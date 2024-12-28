"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке - 28.12.2024 Украина.ру
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"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке
"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке - 28.12.2024 Украина.ру
"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке
На днях армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также войска выбивают противника из поселков Новый Комар и Нескучное. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-28T06:15
2024-12-28T06:15
новости
россия
донецкая народная республика
украинская армия
донбасс
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бои
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На границе ДНР и Запорожской области штурмовики ВС РФ ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Бойцы методично и планомерно берут в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ, рассказал эксперт.Российские войска уже прорвались к трассе к западу от Великой Новосёлки, а до этого перерезали трассу с северного направления, добавил он.Котел должен скоро накрыться крышкой. Фактически, сейчас Великая Новосёлка отрезана от большой земли по всем дорогам, Украинская армия предпринимает отчаянные попытки логистики по полям и лесополосам, что уже скоро приведет к падению ключевого поселка на этом направлении. За ним и далее на запад на 10-15 километров у ВСУ нет серьезных укреплений, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.О том, почему Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы — в интервью Михаила Амерберга: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241227/1060015173.html
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донецкая народная республика
донбасс
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новости, россия, донецкая народная республика, украинская армия, донбасс, днр, запорожье, бои, вс рф, сво, наступление, спецоперация
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, украинская армия, Донбасс, ДНР, Запорожье, бои, ВС РФ, СВО, наступление, Спецоперация

"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке

06:15 28.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На днях армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также войска выбивают противника из поселков Новый Комар и Нескучное. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На границе ДНР и Запорожской области штурмовики ВС РФ ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Бойцы методично и планомерно берут в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ, рассказал эксперт.
Российские войска уже прорвались к трассе к западу от Великой Новосёлки, а до этого перерезали трассу с северного направления, добавил он.
"Накануне армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Мы также выбиваем противника из поселков Новый Комар и Нескучное", — подчеркнул Алехин.
Котел должен скоро накрыться крышкой. Фактически, сейчас Великая Новосёлка отрезана от большой земли по всем дорогам,
Украинская армия предпринимает отчаянные попытки логистики по полям и лесополосам, что уже скоро приведет к падению ключевого поселка на этом направлении. За ним и далее на запад на 10-15 километров у ВСУ нет серьезных укреплений, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.
О том, почему Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы — в интервью Михаила Амерберга: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар на сайте Украина.ру.
Джон Миршаймер - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Вчера, 13:11
"Русские хотели договориться". Американский профессор рассказал, как Запад готовил войну с РоссиейИзвестный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер дал интервью изданию El Mundo, признавая тот факт, что прекращению украинского конфликта намеренно мешал коллективный Запад.
 
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06:30Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС
06:15"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке
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