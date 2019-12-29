Горячая десятка: Международные конфликты, потрясшие планету в 2019 году

В 2019 году в конфронтацию между собой вступали не только разные страны, но и народы, проживающие в пределах одной страны. Кроме того, с новой силой вспыхнули некоторые давние мировые конфликты

1. Украинагейт

24 марта спецпрокурор Роберт Мюллер поставил точку в расследовании мнимого вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года — доказательств сговора предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа с российской стороной не найдено. Лишившись мощного инструмента давления на президента, демократы в преддверии выборов, назначенных на 3 ноября 2020 года, начали искать новый повод для критики Трампа. В этот раз в центре скандала оказалась Украина.

Некий сотрудник Национальной разведки подал жалобу на содержание телефонного разговора президентов США и Украины: Трамп якобы пригрозил Владимиру Зеленскому не предоставлять военную помощь до тех пор, пока Украина не начнёт расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской энергетической компании Burisma. Белый дом пошёл на беспрецедентный шаг — опубликовал стенограмму тех переговоров. По тексту, восстановленному по записям переводчика и воспоминаниям присутствовавших в ситуационной комнате, видно, что Трамп действительно просил «оказать услугу» и выяснить детали взлома сервера Демократической партии во время избирательной кампании 2016 года, поскольку есть информация, что он находится у Украины. Он также упомянул бывшего генерального прокурора Украины, с которым поступили несправедливо. Речь идёт о Викторе Шокине, которого Пётр Порошенко, будучи президентом, уволил по указанию Джо Байдена, иначе Киев не получил бы кредит на сумму $1 млн.

«И ещё: многие говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, многие люди хотят узнать подробности этого. Так что если Вы сможете что-то по этому поводу сделать вместе с генпрокурором США, это будет здорово. Байден на каждом углу трезвонил о том, что он остановил расследование, так что если Вы сможете заняться этим вопросом… Мне кажется, всё это выглядит ужасно», — добавил Трамп.

Однако даже отсутствие прямой увязки расследования с военной помощью не переубедило демократов и они, пользуясь конституционным правом Палаты представителей, в которой им принадлежит большинство мест, запустили процедуру импичмента президента США. Спецкомитет по разведке, комитет по иностранным делам и комитет по надзору и правительственной реформе провели расследование действий Трампа, допросив более десятка американских политиков и дипломатов сначала в закрытом, а потом ещё раз в открытом режиме. На вопросы конгрессменов в том числе ответили бывший посол США на Украине Мари Йованович, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд. На основании полученных показаний комитеты составили доклад и передали его в юридический комитет, который впоследствии принял обвинительное заключение в отношении Трампа по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Если республиканцы все как один встали на защиту президента, то несколько демократов пошли против партийной линии и проголосовали против импичмента Трампа.

Процедура импичмента в Палате представителей формально завершилась, и теперь в Сенате должен состояться судебный процесс под руководством председателя Верховного суда США Джона Робертса, в роли обвинителей выступят члены Палаты представителей, а коллегии присяжных — сенаторы, своим главным адвокатом Трамп назначил юрисконсульта Белого дома США Пэта Чиполлоне. Для отстранения президента от власти на итоговом голосовании необходимо более 2/3 голосов Сената (то есть 67), что при нынешнем распределении мест выглядит маловероятным — демократам принадлежит 45 мандатов, состоящим с ними в коалиции беспартийным — 2, республиканцам — 53.

Однако демократы не спешат назначать конгрессменов-обвинителей, тем самым затягивая передачу дела из нижней в верхнюю палату Конгресса, их главное требование — допросить предложенных ими свидетелей. Однако республиканцы категорически отвергают это условия, памятуя, как в Палате представителей демократы отказали им в аналогичной просьбе. Теперь процедура импичмента в Сенате начнётся не раньше 6 января 2020 года, когда в Штатах закончатся рождественские каникулы.

2. Военная операция Турции «Источник мира» на территории Сирии

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о трансграничной операции «Источник мира» в Сирии против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство», цель которой заключалась в создании свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до границы с Ираком.

