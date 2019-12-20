Неделю назад Киевсовет утвердил городской бюджет на будущий год, в котором доходы точно соответствуют расходам и составляют 58,8 млрд гривен. Больше всего в 2020 году в Киеве планируется потратить на образование - 21,6 млрд грн. Вторым оказался транспорт, впервые за последние годы опередивший медицину

Пятерка приоритетов

Председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников напоминает, что традиционно на втором месте по расходам горбюджета была медицина, социальная политика и ЖКХ. Но в следующем году почти 11 млрд гривен будет потрачено на сферу транспорта. «В основном это капитальные расходы. Это и Подольско-Воскресенский мост, и капремонт улиц, а также других объектов дорожной инфраструктуры, это транспортные развязки, продолжение строительства метро на Виноградарь», — говорит депутат.

Он отметил, что в следующем году город не получит 2 млрд грн образовательной субвенции из госбюджета. Кроме того, с 16 октября застройщики — и не только в Киеве, а по всей стране — освобождены от паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта. Легализация такси на Украине. Как будут разбираться с «уберами» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Между прочим, этот закон об отмене уплаты денег девелоперов на местное развитие вроде бы является антикоррупционным и носит номер 1059. Автором документа является Елена Шуляк, руководительница строительного направления в «Офисе эффективного регулирования» (BRDO), написавшая законопроект в 2018 году.

«Отмена такого налога была бы не просто прогрессивной историей. Это шанс сделать страну более конкурентной в борьбе за привлечение инвесторов», — заявляла она тогда.

Офис эффективного регулирования был придуман и подвешен на евросоюзное финансирование в 2015 году не кем иным, как бывшим министром экономики Айварасом Абромавичусом (ныне он является главой «Укроборонпрома»).

А всем BRDO управлял от начала его создания до самого вступления в Зе-команду нынешний председатель Кабинета министров Алексей Гончарук. Так что законопроект действительно появился под надзором Гончарука, но при власти президента Петра Порошенко и председателя правительства Владимира Гройсмана.

Но это к слову. Далее в списке городских трат идет жилищно-коммунальное хозяйство. На него будет выделено более 6 млрд грн. «За эти деньги нами планируется сделать реновацию жилья. Это программа софинансирования 70/30 (город с 2014 года делает 70% работ по энергоэффективности, а жильцы домов — 30%. — Ред.). Это и капремонт жилфонда, который будет осуществлен райгосадминистрацией, программы термомодернизации и энергоэффективности», — отметил политик, сказав также, что медицина и соцзащита замыкают пятерку наиболее важных расходов Киевбюджета.

Достроим вопреки

Украинское правительство в связи со сложной экономической ситуацией последние три года просило местные бюджеты поискать у себя в закромах деньги на масштабные проекты. А Центр взамен спишет долги населенного пункта перед государством на сумму проекта. Это некий взаимозачет и абсолютно нормальная компромиссная формула, считает нардеп. Ведь, к примеру, метро всегда строилось на деньги из общего бюджета, а не городского. «Пока еще есть запас прочности, накопленный за 2018-2019 годы, «Метробуд» точно не остановит свои работы. Есть также сотни миллионов денег — правда, не сотни миллиардов уже, — запланированных на следующий год для продолжения строительства метро на Виноградарь. Мы уверены, что объявленные станции будут построены в 2021 году», — заверяет Странников.

14 млрд грн из 58,8 млрд грн пойдут на соцэкономразвитие — капитальные расходы. Руководитель бюджетной комиссии горсовета уверен, что на развитие Киева можно было бы заложить и больше, если бы не формульная система начисления зарплаты, например, работникам образования. Из 21,6 млрд грн только 2 млрд пойдут на капитальные вложения. Остальное — на зарплаты, надбавки, коммуналку.

Принуждение к голоду

Руководитель консалтинговой компании William Invest Виктор Медведь в этой связи убежден: разрыв сотрудничества с Киевом со стороны правительства — это политический ход высшей власти. Ведь из-за этого ранее утвержденные крупные инфраструктурные проекты не могут быть реализованы в полном объеме. А Киев обладает особым статусом столицы, который предусматривает покрытие эксплуатации города из госбюджета. Это повод для Зе-команды вменить мэру Виталию Кличко и его команде незавершенные стройки и невыполненные планы.

