Приравнивать коммунизм к нацизму неприемлемо. Если прочесть исторические документы, становится очевидно, кто поддерживал нацистов, а кто нет. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 19 декабря на ежегодной пресс-конференции, которую транслируют российские телеканалы

Вячеслав Никонов о своем знаменитом деде: Молотов в Берлине вывел из себя умного неврастеника Гитлера © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Иосиф Сталин, подчеркнул глава государства, не запятнал себя контактами с главой Нацистской Германии Адольфом Гитлером, в отличие от других стран. Он также напомнил о разделе Чехословакии между Гитлером, англичанами и французами и как СССР призывал создать антигитлеровский фронт.

«Да, был пакт Молотова-Риббентропа, но СССР был последним государством, кто начал договариваться с нацистами, так как Союз на тот момент уже остался с ними один на один», — пояснил Путин.

Российский президент пообещал написать статью на тему Второй мировой войны, в которой будет подробно написано о предшествующих ей событиях, а также о роли Польши и роли советских войск.