Москва призывала Анкару вернуться к соблюдению Аденского соглашения от 1998 года, которое предоставляет турецким вооружённым силам в исключительных случаях для обеспечения безопасности Турции входить в приграничные зоны вглубь Сирии всего на 5 км. Мирзаян: Операция Турции в Сирии показывает, как США предают союзников © РИА Новости, Владимир Трефилов

Спустя несколько дней после начала военной операции курдские ополченцы при российском посредничестве заключили на базе Хмеймим соглашение с Дамаском о размещении сирийских правительственных войск в районе турецкой границы, чтобы освободить занятые армией Турции районы страны. Это позволило не только предотвратить эскалацию конфликта, но и восстановить суверенитет сирийских властей над территорией, ранее подконтрольной курдам. На этом посредническая миссия Москвы не закончилась.

22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, согласно которому после того, как курдские формирования полностью освободят 30-километровую зону от турецкой границы, российская военная полиция и пограничная служба Турции приступают к совместному патрулированию сирийско-турецкой границы (первое патрулирование состоялось 1 ноября).

В интервью изданию Le Figaro бывший посол Франции в РФ Жан де Глиниасти заявил, что прекращения боевых действий в Сирии добились именно россияне. По его словам, Вашингтон по-прежнему сохраняет своё влияние на Ближнем Востоке, но при этом вынужден признать возросшее влияние Москвы. Укрепление позиции России в регионе в интервью The Wall Street Journal не смог отрицать даже бывший вице-президент США, наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, которого сложно назвать другом Москвы.

3. Джамму и Кашмир: штат раздора между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном — двумя де-факто ядерными державами — самый длительный в современном мире. Он продолжается с момента получения независимости от Великобритании в 1947 году (штат Джамму и Кашмир в результате раздела отошёл не Пакистану, где население так же преимущественно мусульманское, а индуистской Индии), но в 2019-м отношения между странами накалились до предела.

14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир террорист-смертник направил начинённый взрывчаткой автомобиль в армейскую колонну, в результате чего погибли больше 40 военнослужащих. Нью-Дели заявил о причастности Исламабада к организации теракта, но тот все обвинения опроверг. Обе страны отозвали своих послов для консультаций. Более того, индийская сторона лишила Пакистан особых торговых привилегий и ввела 200%-ные торговые пошлины на все пакистанские товары. Впрочем, мера больше номинальная — доля Пакистана в товарообороте Индии составляет менее 10%.

В конечном итоге ответственность за произошедшее взяла сепаратистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад». 26 февраля самолёты ВВС Индии уничтожили её лагерь на подконтрольной Пакистану части Кашмира, сбросив бомбы, после чего на границе начались перестрелки и крупнейший с 1971 года воздушный бой. 1 марта в качестве мирного жеста власти Пакистана передали Нью-Дели командира звена ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, который катапультировался из самолёта, поражённого пакистанским истребителем, на территорию Пакистана.

Следующий виток напряжённости в двусторонних отношениях вызвало принятое в августе решение парламента Индии отменить автономный статус штата Джамму и Кашмир (который действовал 70 лет и должен был способствовать скорейшей интеграции местного населения в состав Индии) и создать на его территории две союзные территории — Ладакх, а также Джамму и Кашмир.

Штат имеет больше прав, чем союзная территория. Джамму и Кашмир как штат имел собственную конституцию (единственный штат в стране) и собственный флаг наравне с государственным; жители других регионов Индии не могли покупать там земельные участки; все принятые парламентом страны законы, кроме относящихся к обороне, внешней политике и безопасности, должен был ещё одобрить местный парламент. Впрочем, в союзной территории Джамму и Кашмира сохранится собственный законодательный орган — ассамблея.

Как объяснили власти Индии, изменении статуса региона будет способствовать экономическому развитию, притоку инвестиций, решению социальных проблем и борьбе с терроризмом.

Власти Индии обещают, что как только проблема терроризма будет решена, а экономическое положение региона улучшится, он снова обретёт статус штата. Однако он уж не будет прежним — Ладакх, населённый преимущественно буддистами, выведен из его состава и стал отдельной союзной территорией.

Тем не менее, территориальный спор не помешал Нью-Дели и Исламабаду 9 ноября 2019 года открыть Картарпурский коридор (проходит по древнейшему пути Южной Азии — Великой дороге) для паломников, чтобы они могли посещать две величайшие сикхские святыни — расположенный в Индии Хармандир-Сахиб (Золотой храм) и пакистанский город Нанкана Сахиб, где родился основатель сикхизма Нанак.

