"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке
На днях армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также войска выбивают противника из поселков Новый Комар и Нескучное. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На границе ДНР и Запорожской области штурмовики ВС РФ ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Бойцы методично и планомерно берут в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ, рассказал эксперт.
Российские войска уже прорвались к трассе к западу от Великой Новосёлки, а до этого перерезали трассу с северного направления, добавил он.
"Накануне армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Мы также выбиваем противника из поселков Новый Комар и Нескучное", — подчеркнул Алехин.
Котел должен скоро накрыться крышкой. Фактически, сейчас Великая Новосёлка отрезана от большой земли по всем дорогам,
Украинская армия предпринимает отчаянные попытки логистики по полям и лесополосам, что уже скоро приведет к падению ключевого поселка на этом направлении. За ним и далее на запад на 10-15 километров у ВСУ нет серьезных укреплений, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.
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