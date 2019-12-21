Иосиф Джугашвили родился 18 декабря 1878 года. А вот Иосиф Сталин – 21 декабря 1879. Почему так получилось – одна из интересных исторических загадок. Так или иначе, но сейчас – 140 лет со дня рождения лидера СССР на протяжении почти трёх десятилетий

По сей день фигура Сталина (нарисованная, правда, исключительно чёрной краской) является важным элементом украинской политической мифологии. Несмотря на то, что с момента смерти Сталина прошло 66 лет, продолжается противостояние «сталинистов» и «антисталинистов». В этой ситуации давать оценки очень трудно — либо тем, либо другим суждения придутся не по нраву.

Тем не менее, в годовщину со дня рождения Сталина логично задать вопрос — что же дало его правление современной Украине?

1. Границы

Нынешние государственные границы Украины определены Сталиным.

Во-первых, по мнению историка и публициста Владимира Корнилова, именно Сталин добился передачи в состав Украины территории Донецко-Криворожской республики. Руководство ДКР (включая авторитетного большевика Артема (Сергеева) выступало за выделение автономии по производственному признаку и включение её в состав РСФСР.

Лозунг «Донбас — це Україна» фактически принадлежит Сталину, о чём нынешние его хулители предпочитают умалчивать.

Во-вторых, именно Сталин в 1939-1945 годах добился передачи в состав Украины территорий, ранее входивших в Польшу, Румынию, Чехословакию и Венгрию. Правда, при этом были потеряны небольшие территории, например в Польше (Перемышль) и Словакии (Пряшев).

Причём вопрос относительно включения их именно в состав Украины не был предопределён. Та же территория Днестро-Дунайского междуречья могла быть отнесена не к Одесской области, а к Молдавии, а на Закерзоньи можно было создать отдельную Западноукраинскую ССР.

А вот Крым Сталин Украине не передал, но, скорее всего, просто не успел — трудно предположить, что Хрущёв, положение которого в 1954 году было крайне ненадёжно, решился бы на столь радикальный шаг, если бы он не был согласован с другими членами коллективного руководства СССР ранее, причём — более авторитетным, чем он, руководителем.

В общем, естественным шагом после осуждения деятельности Сталина и принятых с его участием актов (вроде договора Молотова—Риббентропа) является возникновение вопроса принадлежности Украине этих территорий.

2. Территориальное устройство

Именно благодаря Сталину (вернее — его попустительству) Украина сложилась как унитарное государство, а не федерация. Федеративного устройства УССР требовал Донбасс, и руководители Советской Украины на это согласились. Но последнее слово осталось за руководством СССР. Даже статус автономии в составе Украины получила только Молдавская АССР (нынешнее Приднестровье), и то временно — до создания МССР.

Так что упорное повторение мантры о безальтернативной унитарности Украины является перепевом сталинских мелодий.

3. Коренизация

Именно проводимая Сталиным политика коренизации позволила сформировать в УССР политико-управленческую и культурную элиту. Если отношение к первой из них несколько нелогичное, то ко второй — очень даже последовательное.

Наиболее важные персоны «расстрелянного возрождения» официально «причислены к лику святых» и поминаются в качестве основателей современной украинской культуры. Лозунг «Геть від Москви» сталинским, безусловно, не является, но связан с проводимой им политикой коренизации.

Впрочем, были у Сталина недостатки, с которыми по сей день приходится бороться. Например, именно он заложил в основу литературного украинского языка полтавский диалект, а не западноукраинские говирки. Теперь вот, приходится делать так, чтобы «оккупационный» язык Тычины и Гончара стал, наконец, непонятен выпускникам школ.

4. Свобода слова

Именно Сталин и его товарищи по партии были провозвестниками той концепции «свободы слова», которую сейчас пытается внедрять господин Бородянский. Правда, с одной стороны, им тяжело выдерживать конкуренцию с предыдущим режимом, а с другой — мешает непоследовательность президента, который вдруг, ни с того ни с сего допускает на территорию Украины журналистов «страны-агрессора» и даёт им интервью.

Кстати, именно при нынешнем президенте исчезла «революционная многопартийность», существовавшая с 2014 года и очень напоминавшая модель Советской России в 1917-18 годах, когда страну возглавлял дуумвират большевиков и левых эсеров. Распался он до прихода к власти Сталина и даже не по инициативе большевиков.

5. Индустриализация

Именно созданные в годы первых пятилеток и восстановленные после войны предприятия составили экономическую основу современной Украины и позволили ей дожить до момента принятия решения о возвращении к экономике XVII века.

6. Голодомор

Сталин несёт только часть вины за катастрофический голод 1932-33 годов. Доказать наличие злого умысла не смог даже украинский суд (дело было прекращено по причине смерти обвиняемых, по существу иска оно не рассматривалось вообще). Однако, безусловно, если бы не голодомор, то украинским националистам было бы очень тяжело объяснять антироссийский курс. А факт геноцида, на который они упирают вопреки истине, всё оправдывает.