4. Беспорядки в Гонконге

В июне массовые акции протестов охватили Гонконг — специальный административный район Китая с собственными исполнительной, законодательной и судебной системой, флагом, денежной единицей; где местные власти самостоятельно принимают решения во всех сферах, кроме обороны и внешней политики. По словам организаторов, на улицы вышли 2 млн человек (население региона составляет 7,5 млн жителей), даже больше, чем на «революцию зонтиков» 2014 года, когда протестовали против усиления контроля Пекина над местными выборами. Политолог Храмчихин: Украина стала для Гонконга примером организации переворотов © скриншот с видео "Политехнический музей" | скриншот с видео "Политехнический музей" | Перейти в фотобанк

В этот раз недовольство оппозиции и активистов вызвал законопроект, разработанный администрацией Гонконга, об экстрадиции на материковый Китай по запросу Пекина подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Противники документа уверены, что его действие будет распространяться не только на фигурантов уголовных дел, но и на всех неугодных властям, в том числе диссидентов. В сентябре участники акций протестов выдвинули ещё несколько требований.

4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта из парламента, а на требование выполнить остальные пункты ответила отказом, и акции протестов продолжились, хотя и с меньшим размахом. На время сбить пыл помог не только отзыв документа, но и правильная стратегия властей: благодаря специальным видеокамерам, которые идентифицируют человека по жестам, удалось вычислить лидеров протестного движения, а закрытие определённых станций метро в определённое время под предлогом ремонтных работ (после погромов) затруднило перемещение активистов, преимущественно проживающих на окраинах, к месту акций. Затем протесты то вспыхивали с новой силой, то шла на спад, то снова вспыхивали.

24 ноября в Гонконге прошли местные выборы, по результатам которых представители оппозиции получили почти 90% мест в районных советах в 18 округах автономии, а провластные силы потерпели сокрушительно поражение. Такого успеха активистам в Гонконге удалось добиться в том числе за счёт изучения опыта акций протестов в других странах. «Лето в огне» по мотивам украинского Майдана снимается в Гонконге с бесплатной массовкой © REUTERS, Danish Siddiqui | REUTERS, Danish Siddiqui | Перейти в фотобанк

В конце августа, как сообщила корпорация BBC, на улицах устроили показ документального фильма «Зима в огне: борьба Украины за свободу» совместного производства США, Великобритании и Украины, который был номинирован на «Оскар» в 2016 году. Многие зрители находили схожие черты между нынешними событиями в китайской автономии и событиями в Киеве в 2013-2014 годах. Более того, в начале декабря в регион прибыли четверо украинских националистов, в частности Игорь Маляр и бывший лидер гражданского крыла полка «Азов» Сергей Филимонов. Информационный ресурс Free Hong Kong Center (Украинский центр свободного Гонконга) утверждал, что мужчины прибыли в качестве туристов, однако источники телеканала RT в Национальной гвардии Украины сообщили, что они участвуют в протестных акциях. К тому же осенью посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй говорил, что «украинские элементы» приезжают в Гонконг, чтобы передавать свой опыт местным жителям.

5. Brexit

За выход Великобритании из состава Европейского союза население проголосовало на референдуме ещё 23 июня 2016 года. Согласно статье 50 Лиссабонского договора, королевство должно было прекратить членство в союзе 29 марта 2019 года. Но этого не произошло.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала с ЕС условия, на которых будут строиться отношения Лондона и Брюсселя после Brexit, но британский парламент трижды отклонил её проект сделки. В связи с этим пришлось переносить дату выхода страны из ЕС на апрель-май, но и к этому сроку преодолеть разногласия не удалось, поэтому Мэй не оставалось ничего, кроме как уйти в отставку 24 июля.

Правительство возглавил Борис Джонсон, до того момента занимавший пост министра иностранных дел. Он пообещал, что Brexit во что бы то ни стало — со сделкой или без неё — состоится 31 октября (дата, до которой ЕС предоставил ещё одну отсрочку). Однако парламентарии приняли закон, который блокирует жёсткий Brexit без их одобрения. Новый премьер Великобритании Борис Джонсон: глухой мальчик, мечтавший стать королём мира © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Главным камнем преткновения для осуществления Brexit остаётся вопрос о дальнейшей судьбе Северной Ирландии, расположенной на одном острове с Республикой Ирландия, которая остаётся членом Евросоюза. Сделка, которую в Брюсселе согласовала Тереза Мэй, предусматривала механизм backstop: если стороны не смогут достичь какого-либо более приемлемого решения, то Северная Ирландия одновременно будет входить и в единый рынок ЕС, и в таможенную территорию королевства. Однако в таком случае Brexit утратил бы свой смысл, потому что регион Великобритании всё равно де-факто остался частью Европейского союза. С другой стороны, установление жёсткой границы на острове может спровоцировать массовые беспорядки и поставить крест на Белфастском соглашении 1998 года, которое положило конец многолетнему кровопролитному этнополитическому конфликту в Северной Ирландии — согласно документу, Лондон отказался от прямого правления в регионе и передал власть местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе.

