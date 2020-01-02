Издание Украина.ру приводит самые броские, дерзкие и просто знаковые цитаты украинских политиков за 2019 год, а также вспоминает, что об Украине говорили политики других стран

Год 2019-й в очередной раз перезагрузил украинскую политику. На первые роли вышли люди, которых еще в конце 2018 года никто не воспринимал как политиков. Возглавил новую волну Владимир Зеленский, который в новогоднюю ночь объявил о походе в президенты, а уже в апреле разгромил Петра Порошенко во втором туре выборов.

Летом Зеленский и его «Зе-команда» закрепили успех, проведя в Верховную Раду рекордное число кандидатов и создав первое в истории страны монобольшинство в парламенте.

Погребинский пояснил, почему международные суды не трогают американцев © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк Дональда Трампа спровоцирована его разговором с Зеленским. Так что Украина — в центре внимания всего мира.

Вспомним главные цитаты года — в порядке их произнесения.

Самое тяжелое уже прошло, и худшее — тоже позади. Впереди — постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни.

Петр Порошенко, пятый президент Украины и на тот момент — кандидат в президенты на выборах в марте 2019

Вступление в ЕС и вступление в НАТО — это история, имеющая среднесрочную перспективу. Если кто-то скажет, что мы вступим через год или два — никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение.

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины

Планируют уничтожить Украину: Ярош призвал к борьбе с внешними и внутренними врагами © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Дмитрий Ярош, на тот момент — народный депутат, руководитель «Украинской добровольческой армии»

Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует.

Святослав Вакарчук, певец, народный депутат и лидер партии «Голос», так и не ставший кандидатом в президенты-2019

Юля (Тимошенко) — это пуля, которая летит по только ей известной траектории. Но вот в этом-то и опасность.

Юрий Луценко, уже бывший генеральный прокурор Украины

Аваков наступает, Аваков отступает

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины при президентах Порошенко и Зеленском

Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продавать Украину — продаёт будущее Европы.

Дональд Туск, президент Европейского Совета

Считаю чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже Президентом Украины, Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость.

Пётр Порошенко, пятый президент Украины — о сопернике на выборах Владимире Зеленском

Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его (Зеленского) желание поговорить с Путиным — это хорошо, а не плохо.

Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа США по делам Украины

Не снижая накала. При Зеленском продолжат декоммунизацию © Белый Кофе

Владимир Зеленский, победитель президентских выборов

С Владимиром Зеленским у меня свои только, личные отношения, тет-а-тет, которым много лет, еще с 2011 года.

Игорь Коломойский, украинский олигарх

Есть такое животное — скунс. Оно известно не умственными способностями, не какими-то особенными бойцовскими способностями, а только тем, что может испортить воздух… Сергей Лещенко является примером такого политического скунса.

Юрий Луценко, уже бывший генеральный прокурор Украины

Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, моих портретов, потому что президент — не икона, не идол, президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза.

Владимир Зеленский, президент Украины

Избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе — это ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией.

Джон Болтон, на тот момент — советник президента США по вопросам безопасности

Туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом.

Владимир Зеленский, президент Украины

Богдан, Тимошенко, Аваков. Царев назвал основных кандидатов на пост премьера © РИА Новости, Владимир Трефилов

Андрей Богдан, глава Офиса президента

Я не официальное лицо, я не его (Владимира Зеленского) консультант, советник, душеприказчик или еще кто-то. Я не кукольщик. Мы с ним не связаны. Он не обязан за меня никому отвечать.

Игорь Коломойский, украинский олигарх

Украина длительное время переживает тяжелую и деликатную ситуацию, более пяти лет она ранена конфликтом, который многие называют «гибридным» и который состоит из военных действий, в которых ответственные маскируются.

Папа Римский Франциск

Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? Будете на райадминистрации кричать. Exit… Иди гуляй, Господи.

Владимир Зеленский, президент Украины

Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными.

Владимир Зеленский, президент Украины

Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, — это путь к суверенному украинскому государству.

