Предновогодний Киев. В поисках праздничного настроения

На Институтской, у верхнего выхода станции метро «Крещатик» пустынно и уныло. Новогоднее настроение редким прохожим портит моросящий дождик, промокшая обувь и почти кладбищенская тишина

— А почему здесь так тихо?— полушепотом спрашивает маму девчушка в яркой розовой шапочке с помпоном.

— Не пугайся! Нет никого, вот и тихо, — ободрят ее мама. — Пойдем лучше на каток посмотрим.

И они направляются на Банковую к зданию Офиса президента. Но там их ждет разочарование — обещанный президентом бесплатный каток еще не смонтировали, зато там есть неизменный атрибут украинской столицы — палатки протестующих.

В правительственном квартале не видно ни гирлянд, ни кокетливо украшенных елочек. Здесь практически нет ни кафе, ни ресторанов, ни шикарных магазинов, а чиновники, видимо, решили не тратиться на новогоднюю мишуру.

Новогодние забавы при выключенном электричестве © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Богдану Хмельницкому и торжественно зажигают 19 декабря — на День святого Николая.

Еще на подходе к Софии Киевской в нос ударяют пряные и аппетитные запахи глинтвейна и шашлыка. Новогодняя красавица ель сияет огнями. На ее фоне охотно фотографируются с Санта-Клаусами вездесущие китайские туристы. Все декорации здесь — персонажи сказки "Щелкунчик". И в угоду, наверное, тоже китайцам главенствуют Крысы и Мышиный король. Вокруг елки расположился целый городок, где торгуют новогодними сувенирами — валеными мышами, пряниками, конфетами и волшебными новогодними шарами. На нарядно украшенной сцене разогреваются музыканты, готовясь к концерту.

На двухэтажной «венецианской карусели» на мокрых лошадках катаются улыбающиеся малыши. Родители пытаются запечатлеть это чудное мгновение на телефоны.

— Очень темно, непростительно темно, — сетует огорченный отец, так и не сумевший сделать удачное фото.

От Софийской площади до Михайловского монастыря протянулись богатые сытные ряды. Именно отсюда так вкусно пахло. Многочисленные зазывалы приглашают выпить глинтвейна и полакомиться мясом на гриле. Они не стесняются делать это по-русски. У ярко-красного павильона с газировкой в призывном танце кружатся Санта-Клаусы в прозрачных дождевиках, а львовяне приглашают выпить горячего пива. В центре специальных столиков горят костры. Здесь гораздо многолюднее, чем на площади.

Заслышав грянувшую со сцены музыку, из-под навеса с шашлыками выскакивает молодая дородная девица.

— Побежали к елке, я хочу танцевать, — зовет она свою подружку, утирая рот обеими руками.

Главная советская новогодняя сказка от Одесской киностудии © скриншот видео Odesa Film Studio

— Грейтесь на здоровье!

— Спасибо, — отвечают ему вежливые прохожие.

— Мне-то за что? Это столики от Киева, от всей Украины!

Торговые ряды со съестным почти вплотную примыкают к Михайловской площади и заканчиваются маленьким сверкающим огнями колесом обозрения.

В поисках новогодней атмосферы решаем спуститься на Подол. Сказали, что там веселее, и не обманули!

Контрактовая площадь сверкает праздничной иллюминацией. Елка здесь украшена керамическими игрушками. Тематика этого года — Опошня, традиционное гончарство с росписью Полтавского края. И глинтвейн разливают из огромных «глечиков» и «куманцов». А в роли зазывал не Санта-Клаусы, а «великолепные Солохи» и казаки. Однако в этом году обошлось без соломы, которую раньше традиционно завозили на Подол целыми скирдами, и без «дидухов» — крестьянских духов Рождества.

Настроение на экспорт. Для кого Украина надувает елочные шары © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Веселья не портит даже вдруг появившийся патруль нацгвардейцев, вооруженных автоматами.

— Почувствуй себя в Израиле! — шутит молодежь.

Новогоднее настроение наконец-то находится на ярко освещенном катке, где под веселую музыку кружат дети и взрослые. Зеваки, плотно обступив борта, с вожделением смотрят на искрящийся под коньками лед и мечтают о морозе.