В середине октября Джонсон согласовал с Брюсселем свой план, который получил название «Две границы на четыре года»: пункты таможенного контроля организуют в портах Северной Ирландии, а прибывающие туда товары из других регионов Соединённого королевства будут делить на две категории — предназначенные для Северной Ирландии и для Республики Ирландия. За продукцию, которая имеет экспортный потенциал и может попасть на территорию Республики Ирландия, которая остаётся в составе ЕС, необходимо заплатить Евросоюзу таможенные сборы, если же они останутся на территории Великобритании, то эти деньги вернутся поставщику.

Однако британский парламент проголосовал против этого проекта, и Джонсону пришлось просить Брюссель об очередной отсрочке, в этот раз до 31 января 2020 года, а для разрешения внутриполитического кризиса — объявить на 12 декабря досрочные парламентские выборы. Консервативная партия показала лучший за последние 30 лет результат — 365 из 650 мандатов, то есть больше половины, что позволяет Джонсону формировать правительство большинства и беспрепятственно проводить законодательные инициативы через Палату общин. Для политической силы главного оппонента премьер-министра по вопросу Brexit Джереми Корбина эти выборы стали худшими с 1935 года — лейбористы потеряли 59 места, получив 203 места — он пообещал уйти с поста председателя партии.

20 декабря Палата общин одобрила законопроект о Brexit, теперь его должна согласовать верхняя палата парламента — Палата общин — и подписать королева Елизавета II. Brexit без сделки. Джонсон грозит оставить британцев без денег, продуктов и туалетной бумаги © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Джонсон уверен, что Великобритания заключит торговое соглашение с ЕС до завершения переходного периода после Brexit (Лондон по-прежнему будет нести финансовые обязательства перед ЕС и пользоваться преимуществами государства-члена, но утратит право голоса в союзе), который продлится до 31 декабря 2020 года. Однако переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что некоторые аспекты будущих отношений между Лондоном и Брюсселем придётся согласовывать два-три года, а возможно, и дольше.

Выход королевства из ЕС — главная цель Джонсона, но опросы показывают, что интерес населения к идее «развода» снижается: исследование социологической службы Kantar, проведённое 5-9 сентября 2019 года, показал, что на повторном референдуме о членстве Великобритании в ЕС, 37% проголосовали бы против Brexit, 34% — за выход из союза, 18% — не пошли бы избирательные участки.

6. Новые старые санкции США против Ирана, расчехлившего реакторы на тяжёлой воде

В мае 2019 года спустя год после одностороннего выхода США из ядерной сделки Иран приступил к поэтапному отказу от своих обязательств по документу и за полгода приступил к обогащению урана свыше 3,67%, отказался от ограничений на исследовательскую деятельность и начал подавать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо. При этом 5 ноября президент Ирана Хасан Роухани объявил, что все процессы по-прежнему будут проводиться под контролем МАГАТЭ и могут быть свёрнуты, как только участники сделки вернутся к её выполнению.

Вашингтон на попятную идти явно не собирается. Более того, 12 ноября американский лидер Дональд Трамп ещё больше ужесточил антииранские санкции, продлив действие указа, подписанного ещё 40 лет назад 39-м президентом США Джимми Картером (старейшим из ныне живущих американских президентов, 1 октября ему исполнилось 95 лет), который наделяет власти США широкими полномочиями вводить ограничительные меры в отношении Тегерана, включая блокирование его государственной собственности в юрисдикции Штатов. Причину своего решения Трамп объяснил просто — «отношения с Ираном пока не нормализовались».