Турбьёрн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы

Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии «Слуга народа». И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский… Все вы — политически никто.

Никита Потураев, советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам — на тренинге для новоизбранных депутатов Рады

Олег Царёв: Коломойский, Аваков и «95 квартал» против Сороса © Скриншот из видео Украина.ру

Игорь Коломойский, украинский олигарх

Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона. у Черного моря.

Владимир Зеленский, президент Украины

Технологии, которые были использованы (на выборах) — сначала слой запугивания, затем слой якобы спасения от запугивания, затем слой дешевого алкоголя, еды, дешевого секса. И заканчивалось все тем, что еще и была проплата (за голосование).

Надежда Савченко, народный депутат Украины

Рябошапка, рынок земли, кадры: Якубин о проблемах, которые Зе-команда решает за счет Порошенко © Facebook Алексея Якубина

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (громких «посадок» нет до сих пор)

Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали деньги (в Украину). И я ничего не задерживал. Мы выплатили военную помощь, насколько мне известно.

Дональд Трамп, президент США

Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда долларов. Если половина этой земли государственная, а половина частная — это миллиард.

Тимофей Милованов, министр экономики Украины

Была достигнута договоренность о начале разведения войск — тоже я всех поздравляю с началом, очень верим в это — разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены.

Владимир Зеленский, президент Украины

Олейник: «У Трампа накопилось много вопросов по Украине» © РИА Новости, Нина Зотина

Дональд Трамп, президент США

Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну что, не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой.

Александр Лукашенко, президент Беларуси

Я считаю образование важнейшей целью для каждого человека. Но я книг не читаю и другим не советую… Я считаю, что заниматься образованием через чтение книг — это самообман. Никто сегодня так не учится. Чтение — это пассивный метод восприятия информации.

Тимофей Милованов, министр развития экономики Украины

Мы будем идти к членству [в ЕС]. Неважно, сколько лет это займет. Но мы не будем превращать членство в ЕС в фетиш, говоря, что мы должны вступить в ЕС в течение 10-20 лет. Потому что членство зависит не только от воли Украины. Членство также зависит от воли ЕС.

Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр Украины

Я пришел тебе сказал: вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать…. Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери.

Владимир Зеленский, президент Украины — во время общения с «активистами», намеревавшимися сорвать разведение войск в Донбассе

Это же правда: я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие-то клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни.

Андрей Богдан, глава Офиса президента

Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают — я могу ладить (с другими государствами).

Дональд Трамп, президент США

Встреча Путина и Зеленского больше всего запомнилась россиянам в декабре – «Левада-центр» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский, президент Украины

Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня… Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги.

Игорь Коломойcкий, украинский олигарх

Коррупция в «Укрзализныце», к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины

Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот! А дальше все по сценарию… Ну вы в курсе… Словом, ждем вас на корпоративах… Можно со своим пианино.

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина» (намёк на знаменитый номер Владимира Зеленского в бытность комиком, когда он играл на рояле частично обнажённым)

Господин Коломойский не является президентом Украины, он является гражданином, а большинство граждан Украина выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Именно народ Украины выбирает, куда нам пойти.

Владимир Зеленский, президент Украины

Соломон Манн: «Макрон обеспечил договоренности Украины и России по транзиту» © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Эммануэль Макрон, президент Франции

Я даже придумал слово — Ruxit. Это не имеет отношения к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Этого мы пытаемся достичь. А помогут ли нам встречи здесь — мы посмотрим, надеемся на это.

Вадим Пристайко, министр иностранных дел

Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей.

Владимир Зеленский, президент Украины

Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они — наибольшие бенефициары. Почему это всегда (делают) старые добрые США?

Дональд Трамп, президент США

«Путин непреклонен. Киеву придется с ним соглашаться». Западные СМИ об украинской части пресс-конференции президента России © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Владимир Путин, президент России

Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря прекратить функционирование игорных заведений.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины

Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют.

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины