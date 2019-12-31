Чем ближе к Новому году, тем чаще украинцы, да и жители других постсоветских государств, начинают вспоминать о Китае. Точнее, о китайском календаре, который оформился еще в эпоху династии Хань, во II-I веках до н.э. Впрочем, у этого календаря есть и славянские заменители

«Живет семья, приличная семья — лошадь, крыса и свинья», — пела в 1992 году российская группа «Дюна» в песне «Гороскоп». Тогда в странах бывшего СССР довольно популярны были астрология и прочая эзотерика. В «лихие девяностые», когда окружающая действительность не сулила многим людям мало хорошего, они черпали оптимизм в гороскопах: пускай сегодня дела идут не очень, но завтра, наверняка, звезды сулят удачу. Да и во времена политической турбулентности, когда привычные социальные институты в одно мгновение превращаются в прах, история переписывается по дюжине раз на дню, делать прогнозы исходя из происходящего уже не получается: их не на чем основывать, всё зыбко. То ли дело некое «сакральное» знание. Таким среди прочего стал открытый многими бывшими советскими гражданами китайский гороскоп. Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Сегодня ни одно уважающее себя СМИ не преминет напомнить, какое животных будет покровительствовать следующему году, и как вообще нужно встретить Новый год, чтобы задобрить этого покровителя, который, к тому же, связан с определенной стихией.

Скептики ухмыляются, продавцы сувениров и новогодних подарков делают на суеверных гражданах кассу, а те, чей возраст кратен 12, радостно потирают руки из-за появления еще одной причины для радости — год-то под знаком «своего» животного. Производители, в свою очередь, пытаются удовлетворить растущий спрос. Фигурки с годичными покровителями делает даже Гжельский фарфоровый завод. Вряд ли основывавшие это предприятие в начале XIX века в старообрядческом Гжельском селе Ново-Харитоново Яков Кузнецов и его сыновья Терентий и Анисим могли предполагать, что их потомки будут чтить «бесовской» китайский календарь.

Но из песни слов не выкинешь. Другое дело, что не все догадываются, почему следующий год будет годом Металлической (Белой) Крысы.

Китай и немножечко Индии

Китайский циклический календарь, который мы, пускай и неосознанно, вспоминаем под Новый год, начала которого прослеживаются в эпохе Шань-Инь (1766-1122 годы до н.э.) сформировался во II-I века до н.э. в эпоху Хань.

По выражению синолога Евгения Торчинова, он представлял систему сплетенных между собой колесиков-циклов. Вся система объединялась «циклом великого года», объединявшим все известные древним китайцам пять планет, которые они соотносили с пятью первоэлементами: деревом, огнем, землей, металлом и водой. В XI веке уже н.э. основоположник неоконфуцианства Чжоу Дунь-и говорил: «Все сущее есть лишь пять первоэлементов, пять первоэлементов есть лишь два модуса — инь и ян, два модуса есть лишь единый Великий Предел». При этом позже теория первоэлементов была использована и древними китайскими историками, которые привязывали к первоэлементам историю династий, рассматривая ее как сочетание линейности и циклизма: согласно теории взаимодействия дерево преодолевается металлом, металл преодолевается огнем, огонь преодолевается водой, вода преодолевается землей, земля преодолевается деревом и т.д. Бодхисаттва из Черкасс: кто и как возродил буддологию в Ленинграде © РИА Новости/Ты-репортер | РИА Новости/Ты-репортер | Перейти в фотобанк

При этом китайские политики зорко следили за этой связью. Тот же Торчинов в своей работе «Пути философии Востока и Запад: Познание запредельного» упоминает следующую историю. Возникшее в начале XVII века маньчжурское государство первоначально называлось Цзинь — «Золотое». Этим знаком обозначался и «металл». Родовое имя маньчжурских государей — Айсинь Гиоро, а айсинь по-маньчжурски «золото». Однако потом начались столкновения маньчжуров и китайской династии Мин, которая правила под эгидой первоэлемента «огонь». В итоге в 1637 году маньчжурский император провел церемонию изменения названия государства на Цин — «светлое», «ясное», «чистое». В этот иероглиф входит классификатор «вода». Вода преодолевает огонь. И вот в 1644 году маньчжурские войска заняли Пекин. «Совпадение? Не думаю!» — наверняка прокомментируют этот факт и современные китайцы.

