирму «Прут», а в 1989-м стал народным депутатом Советского Союза. Его связи простирались далеко за пределы области, и в феврале 1991-го, ещё до провозглашения независимости Украины, Василий Ткачук был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия республики. Собственно, в Киев он переехал значительно раньше, и в сентябре 1990-го убедил окончательно перебраться в столицу Украины и Захарука — ведь тот был ещё и депутатом Верховной Рады.

В октябре 1990 года Ивано-Франковский облисполком возглавил производственник Василий Павлык, и в области началась борьба за власть между ним и председателем областного совета. Яковина был классическим «руховцем»: вместе с Вячеславом Чорновилом он создавал «Галицкую ассамблею» (объединение Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского облсоветов), организовывал областной референдум о необходимости выхода Украины из СССР в марте 1991-го и всеукраинский референдум о независимости 1 декабря того же года, выступал на различных мероприятиях и фестивалях, которые проводились в области (типа «Собора Украинской Духовной Республики» и т.п.) А Павлык всё это время занимался обеспечением жизнедеятельности региона, поэтому неудивительно, что в марте 1992-го именно он был назначен первым представителем президента в Ивано-Франковской области. Яковина в знак протеста подал в отставку, а облсовет возглавил учёный-физик, профессор Степан Волковецкий, также выдвиженец НРУ. От «заповедника коммунизма» до «коломойской области», или Краткая история политических элит Волыни © РИА Новости, Ю. Кравчук | Перейти в фотобанк

На первых (и единственных) прямых выборах председателей областных советов в 1994 году Волковецкий без проблем победил, да и среди депутатов Ивано-Франковского облсовета большинство составили «руховцы» и их союзники. Фактически тогда этой партии принадлежала в регионе вся полнота власти: ведь Степан Волковецкий стал и председателем облиспоклома, а в 1995-м Леонид Кучма назначил его первым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Однако, как и в других «руховских» областях, результаты правления национал-демократов были не ахти. Поэтому в 1997 году Кучма на Западной Украине решил опереться на более близких ему «аграрных баронов», и в Ивано-Франковской области началась «эра Вышиванюка».

Михаил Вышиванюк ещё в 1981 году возглавил правление колхоза имени Степана Мельничука в Коломыйском районе. (Кстати, Степан Мельничук — личность весьма колоритная: он служил в Украинской Галицкой армии, потом вместе с ней перешёл на сторону «красных», а после окончания польско-советской войны вернулся на Галичину, где организовал партизанский отряд, был пойман и расстрелян по приговору польского военно-полевого суда). Впоследствии Вышиванюк добился реорганизации колхоза в одно из первых акционерных обществ на Украине. В 1992-1997-м Михаил Вышиванюк возглавлял совет сельхозпроизводителей области, с марта 1995 до мая 1997 года являлся советником Леонида Кучмы по аграрным вопросам, был членом Комиссии по вопросам аграрной и земельной реформы при президенте Украины. В тени Фирташа: краткая история политических элит Буковины © AP, Ronald Zak | AP, Ronald Zak | Перейти в фотобанк

Михаил Вышиванюк возглавлял Ивано-Франковскую ОГА почти восемь лет — его уволили только после «помаранчевой революции». Он изо всех сил старался создать неформальный «франковский клан», опираясь на поддержку как опытного Василия Ткачука, который в 1998-2002 годах вернулся в публичную политику и стал депутатом Верховной Рады, так и на группу «Приват», ставшую собственником двух нефтеперерабатывающих заводов в области и построившую там курорт «Буковель». Но губернатору противодействовали не столько Киев или Львов, сколько местные «демократы». Хотя чисто формальное противостояние между ОГА и облсоветом закончилось в 1998, когда Степана Волковецкого сменил сначала Зиновий Мытнык (в 2002-м ставший первым заместителем губернатора), а потом — Василий Брус (бывший до того первым вице-губернатором). Однако различные местные политики постоянно пытались «вставлять палки в колёса» команде губернатора — как в области, так и в Киеве. Поэтому возвращение в январе 2005-го в аграрный бизнес стало для Вышиванюка своеобразной передышкой, особенно после «яичного теракта» против Януковича, произошедшего во время президентской кампании в Ивано-Франковске.

Стоит отметить, что по сравнению со многими другими областями, Ивано-Франковской во времена Ющенко ещё повезло, и особой кадровой чехарды тут не было. Сразу же после «помаранчевой революции» губернатором был назначен Роман Ткач, который до 2002-го работал главой Тысменицкой районной государственной администрации (РГА). Он был выдвиженцем НРУ, однако пять лет жёсткой управленческой школы Вышиванюка дали положительный эффект. Правда, новый губернатор, к тому времени два с лишним года проведший во фракции Ющенко в Верховной Раде, тяготел именно к киевской публичной политике. На досрочных парламентских выборах 2007 года Роман Ткач по квоте НРУ попал на проходное место в списке партии Ющенко «Народный союз «Наша Украина» (НСНУ), а область возглавил 36-летний Николай Палийчук, до того — мэр курортного карпатского городка Яремче. Наследники Чорновола и комсомола, или краткая история политических элит Львовщины © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

На период правления Палийчука пришёлся самый страшный удар стихии в области, которая больше других пострадала от наводнения в июле 2008 года. Вода в Пруте, Быстрице, Днестре и других реках поднялась на много метров, были подтоплены тысячи домов, уничтожены сотни километров дорог и десятки мостов, потери оценивались почти в 2 миллиарда гривен. Хотя в область приезжали и Ющенко, и Тимошенко, и различные вице-премьеры и министры, помощь центра была недостаточной, а действия местных властей — провальными. Но несмотря на это, а также на последовавшие многочисленные уголовные дела за нецелевое расходование средств, Палийчук удержался в кресле: то ли все откаты были заплачены полностью и в срок, то ли губернатор устраивал все бизнес-группы в области. Причём как «Приват» Игоря Коломойского, ставленником которой считался Палийчук, так и агрохолдинг Олега Бахматюка, нефтегазовые компании «князя Калуша» Игоря Насалика и строительные — Николая Круця. А возможно, Тимошенко и Ющенко просто не смогли договориться о сменщике.

