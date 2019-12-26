На Украине есть традиция: каждый раз с приходом в парламент страны новых народных депутатов начинается обсуждение: когда, как и нужно ли вообще из работниц сферы секс-услуг делать частных предпринимателей? Аргумент «за» — так можно пополнить казну государства и Пенсионный фонд налогами.
По мнению депутатов, работницы секс-индустрии могли бы приносить многомиллионную прибыль стране, а не сутенёрам. При этом легализация облегчила бы работу полиции, которая нещадно борется с борделями и их содержателями.
За идею легализовать проституцию выступал кандидат в президенты Владимир Зеленский, однако, став президентом, он к этой проблеме кажется охладел.
В целом же инициатива легализовать секс-услуги всё время тормозится, а количество проституток в стране растёт.
О бедных путанах замолвили слово
В середине декабря на Украине озвучили результаты исследования «Отношение правоохранителей к секс-работницам и коммерческому сексу», которое провели правозащитники. Как оказалось, 39% правоохранителей поддерживают модель легализации илидекриминализации коммерческого секса.
Около 85% правоохранителей считают коммерческий секс незаконным, а секс-работниц — жертвами. 67% опрошенных считают секс-работниц аморальными. Однако при этом около 60% считают коммерческий секс естественным явлением.
Большинство правоохранителей считают «секс-работницей» официально занятую в сфере интимных услуг женщину, добровольно или принудительно предоставляющую услуги преимущественно в борделях и «отличающуюся легкодоступностью».
Есть обозначение также для секс-работника: наиболее распространенное среди правоохранителей — это официально занятый в сфере интимных услуг мужчина, преимущественно сутенёр.
В то же время ассоциации со словом «проститутка» распространены среди правоохранителей: они связаны с образом легкомысленной особы, которая имеет и способствует распространению венерических заболеваний, занимается противозаконной и антисоциальной деятельностью.
Лишь 1,4% правоохранителей поддерживают так называемую «шведскую модель», когда ответственность лежит не на проститутке, а на клиенте, который покупает услугу. В этой модели клиента задерживают, он отвечает по закону.
Часть украинских политиков поддерживает инициативу легализовать проституцию, так как сами нередко пользуются этими услугами. Достаточно вспомнить недавние скандалы в Раде, например, когда председателя Комитета ВРУ по международным связям и депутата от «Слуги народа» Богдан Яременко подловили на переписке с девушкой по вызову.
Свежие кадры и ветераны секс-бизнеса
Проституция на Украине запрещена, хотя и не является уголовно наказуемой — только штраф. Уголовную ответственность несут только сутенёры и «содержатели мест разврата», за принуждение к занятию проституцией грозит до 7 лет колонии.
Сколько сегодня мужчин и женщин на Украине занимаются проституцией — неизвестно. Последние серьёзные подсчёты на Украине проводились в 2011 году, тогда насчитали около 80 тысяч человек.
В 2018 году полиция всей страны задержала и составила административные протоколы всего-то на около 1000 жриц любви. На самом же деле, как говорят близкие к полиции источники, таких людей не меньше 100 тысяч. Убедиться в этом просто: достаточно полистать тематические сайты.
Причина, которая толкает молодых девушек на панель, банальна — не хватает денег. Многие учащиеся или только закончившие вузы зарабатывают проституцией гораздо больше, чем если бы сидели в офисе с 9:00 до 18:00.
Из-за этого армия жриц любви постоянно растёт и пополняется свежими кадрами.
22-летняя Елена получила диплом бакалавра права. Ежемесячно она зарабатывает своим телом около 1500-2000 долларов. Своей деятельностью довольна: занимается своей внешностью, у нее постоянно есть деньги, независима от родителей. Уверена, что неприятности обойдут её стороной, что сможет найти среди клиентов постоянного спонсора и тогда «завяжет».
«Подобные истории рассказывает каждая вторая проститутка, но за всё время моей работы в системе МВД я редко видел истории с хорошим концом.
Более того, сегодня на панель вышли даже ветераны секс-бизнеса. 15 лет назад у нас была осведомитель-проститутка из киевской гостиницы «Днепр». Лет пять её не видел и не слышал ничего о ней, а тут — на тебе, снова нарисовалась, но уже предлагает услуги через интернет. Даме, на секунду, за полтинник перевалило. Эта профессия — на всю оставшуюся жизнь», — рассказывает подполковник МВД Сергей Березин.
Контроль и учет сократит количество
Сегодня для занятия проституцией в Украине созданы все необходимые условия, считает Березин. Полиция если и ловит проституток, то только ради статистики, когда нужны показатели. В основном работают они без потерь.
Если и закрываются бордели, то по наводке конкурентов, работающих под «крышей» полиции. В то же время интернет открывает большие возможности для путан-одиночек в поиске клиентов, а для сутенёров — в подборе кадров.
Сами работники секс-индустрии не могут определиться, какой вариант лучше — оставить все как есть и остаться в «тени» или же перейти на легальное положение.
В то же время, как считают юристы, легализация проституции тут же отбила бы желание работать на этом поприще у многих молодых путан. Официально регистрироваться они бы не стали, чтобы не узнали родственники.
А если бы действительно ужесточили ответственность за незаконный промысел и не было бы моратория на проверки «частной предпринимательской деятельности», это бы в разы сократило нелегалов, на которых бы с радостью «стучали» легальные конкуренты.
А тогда порядка на рынке секс-услуг будет больше: и клиентам спокойнее, и проституткам комфортнее.