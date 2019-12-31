Предновогодний Киев. В поисках праздничного настроения

— А почему здесь так тихо?— полушепотом спрашивает маму девчушка в яркой розовой шапочке с помпоном.
— Не пугайся! Нет никого, вот и тихо, — ободрят ее мама. — Пойдем лучше на каток посмотрим.
И они направляются на Банковую к зданию Офиса президента. Но там их ждет разочарование — обещанный президентом бесплатный каток еще не смонтировали, зато там есть неизменный атрибут украинской столицы — палатки протестующих.
В правительственном квартале не видно ни гирлянд, ни кокетливо украшенных елочек. Здесь практически нет ни кафе, ни ресторанов, ни шикарных магазинов, а чиновники, видимо, решили не тратиться на новогоднюю мишуру.
За праздничной атмосферой спускаемся с Печерских холмов на центральную улицу столицы. Там новогодние гирлянды, растянутые над проезжей частью, отражаются в мокрой мостовой и разноцветных зонтах. На Майдане подмигивают синими огоньками растущие здесь елочки. Фонтаны затянуты пленкой, хотя, судя по погоде, вполне могли бы работать. Главную новогоднюю елку на главной площади страны искать не стоит — с 2014 года ее устанавливают на Софийской площади рядом с памятником Богдану Хмельницкому и торжественно зажигают 19 декабря — на День святого Николая.
Еще на подходе к Софии Киевской в нос ударяют пряные и аппетитные запахи глинтвейна и шашлыка. Новогодняя красавица ель сияет огнями. На ее фоне охотно фотографируются с Санта-Клаусами вездесущие китайские туристы. Все декорации здесь — персонажи сказки "Щелкунчик". И в угоду, наверное, тоже китайцам главенствуют Крысы и Мышиный король. Вокруг елки расположился целый городок, где торгуют новогодними сувенирами — валеными мышами, пряниками, конфетами и волшебными новогодними шарами. На нарядно украшенной сцене разогреваются музыканты, готовясь к концерту.
На двухэтажной «венецианской карусели» на мокрых лошадках катаются улыбающиеся малыши. Родители пытаются запечатлеть это чудное мгновение на телефоны.
— Очень темно, непростительно темно, — сетует огорченный отец, так и не сумевший сделать удачное фото.
От Софийской площади до Михайловского монастыря протянулись богатые сытные ряды. Именно отсюда так вкусно пахло. Многочисленные зазывалы приглашают выпить глинтвейна и полакомиться мясом на гриле. Они не стесняются делать это по-русски. У ярко-красного павильона с газировкой в призывном танце кружатся Санта-Клаусы в прозрачных дождевиках, а львовяне приглашают выпить горячего пива. В центре специальных столиков горят костры. Здесь гораздо многолюднее, чем на площади.
Заслышав грянувшую со сцены музыку, из-под навеса с шашлыками выскакивает молодая дородная девица.
— Побежали к елке, я хочу танцевать, — зовет она свою подружку, утирая рот обеими руками.
Веселый мужичок под хмельком приглашает всех присоединиться к нему за столиком-костром:
— Грейтесь на здоровье!
— Спасибо, — отвечают ему вежливые прохожие.
— Мне-то за что? Это столики от Киева, от всей Украины!
Торговые ряды со съестным почти вплотную примыкают к Михайловской площади и заканчиваются маленьким сверкающим огнями колесом обозрения.
В поисках новогодней атмосферы решаем спуститься на Подол. Сказали, что там веселее, и не обманули!
Контрактовая площадь сверкает праздничной иллюминацией. Елка здесь украшена керамическими игрушками. Тематика этого года — Опошня, традиционное гончарство с росписью Полтавского края. И глинтвейн разливают из огромных «глечиков» и «куманцов». А в роли зазывал не Санта-Клаусы, а «великолепные Солохи» и казаки. Однако в этом году обошлось без соломы, которую раньше традиционно завозили на Подол целыми скирдами, и без «дидухов» — крестьянских духов Рождества.
Детишки с визгом и хохотом скатываются на санках-тарелках со специальных горок. То, что эти горки скорее водяные, чем снежные, ничуть не умаляет детского восторга. К большому колесу обозрения, сверкающему новогодними огнями, выстроилась даже небольшая очередь.
Веселья не портит даже вдруг появившийся патруль нацгвардейцев, вооруженных автоматами.
— Почувствуй себя в Израиле! — шутит молодежь.
Новогоднее настроение наконец-то находится на ярко освещенном катке, где под веселую музыку кружат дети и взрослые. Зеваки, плотно обступив борта, с вожделением смотрят на искрящийся под коньками лед и мечтают о морозе.