По оценке Международного валютного фонда, ужесточение американских санкций, затрагивающих и промышленность, и торговлю, и энергетический сектор, и денежные переводы, приведёт к сокращению объёма экономики Ирана на 9,5% и инфляции на уровне 37,5% по итогам 2019 года.

Как объяснили и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук, цель Вашингтона заключается в сокращении до нуля доходов Ирана от продаж сырой нефти. Именно экспорт чёрного золота — основная статья дохода исламской республики. Согласно отчёту BP Statistical Review of World Energy, к началу 2019 года Иран занимал четвёртое место по объёмам запаса нефти — 147 млрд баррелей (для сравнения, у России — 106 млрд, у США — 61 млрд).

На фоне ухудшения экономического положения Ирана 15 ноября власти объявили о трёхкратном подорожании бензина, что немедленно спровоцировало массовые акции протестов. Ситуация достигла такого накала, что на следующий день пришлось заблокировать интернет на большей части страны. Однако ни о какой информационной блокаде речи не было благодаря национальному, или халяльному, интернету: при заходе по прямой ссылке, а не через поисковые системы по-прежнему работали местные сайты, а также онлайн-сервисы. Беспорядки постепенно пошли на спад, через 11 дней доступ к глобальной сети и через стационарные модемы, и на мобильных устройствах полностью восстановили.

Снижение нефтяных котировок наносит серьёзный удар по национальной экономике, но, по оценкам экспертов, Иран, который живёт под международными санкциями с 1979 года, благодаря умению обходить ограничительные меры Запада, накопленным средствам и запасам природных ресурсов (благородные металлы, золото), сотрудничеству с Россией, Китаем, а также странами СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки сможет выжить даже под тяжелейшим международным давлением 5-7 лет.

7. Горячая осень в Каталонии

14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, участвовавшим в организации референдума о независимости Каталонии, который прошёл 1 октября 2017 года. Троим бывшим членам местного правительства выписан штраф за неподчинение, остальные приговорены к реальным срокам от 9 до 13 лет лишения свободы и запрету в течение этого времени занимать выборные и государственные должности, максимальный срок (13 лет) среди них получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас.

Эта новость спровоцировала массовые акции протестов в крупнейших городах региона, постепенно активисты все начали стекаться в Барселону, где громили всё на своём пути: разбивали витрины магазинов, взрывали петарды, поджигали мусор, перекрывали дороги, причём не только внутри страны, но и на границе с Францией. «В рамах единого государства Каталония получила все, а Донбасс ничего». Ремизов о событиях в Испании и на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

17 октября в Барселоне произошли столкновения между выступающими за единство королевства испанскими ультраправыми силами, сторонниками независимости Каталонии и полицейскими. Стражам порядка пришлось применить силу, чтобы не допустить ещё большего насилия. Постепенно беспорядки сошли на нет. Менее чем за неделю пострадали около 350 человек, включая полицейских и журналистов.

У бывших каталонских лидеров Карлеса Пучдемона и Антони Комина, которых Мадрид объявил в национальный и международный розыск, есть шанс избежать наказания в Испании, если европейские суды постановят, что они как избранные в мае депутаты евродепутаты обладают неприкосновенностью, как в случае с Ориолом Жункерасом. Это решение может повлиять на вердикт суда, который в феврале 2020 года рассмотрит вопрос об экстрадиции этих политиков.

Мечте каталонцев о собственном независимом государстве не один десяток лет, на балконах местных жителей висят флаги региона с лозунгом «Каталония не Испания». Однако за два года, прошедших со дня проведения референдума о статусе региона, сепаратистские настроения заметно ослабли: если 1 октября 2017-го 90% избирателей проголосовали за независимость Каталонии от Испании, то осенью 2019-го, как показали соцопросы, эту идею поддерживали всего 42% респондентов. Наличие проблем движения за независимость признаёт и Пучдемон — в интервью агентству Sputnik он сказал, что перспектив отделения от Испании не просматривается, а каталонцы чувствуют потерю темпа и больше не заряжены на борьбу, как раньше.

8. Бунтующая Латинская Америка

В 2019 году массовые акции протестов охватили сразу несколько стран Латинской Америки, причём и с левым, и с правым правительством.