Зато у нового президента, Виктора Януковича, сменщик был наготове. В апреле 2010 года главой Ивано-Франковской ОГА опять был назначен Михаил Вышиванюк, что вызвало в среде бизнеса и номенклатуры разных уровней настоящее воодушевление — хотя на президентских выборах регион отдал большинство голосов Юлии Тимошенко. В феврале 2011 года в ходе пресс-конференции Вышиванюк даже заявил, что на президентских выборах 2015 года за Виктора Януковича в Ивано-Франковской области проголосуют 70% избирателей — однако это был период, когда украинские власти «задрав штаны, бежали за Европой», что вполне устраивало прикарпатских избирателей. Птенцы гнезда Луценкова, или Краткая история политических элит Ровенской области © commons.wikimedia.org, любком

Вышиванюк в привычном стиле удерживал баланс между центральной властью, контролируемой Партией Регионов (к ней принадлежал и сам губернатор), местными властями (облсовет в 2010-м возглавил представитель «Свободы» Александр Сыч, различные оппозиционеры руководили и всеми другими представительскими органами), а также бизнесом. В 2011-м в область зашла компания ДТЭК Рината Ахметова, взявшая под контроль «регионообразующую» Бурштынскую ТЭС, а годом ранее компания из группы «Приват» получила в концессию аэропорт Ивано-Франковска. Никто из местных наблюдателей тогда не сомневался, что Вышиванюк своё обещание о 70% Януковича выполнит — ведь в 1999-м область массово проголосовала за Кучму, которого в 1994-м клеймила как «пророссийского кандидата».

Однако 7 ноября 2013 года, за две недели до остановки процесса евроинтеграции и начала «евромайдана», президент неожиданно уволил Вышиванюка, и назначил на его место председателя местной организации Партии Регионов Василия Чуднова. Что тогда произошло, мы можем только гадать, ведь ни Янукович, ни сам Вышиванюк (до своей смерти в 2016-м) ситуацию не комментировали. Для жителей области именно Михаил Вышиванюк остался образцом настоящего руководителя региона, как и губернаторы «кучмовского призыва» в других областях Западной Украины (Михаил Гладий на Львовщине, Борис Климчук на Волыни). «Люди Вышиванюка» (в широком понимании) до сих пор являются основой системы управления Ивано-Франковской областью, несмотря на все пертурбации, происшедшие там после государственного переворота в феврале 2014 года. «Мукачевские» против «ужгородских». Контрабанда и жизнь в тени — краткая история политических элит Закарпатья © пресс-служба президента Украины

Первый «послереволюционный» губернатор, местный бизнесмен Андрей Троценко, был выдвиженцем партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Однако перед досрочными парламентскими выборами президенту Порошенко нужен был «свой» человек в губернаторском кресле, и в сентябре 2014-го главой Ивано-Франковской ОГА был назначен ещё один представитель местного среднего бизнеса — Олег Гончарук. Хотя его личные компании за годы губернаторства были весьма успешными, про область такого не скажешь. В рейтинге эффективности глав ОГА, подготовленном в феврале 2019 года Международным центром перспективных исследований, Гончарук занял последнее место с 2,4 баллов из 10 возможных. В рейтинге же Комитета избирателей результат был не намного лучше: 20-е место из 24-х, меньше двух баллов по десятибалльной шкале. Несмотря на такие результаты, Гончарук досидел в губернаторском кресле до 11 июня 2019 года, когда его, наконец, уволил новый президент Владимир Зеленский. Правда, не исключено, что Гончарук, который с ноября 2019-го возглавляет партию «Платформа общин», будет на местных выборах 2020 года помогать президентской «Слуге народа».

Однако пока что Владимир Зеленский в Ивано-Франковской области сделал ставку на бизнес совсем иного уровня, причём ранее не особо представленный во власти на Западной Украине. 1 августа 2019 года губернатором назначен Денис Шмыгаль, который до того был директором упомянутой Бурштынской ТЭС, принадлежащей холдингу Рината Ахметова. Новый глава ОГА пытается оправдать ожидания Киева, обещая вложения «социально ответственного бизнеса» в инфраструктуру не только Ивано-Франковской, но и соседних карпатских областей. Символично, что в эти дни государственная резиденция «Синегора» возле карпатского села Гута опять стала своеобразной «зимней столицей» Украины — именно там отметил Новый год Владимир Зеленский. А поскольку визит госсекретаря США в Киев отменён, то президент Украины вполне может задержаться на Прикарпатье до Рождества Христова. Вот только находящийся в 112 километрах от «Синегоры» курорт «Буковель», где отмечает зимние праздники Игорь Коломойский с ближайшими партнёрами, ни Владимир Зеленский, ни Денис Шмыгаль, скорее всего, не посетят.