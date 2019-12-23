В заочной дискуссии Владимира Путина и МИД Польши по поводу событий, которые предшествовали Второй мировой войне, официальная Варшава замалчивает неудобные для себя моменты истории

На минувшей неделе президент России дважды говорил о том, как европейские страны способствовали агрессивным планам гитлеровской Германии, что в результате привело к началу Второй мировой войны. Приравнивать коммунизм к нацизму неприемлемо, и если прочесть исторические документы, становится очевидно, кто поддерживал нацистов, а кто нет, — об этом Владимир Путин заявил 19 декабря на ежегодной пресс-конференции. Он также напомнил о разделе Чехословакии и о том, как СССР призывал создать антигитлеровский фронт. «Да, был пакт Молотова-Риббентропа, но СССР был последним государством, кто начал договариваться с нацистами, так как Союз на тот момент уже остался с ними один на один», — пояснил Путин.

Российский президент пообещал написать статью на тему Второй мировой войны, в которой будет подробно написано о предшествующих ей событиях, а также о роли Польши и роли советских войск. А уже 20 декабря на неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге Путин продемонстрировал коллегам оригиналы ряда архивных документов 1938-1939 годов, подтверждающих, по словам президента РФ, фактический сговор с Гитлером некоторых руководителей европейских стран. И хотя там упоминались и Франция с Великобританией, и Венгрия, и Латвия с Литвой, но пока что отреагировала только Польша — в привычном стиле «а в СССР поляков репрессировали». Мюнхенский сговор — исторический пример актуальной политической практики © German Federal Archives / wikimedia

МИД Польши в официальном заявлении 21 декабря, львиная доля которого посвящена перечислению страданий поляков в СССР в 1937-1944 годах, назвал слова Путина «представляющими фальшивый образ событий». Однако в самом заявлении никаких опровержений сказанного нет, более того, ключевой момент — участие Польши в разделе Чехословакии в 1938 году — вообще не упомянут. Зато есть прямая фальсификация истории: СССР обвиняется в том, что 17 сентября 1939 года советские войска вошли на территорию Польши «в нарушение пакта о ненападении». Однако представленные в Санкт-Петербурге документы свидетельствуют, что ещё 23 сентября 1938 года СССР официально заявил Польше: в случае её вторжения в Чехословакию будет разорван советско-польский пакт о ненападении. Министр иностранных дел Польши Юзеф Бек тогда назвал этот шаг «пропагандистской акцией, не имеющей большого значения».

Польские дипломаты также сетуют, что «слова президента Российской Федерации перечёркивают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях». Похоже, в Варшаве искренне не понимают, что лучшей похвалы деятельности Путина, чем его сравнение с Горбачёвым и Ельциным, и придумать сложно.

Кроме того, в заявлении МИД Польши проигнорирован ещё один интересный документ, обнародованный Путиным, — донесение от 20 сентября 1938 года посла Польши в Германии Йозефа Липски о его беседе с Гитлером, в которой польский дипломат пообещал поставить фюреру «прекрасный памятник в Варшаве» в случае «разрешения» проблемы евреев. Действительно, в условиях постоянных обвинений поляков в антисемитизме со стороны Израиля вспоминать о подобном поведении своих предшественников МИД Польши не с руки.

При этом нынешнее заявление польской дипломатии выдержано вполне в духе конца 1930-х, что наводит на далеко идущие исторические параллели. Действительно, в 1938-м Польша получила от Запада право поучаствовать в разделе Чехословакии — причём документы подтверждают, что лоббистом польских интересов был лично Адольф Гитлер. Однако через год ситуация изменилась, и Польша, которая в 1938-м отказывалась прийти на выручку Франции в случае возможной войны с Германией, в сентябре 1939-го сама оказалась перед лицом предательства своих западных союзников — как Франции, так и Великобритании. При этом ранее и Париж, и Лондон гарантировали Варшаве военную поддержку — правда, рассчитывая в первую очередь на противостояние Польши с СССР. Пакт как факт. Договору о ненападении между Советским Союзом и Германией исполнилось 80 лет Перейти в фотобанк

Ныне же поддержку всех антироссийских шагов Варшавы — противостояние строительству «Северного потока-2» и транзиту китайских товаров через территорию РФ в Западную Европу, размещение систем противоракетной обороны и американских войск на территории Польши и т.д. — гарантирует Вашингтон. Более того, США даже обещают их частично оплачивать, поставляя в Польшу сжиженный газ по сниженным ценам. Однако тревожные звоночки для Варшавы звучат всё чаще: о полноценной базе американской армии в Польше, несмотря на попытку «подкупить» президента США названием «Форт Трамп», речь уже не идёт, да и сам Дональд Трамп на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны в Варшаву не приехал.

Подобное поведение Дональда Трампа вполне укладывается в его стратегическую линию, неоднократно выраженную фразой о том, что союзники должны платить Вашингтону за защиту. Платить как напрямую, увеличивая взносы в бюджет НАТО и покупая американское вооружение, так и опосредованно — поддерживая санкции против России, вредящие экономике самих союзников. Польша в этом ряду одна из первых — не зря в подписанном 20 декабря военном бюджете США специально отмечено, что «Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку принципа коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Североатлантического пакта для членов НАТО, включая Польшу». Однако гарантии поддержки Польши со стороны Франции и Великобритании в 1939-м на бумаге также выглядели весьма серьёзными…