Структурный фактор, который объединил бунты в разных государствах, — слабая региональная экономика. Корни этой проблемы уходят в прошлое. В начале 2000-х годов Латинская Америка совершила левый поворот: к власти в Венесуэле пришёл Уго Чавес, в Бразилии — Лула да Силва, в Аргентине — Нестор Киршнер, в Эквадоре — Рафаэль Корреа, в Боливии — Эво Моралес. Новые лидеры сменили подход к решению социальных проблем, благодаря чему сократились безработица, бедность, социальное неравенство. В 2008 году избежать мирового кризиса, с последствиями которого тогда боролись развитые страны, и продолжить увеличивать госрасходы Латинской Америке помогла благоприятная конъюнктура, прежде всего высокие цены на энергоресурсы. Однако вскоре ситуация резко изменилась: в 2014 году нефтяные котировки пошли вниз, а к 2016-му темпы экономического роста стран региона затормозился, пришлось сократить финансирование соцпрограмм (раньше недовольство населения гасили увеличением этой статья расходов), безработица, инфляция и бедность снова пошли вверх. Структурные реформы, начатые в период расцвета, остались незавершёнными. Многие политики пожертвовали экономическим развитием ради того, чтобы дольше оставаться у власти.

За последние 6 лет Латинская Америка показала скромный экономический рост, численность населения продолжает увеличиваться, а следовательно, и бедность. По социально-экономическому неравенству она превосходит все остальные регионы мира, даже Африку — из 10 каждый 4-й живёт в крайней нищете или бедности. С годами разрыв станет ещё больше, поскольку никаких позитивных аспектов пока не наблюдается. Боливия: «кого надо переворот». Почему трясёт Латинскую Америку © REUTERS, Carlos Garcia Rawlins | REUTERS, Carlos Garcia Rawlins | Перейти в фотобанк

Боливия — одна из немногих латиноамериканских стран, демонстрирующих экономический рост (4% в год). В местных протестах политический аспект сыграл бо́льшую роль, чем экономический. Эво Моралес объявил о желании баллотироваться на новый срок, потому что сделал Боливию благополучной. Он считал, что это веский аргумент для того, чтобы обойти конституционное ограничение в 2 президентских срока. Однажды политик его уже нарушил: в 2013 году Верховный суд постановил, что его первый срок не засчитывается с момента внесения поправок в Конституцию Боливии. В 2019 году Моралес решил поступить так же, как в своё время Уго Чавес, а именно, вынести на референдум вопрос, можно ли избираться бесконечное количество раз, но, как и венесуэльский лидер, проиграл: 51% проголосовал против, 49% — за. Конституционный суд постановил, что Моралес может избираться сколько угодно раз. Боливийцы посмотрели на то, что происходит в Венесуэле, и поняли, что сворачивать на неконституционный путь не хотят. Последней каплей стали обвинения оппозиции в подлоге результатов президентских выборов (подсчёт голосов на время прервали, а когда возобновили, отрыв Моралеса от бывшего президента Боливии Карлоса Месы резко увеличился). Хотя Моралес набрал меньше 50%, его объявили победителем, поскольку разница с ближайшим конкурентом превышала 10%, что соответствует нормам местного законодательства. По мнению экспертов, во втором туре победу одержал бы Меса. На улицы вышли тысячи человек, причём среди них был и средний класс, который появился в период президентства Моралеса, — это образованные, информированные люди с высокими требованиями. 10 ноября на фоне нестихающих протестов он подал в отставку и получил политическое убежище в Мексике, а 12 декабря прибыл в Аргентину, которая предоставила ему статус беженца. Социальный взрыв в Чили: баррикады, пожары и погромы. Президент предлагает ужесточить законодательство © AFP, CLAUDIO REYES | AFP, CLAUDIO REYES | Перейти в фотобанк

