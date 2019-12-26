Со старта работы новой Рады в начале осени на Украине обсуждают стратегически важный вопрос: легализовывать ли секс-индустрию? Политики – «за», правоохранители – «против», сами проститутки «воздерживаются». При этом теневой рынок интимных услуг в стране процветает

На Украине есть традиция: каждый раз с приходом в парламент страны новых народных депутатов начинается обсуждение: когда, как и нужно ли вообще из работниц сферы секс-услуг делать частных предпринимателей? Аргумент «за» — так можно пополнить казну государства и Пенсионный фонд налогами.

По мнению депутатов, работницы секс-индустрии могли бы приносить многомиллионную прибыль стране, а не сутенёрам. При этом легализация облегчила бы работу полиции, которая нещадно борется с борделями и их содержателями.

За идею легализовать проституцию выступал кандидат в президенты Владимир Зеленский, однако, став президентом, он к этой проблеме кажется охладел.

В целом же инициатива легализовать секс-услуги всё время тормозится, а количество проституток в стране растёт.

О бедных путанах замолвили слово

Сутенер из Украины вербовал белорусок для проституции в ЕС – МВД Белоруссии © Yu Nguyen / flickr декриминализации коммерческого секса.

Около 85% правоохранителей считают коммерческий секс незаконным, а секс-работниц — жертвами. 67% опрошенных считают секс-работниц аморальными. Однако при этом около 60% считают коммерческий секс естественным явлением.

Большинство правоохранителей считают «секс-работницей» официально занятую в сфере интимных услуг женщину, добровольно или принудительно предоставляющую услуги преимущественно в борделях и «отличающуюся легкодоступностью».

Есть обозначение также для секс-работника: наиболее распространенное среди правоохранителей — это официально занятый в сфере интимных услуг мужчина, преимущественно сутенёр.

В то же время ассоциации со словом «проститутка» распространены среди правоохранителей: они связаны с образом легкомысленной особы, которая имеет и способствует распространению венерических заболеваний, занимается противозаконной и антисоциальной деятельностью.

Лишь 1,4% правоохранителей поддерживают так называемую «шведскую модель», когда ответственность лежит не на проститутке, а на клиенте, который покупает услугу. В этой модели клиента задерживают, он отвечает по закону.

Работает и сильно устает: Арахамия оправдал переписывавшегося с проститутками Яременко © commons.wikimedia.org, JTs | Перейти в фотобанк Богдан Яременко подловили на переписке с девушкой по вызову.

Свежие кадры и ветераны секс-бизнеса

Проституция на Украине запрещена, хотя и не является уголовно наказуемой — только штраф. Уголовную ответственность несут только сутенёры и «содержатели мест разврата», за принуждение к занятию проституцией грозит до 7 лет колонии.

Сколько сегодня мужчин и женщин на Украине занимаются проституцией — неизвестно. Последние серьёзные подсчёты на Украине проводились в 2011 году, тогда насчитали около 80 тысяч человек.

В 2018 году полиция всей страны задержала и составила административные протоколы всего-то на около 1000 жриц любви. На самом же деле, как говорят близкие к полиции источники, таких людей не меньше 100 тысяч. Убедиться в этом просто: достаточно полистать тематические сайты.

Причина, которая толкает молодых девушек на панель, банальна — не хватает денег. Многие учащиеся или только закончившие вузы зарабатывают проституцией гораздо больше, чем если бы сидели в офисе с 9:00 до 18:00.

Из-за этого армия жриц любви постоянно растёт и пополняется свежими кадрами.

22-летняя Елена получила диплом бакалавра права. Ежемесячно она зарабатывает своим телом около 1500-2000 долларов. Своей деятельностью довольна: занимается своей внешностью, у нее постоянно есть деньги, независима от родителей. Уверена, что неприятности обойдут её стороной, что сможет найти среди клиентов постоянного спонсора и тогда «завяжет».

«Подобные истории рассказывает каждая вторая проститутка, но за всё время моей работы в системе МВД я редко видел истории с хорошим концом.

Новый глава Нацполиции поддержал легализацию проституции на Украине © Facebook, Національна поліція України — рассказывает подполковник МВД Сергей Березин.

Контроль и учет сократит количество

Сегодня для занятия проституцией в Украине созданы все необходимые условия, считает Березин. Полиция если и ловит проституток, то только ради статистики, когда нужны показатели. В основном работают они без потерь.

Если и закрываются бордели, то по наводке конкурентов, работающих под «крышей» полиции. В то же время интернет открывает большие возможности для путан-одиночек в поиске клиентов, а для сутенёров — в подборе кадров.

Сами работники секс-индустрии не могут определиться, какой вариант лучше — оставить все как есть и остаться в «тени» или же перейти на легальное положение.

В то же время, как считают юристы, легализация проституции тут же отбила бы желание работать на этом поприще у многих молодых путан. Официально регистрироваться они бы не стали, чтобы не узнали родственники.

А если бы действительно ужесточили ответственность за незаконный промысел и не было бы моратория на проверки «частной предпринимательской деятельности», это бы в разы сократило нелегалов, на которых бы с радостью «стучали» легальные конкуренты.

А тогда порядка на рынке секс-услуг будет больше: и клиентам спокойнее, и проституткам комфортнее.