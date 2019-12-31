Год, начавшийся с выступления Владимира Зеленского в «Вечернем квартале», заканчивается его же новогодним обращением в качестве президента Украины. Собственно говоря, именно это является основным содержанием 2019 года на Украине в политическом смысле и соответственно главным же его итогом

Впрочем, упираться в личность самого Владимира Зеленского никакого смысла нет. Он — человек в политике в значительной мере случайный (изначально предполагалось, что на его месте должен был оказаться Святослав Вакарчук, но не оказался). Зеленский в данном случае олицетворение тенденции.

Тенденция состоит в том, что украинскому обществу надоела политическая элита, большая часть которой стартовала на первых партийных выборах 1998 года, и оно возжаждало её чем-то заменить. Впервые достаточно ярко эта тенденция проявилась ещё на парламентских выборах 2012 года. Потом настал 2014 года — Раду и госаппарат постигла люстрация, но избиратели сочли, что этого мало, и к концу 2018 года созрели для того, чтобы подойти к зачистке политического класса радикально. За нас, за вас, и за Донбасс! Мятежная республика готовится ворваться в Новый год © goodfon.ru | goodfon.ru | Перейти в фотобанк

Результат — президент, который никогда не входил в политическую элиту и не занимался профессионально политикой, и парламент, состоящий в основном из таких же людей. Правда, до зачистки органов местного самоуправления пока не дошло.

Почти полная замена высшего слоя политической элиты на политическом курсе страны практически не отразилась. Страна по-прежнему проводит либеральные реформы, интегрируется в НАТО и ЕС и даже из гражданской войны выходит по рецептам предыдущей власти, которые ну никак к примирению не ведут.

Причём это явление абсолютно оправданно с точки зрения воли народа — данные социологических исследований показывают, что избиратели «заказывали» именно смену политической элиты, а не смену курса, который она реализует. В общем, логика избирателей понятна — курс не то чтобы симпатичный (хотя он хорошо разрекламирован), а просто безальтернативный. Этим путём следует всё человечество. А значит, если что-то не получается, надо поменять исполнителей. Всё просто.

Следует отметить, что пока избирателей результаты смены правящей команды полностью устраивают. Во всяком случае просевший было из-за недостаточно последовательного выполнения предвыборных обещаний рейтинг Зеленского после парижского саммита в «нормандском формате» успешно восстановился. Т.е. не выполнять обещания можно и дальше (тут надо понимать, что само по себе проведение саммита обещанием не является, — это только инструмент для выполнения главного обещания — прекратить войну). Горячая десятка: Международные конфликты, потрясшие планету в 2019 году © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Разумеется, за год полностью реализовать тенденцию было невозможно. До сих пор под вопросом два существенных момента.

Во-первых, смена политической элиты неполная. Сменилась власть (причём только центральная), но не сменилась оппозиция. Пока что сигналы относительно смены контрэлиты весьма невнятные. Единственная новая фигура, кажется, оппонирующая власти, но ещё не вошедшая в политику, — неудачливый режиссёр и террорист Олег Сенцов.

Во-вторых, раз новой оппозиции не появилось, то сохраняется вероятность того, что старая элита добьётся реванша на фоне явной политико-управленческой слабости элиты новой.

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Содержанием следующего года, очевидно, будет как раз развитие этих двух тем и, разумеется, демонстрация властью способности реализовывать одобренный народом курс к благу общества.

Правда, есть подозрение, что сам по себе курс неправильный… При всей его кажущейся безальтернативности.