Об успешности экономики судят по макроэкономическим показателям, но с реальным положением жителей они напрямую не связаны. Ярким подтверждением этого стало Чили, акции протестов в которой для многих стали неожиданностью, хотя происходили и раньше, просто о них мировые СМИ не рассказывали. В Чили низкая инфляция, экономический рост 2% и самый высокий среди всех стран Латинской Америки уровень дохода на душу населения, но при этом она занимает первое место в регионе по разрыву доходов среди бедных и богатых, образование стало привилегией, большие проблемы с медициной и пенсионным обеспечением. Манифестации начались 14 октября из-за повышения стоимости проезда в метро на 30 песо (3 рубля), жёсткие действия полицейских ещё больше подстёгивали активистов, в результате погромов из 8 веток метро в Сантьяго работала лишь одна и то с перебоями. Президент страны Себастьян Пиньера ввёл чрезвычайное положение и впервые со времён диктатуры Пиночета комендантский час, в центр столицы вошла бронетехника. Спустя неделю глава государства объявил о пакете мер, которые обойдутся бюджету более чем в $1 млрд: повышение базовой пенсии, минимальной зарплаты, замораживание тарифов. Протесты продолжались до тех пор, пока он не пообещал принять новую Конституцию, референдум по этому вопросу пройдёт в марте 2020 года. Общественное недовольство удалось сбить, но под вопросом оказалась реализация программы экономического развития, которая предусматривала к 2022 году создание 600 тысяч новых рабочих мест, развитие цифровых технологий, переобучение безработных. Это свидетельствует о том, что план социальных реформ у правительства был и до протестов.

Похожие причины привели к протестам в Колумбии. От президента-правоцентриста Ивана Дуке требуют отменить пенсионную реформу, а также его обвиняют в приватизации госкомпаний. Но есть ещё одна важная проблема — неспособность главы государства соблюдать мирные соглашения с леворадикальной группировкой FARC, подписанные в 2016 году предыдущим президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом, за что он удостоен нобелевской премии мира. Повстанцев обещали не преследовать в обмен на сдачу оружия, но многих из них продолжали убивать. Осенью 2019 года часть бывших членов FARC, включая лидера Ивана Маркеса, опубликовали видеозапись с объявлением возобновления вооружённой борьбы против властей. Кроме того, вторая по численности после FARC группировка, видя срыв договорённостей, отказалась подписывать аналогичный документ. В Колумбии возник риск очередной волны гражданской войны. Эквадорский пример для Украины © REUTERS, Henry Romero | REUTERS, Henry Romero | Перейти в фотобанк

В Эквадоре причиной, побудившей жителей выйти 3 октября на протестные акции, стала отмена субсидий на бензин и дизельное топливо, которые обеспечивали доступную конечную цену. На следующий день президент Ленин Морено ввёл чрезвычайное положение. Ему пришлось переехать из столицы в город Гуаякиль из-за попыток активистов проникнуть в президентский дворец. Морено отказывался обсуждать с протестующими возврат субсидий, но после появления человеческих жертв отозвал свой указ и отменил чрезвычайное положение. Политический фактор для Эквадора был важнее, чем экономический. В дестабилизации ситуации Морено обвинил предыдущего президента страны Рафаэля Корреа, и якобы ему помогал президент Венесуэлы Николас Мадуро, хотя Корреа представлял Морено как своего преемника, многие эквадорцы именно поэтому за него и проголосовали в 2017 году. Если во время предвыборной кампании он позиционировал себя как левый политик, то после прихода мимикрировал под правого: взял кредит МВФ, хотя национальная экономика демонстрирует рост, и никаких проблем, требующих финансовых вливаний, нет, выгнал Джулиана Асанжа из посольства в Лондоне.

Перу оказался на пороге политического кризиса после ухода с президентского поста Педро Пабло Кучински. После того, как страну возглавил ярый борец с коррупцией Мартин Васкарра вскрылась информация о коррупционных связях четырёх бывших перуанских президентов с бразильской строительной компанией Odebrecht: Педро Пабло Кучински, Алехандро Толедо, Ольянта Умала и Алан Гарсия. Последний застрелился 17 апреля в момент, когда полицейские пришли арестовывать его по этому делу. Между Васкаррой и парламентом возник конфликт, в том числе из-за внесённого им законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, президент назначил на 26 январь 2020 года. Недовольство в стране длилось недолго — власти заранее услышали запрос общества на борьбу с коррупцией.

Избежать протестов пока удалось трём странам региона: Бразилии, Аргентине и Мексике прежде всего потому, что президентские выборы состоялись недавно, и население пока предоставило кредит доверия Жаиру Болсонару, Альберто Фернандесу и Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору соответственно.

9. США vs Китай

2018 год завершился разрядкой в китайско-американских отношениях: в декабре на саммите G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашение о 90-дневном перемирии в торговой войне для согласования условий сотрудничества.

