https://ukraina.ru/20241228/1060027822.html

"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке

"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке - 28.12.2024 Украина.ру

"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке

На днях армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также войска выбивают противника из поселков Новый Комар и Нескучное. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-28T06:15

2024-12-28T06:15

2024-12-28T06:15

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На границе ДНР и Запорожской области штурмовики ВС РФ ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Бойцы методично и планомерно берут в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ, рассказал эксперт.Российские войска уже прорвались к трассе к западу от Великой Новосёлки, а до этого перерезали трассу с северного направления, добавил он.Котел должен скоро накрыться крышкой. Фактически, сейчас Великая Новосёлка отрезана от большой земли по всем дорогам, Украинская армия предпринимает отчаянные попытки логистики по полям и лесополосам, что уже скоро приведет к падению ключевого поселка на этом направлении. За ним и далее на запад на 10-15 километров у ВСУ нет серьезных укреплений, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.О том, почему Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы — в интервью Михаила Амерберга: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241227/1060015173.html

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