Шестидесятилетний цикл китайского календаря является комбинацией циклов по 10 лет («небесные стволы») и по 12 лет («земные ветви»). Каждый из десяти «небесных стволов» соответствует одному модусу (инь-ян или, если упрощенно, женское начало-мужское начало) одной из пяти стихий. К примеру знак 庚 (гэн) соответствует модусу ян металла.

Что касается «земных ветвей», то их отождествление с животными и порядок этих животных объясняется рядом легенд. Одна из них касается Будды, который пригласил к себе всех животных, которые смогут прийти. По пути тем пришлось пересекать водный поток. Крыса попросила быка ее перевезти, а после переправы соскочила к его спине и первая прибежала к Будде. Ее год и стал первым в 12-летнем календаре. Буддизм пришел в Китай из Индии, таким образом китайский календарь — несет на себе и «индийскую печать».

Другая легенда связывает очередность в 12-летнем календаре со смотринами у Нефритового императора — верховного божества в даосском пантеоне.

Можно и дальше углубляться в китайскую космогонию, космологию, метафизику и философию в целом, но в для этого понадобится не одна тысяча знаков. Если же коротко, то согласно китайским циклам наступающий в день второго начиная с зимнего солнцестояния новолуния год, будет годом металлической крысы, к тому же в «мужском» модусе ян. Фанаты фантаста Гарри Гаррисона могут ликовать: следующий год с полным основанием можно назвать годом Стальной Крысы.

А для тех, кто не хочет следовать календарю, придуманному в незапамятные времена в Китае, но не готов отказываться от эзотерики и животных-покровителей, есть выход — обратиться к славянскому годослову.

Год Прядущего Мизгиря

В конце 80-х — начале 90-х помимо популярности восточной мистики в бывших странах СССР произошел всплеск интереса к и собственной истории. Правда, интерес этот был довольно специфическим. Любители всего таинственного задали себе резонный вопрос: во что верили их предки до христианства и какие духовные практики у них были. Начался рост популярности неоязычества. Древним славянам в отличие от скандинавов не повезло: у последних была «Старшая Эдда», а вот у древних славян такого источника не было — мистификации вроде «Велесовой книги» не в счет. Однако для неозычников это создало целый простор для творчества. Кто-то попытался буквально «скрестить ужа и ежа», заимствуя некоторые детали у религий Древнего Востока. Были и те, кто буквально копировал сюжеты у американских мормонов, рассказывая о том, как нашел закопанные древнеславянские священные тексты на металлических пластинах благодаря помощи свыше. Исторические мифы. От кого произошли древние укры и кто произошел от них © РИА Новости, В. Шияновский | Перейти в фотобанк

Конечно, такая благодарная тема, как зодиак и календарь, не могла не остаться неохваченной. В итоге сегодня благодаря поиску в интернете мы можем узнать, что, оказывается, у древних славян существовал некий «годослов», в котором каждый год привязывался к неким «тотемным животным, наделяющим людей, рожденных в этот год, силой». Цикл в этом календаре составляет 16 лет.

И все бы хорошо, но само слово «тотем» происходит из языка североамериканских индейцев оджибве и связано с их делением на роды и наличием у этих родов животного-покровителя.

Что еще забавно — рассказывающие о годе Мизгиря сайты утверждают, что это будет 7528-е лето по славянскому календарю, что практически совпадает с византийским календарем, официально утвержденным императором Василием II в X веке, за исходную точку летоисчисления в котором была принята христианская эра от сотворения мира.

Впрочем, тем, кто предпочтет игнорировать все эти тонкости, можно сообщить, что согласно тем сайтам, которые рассказывают о годослове, следующий 2020 год будет годом Прядущего Мизгиря. Рожденные в этот год творчески подходят к проблемам, целеустремленные, любят формировать группы единомышленников и чтут традиции рода. Настроение на экспорт. Для кого Украина надувает елочные шары © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

«Лето (год. — Ред.) под данным знаком способствует налаживанию всяческих связей между странами — экономических и культурных», — сообщает нам один из сайтов.

По некоторым данным, Прядущий Мизгирь придет на наши земли в день весеннего равноденствия, но праздновать можно начинать уже 31 декабря.

Как бы то ни было, современные ученые утверждают: никакие календари не могут повлиять на жизнь человека сами по себе. Оттого, что живущие под контролем власти Советов территории в 1918 году после 31 января проснулись уже 14 февраля, их жизнь не укоротилась на две недели. Если их жизнь и стала короче, то из-за Гражданской войны и других катаклизмов и потрясений, но никак из-за календаря.