В феврале и апреле 2019-го американский лидер говорил о прогрессе в переговорном процессе, но в мае обвинил Пекин в срыве сделки и с 10-го числа повысил пошлины с 10% до 25% на импортируемые китайские товары объёмом $200 млрд, с 1 июня Китай ввёл ответные меры в отношении американской продукции на сумму $60 млрд. На этом противостояние сторон не закончилось. 13 августа власти США объявили о введении дополнительных 10%-ных пошлин на китайские товары объёмом $300 млрд в два этапа — 1 сентября и 15 декабря, КНР ответила дополнительными пошлинами в размере 5% и 10% на американские товары стоимостью $75 млрд, а также восстановлением 25%-ных пошлины на автомобили из США и 5%-ных на автомобильные компоненты. Торговая война между Китаем и США. Что ждет Украину? © REUTERS, Jason Lee | REUTERS, Jason Lee | Перейти в фотобанк

Серьёзным фактором осложнения отношений между Вашингтоном и Пекином стала ситуация в Гонконге. США считают, что свободы местных жителей ущемляются, поэтому Госдепартамент одобрил продажу региону крупнейшей за последние годы партии оружия (на сумму $2,2 млрд), а Трамп 27 ноября подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, который даёт право Конгрессу вводить санкции против лиц, по мнению Вашингтона, причастных к нарушению прав в административном районе КНР, но при этом запрещает поставлять туда слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры, используемые для разгона толпы. В ответ Китай 2 декабря ввёл ограничительные меры против американских правозащитных организаций National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House, которые якобы играли ключевую роль в разжигании беспорядков в Гонконге.

Несмотря на противоречия, Вашингтон и Пекин 13 декабря согласовали текст первой части торгового соглашения, которая предусматривает отмену введения санкций США, которые должны были вступить в силу 15 декабря, и снижение уже введённых, а Китай обязался увеличить закупку товаров из США. Само соглашение планируется подписать в январе 2020 года.

По мнению экспертов китайского исследовательского института JD Digits, стремление Трампа быстрее положить конец торговой войне с Пекином обусловлено его желанием переизбраться на второй срок: фермеры из центральных и западных штатов, входят в число основных избирателей Трампа, должны высоко оценить пункт об импорте китайской стороной американской сельскохозяйственной продукции, который хозяин Белого дома сделал один из ключевых в тексте соглашения.

10. Саудовская Аравия vs Йемен/Иран

14 декабря нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс, где расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс в окрестностях города Абкаик подверглись атаке беспилотников, в результате чего вспыхнул пожар. Несмотря на то что пламя на этих двух предприятиях национальной нефтяной компании Saudi Aramco удалось локализовать спустя 4-5 часов, а уровень добычи восстановить через неделю, ущерб оказался более чем серьёзным: объём ежесуточной добычи нефти в королевстве сократилась на 58%, что привело к росту котировок на мировом нефтяном рынке более чем на 10%.

Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах» и пригрозили продолжить совершать подобные акции до тех пор, пока международная коалиция, поддерживающая йеменские власти, во главе с Саудовской Аравией не завершит военную операцию в Йемене. Однако Эр-Рияд, Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин обвинили в произошедшем Иран. При этом, как утверждают источники издания The Wall Street Journal, Саудовская Аравия сочла предоставленные Соединёнными Штатами доказательства вины Тегерана недостаточными.

Эта ситуация не только повлекла за собой крупнейшее в мировой истории сокращение добычи нефти, но и поставило под вопрос технические возможности американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые не смогли предотвратить атаку беспилотников. Оправдаться попытался госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, лучшие средства ПВО иногда не срабатывают. Эта версия могла бы быть правдоподобной, если бы на вооружении саудовской армии стоял один или два образца, но Саудовская Аравия — крупнейший импортёром сверхсовременного оружия американского производства. По мнению представителей Министерства обороны РФ, Patriot не смогли защитить нефтяные объекты королевства из-за несоответствия заявленных и реальных технических характеристик.

Эр-Рияд и Тегеран — давние соперники и в политической, и в экономической, и в культурной сферах, с 2016 года между ними нет дипломатических отношений. Противостояние обусловлено целым комплексом факторов: это две крупные экономики, два производителя энергоресурсов, но относящиеся к разным течениям ислама (Саудовская Аравия — лидер суннитского мира, а Иран — шиитского). Если противостояние между этими двумя обострится, то за них вступятся более влиятельные державы, что может перерасти в противостояние уже между ними: сторону Саудовской Аравии займут США, а Ирана — Россия и Китай, а этого допускать нельзя.