«Киеву устроили некую экономическую голодовку по политическим мотивам. Это связано с предстоящими выборами в местные советы для того, чтобы потом показать: местная власть не выполнила возложенные на себя обязательства в предыдущие годы. Рост доходов бюджета на 2020 год был спрогнозирован еще несколько лет назад методом экстраполяции, но нельзя было спрогнозировать, что государство выйдет из совместного финансирования», — аргументировал свое мнение Медведь.

Нет роста без налога

В актив киевских властей Медведь записывает сохранность тенденции роста местной казны (бюджет этого года — 57,4 млрд грн). Увеличиваются показатели доходности, а инфраструктура стала лучше финансироваться из муниципальных средств. На месте и социалка. Тем не менее, рост экономических показателей Киева обусловлен естественными факторами, а мэрия не показывает больших инвестпроектов. Бюджет почти полностью рассчитан на социальное финансирование. И является минусом киевских управленцев. Разворовать на взлете. Опыт самых громких проектов Украины, закончившихся ничем © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

«В центр почти всегда стекаются все денежные потоки. И даже если город не сильно активно будет заниматься собственным развитием, все равно его макроэкономические показатели будут расти. Многие предприятия зарегистрированы в Киеве, имеют здесь свои представительства, платят налоги Киеву, хотя осуществляют деятельность в других регионах», — разъяснил аналитик.

За последние пять лет он не увидел ни одного большого проекта, предусматривающего свободные экономические зоны и много рабочих мест именно для конкретных проектов.

Такими проектами, по его мнению, могли бы стать IT-кластеры, которые строит частный бизнес. С участием местных властей их могло бы быть гораздо больше. Но муниципалитет не хочет нести затраты на подготовку инвестиционных проектов. Поэтому нет и ускорения темпов роста по налогу на прибыль и ЕСВ (единого социального взноса) с зарплаты физлиц.

А ведь подоходный налог для Киева — это старое его больное место, так как 60% НДФЛ перечисляются в госбюджет, а 40% остаются. По разным подсчетам, 20% разницы — это 15 млрд гривен, которые теряет столица.

Альтернативы нет

Юрист отметил активность в туристическо-развлекательном секторе, а также упомянул о проекте КП «Городской магазин», который поменял систему проведения аукционов, что увеличило поступление денежных средств в бюджет за счет легальных средств за размещение объектов торговли. Это положительные моменты, но экономической эффективности от них очень мало. Промышленность потихоньку сворачивается и заменяется торговыми и жилыми объектами.

«Качество экономики города падает. Если у нас пройдет виток мирового кризиса, мы придем к резкому сокращению платежеспособности в определенный период времени. Соответственно, массово сокращаются продажи, арендные ставки, работники», — рассказал о последствиях перекоса специалист на пресс-конференции, прошедшей в Киеве.

В таком случае туристическо-торогово-развлекательный сектор, который пока существенно кормит Киев, сдуется. Альтернативы этому сектору нет, так как на местах заводов построены ТРЦ с низкой эффективностью или не построено ничего. К примеру, такую картину можно наблюдать вокруг территории станции метро «Арсенальная» у бывшего завода «Арсенал», где промышленное пространство простаивает вхолостую. Его могут занять те же айтишники или какие-нибудь экологические производства.

Приоритетом для таких точек является коммерческая торговля, которая сразу же парализует городскую инфраструктуру. Однако и проекты по обновлению инфраструктуры вынужденные. Ведь если Киев не будет вкладывать в мосты и дороги, город встанет.

«А вот промышленные проекты с высокой добавленной стоимостью, проекты по созданию рабочих мест более-менее стабильны. Это будет дополнительными точками роста и диверсификацией доходов. А проблема Киева в том, что здесь много теневых зарплат, которые за счет таких проектов можно было бы «выбелить», — считает финаналитик.

Виктор Медведь считает, что площадки под промпроизводство должны предоставляться на льготных условиях. Пока же мэрия тратит на капитальные инвестиции и сместила интерес в сторону рекреационной отрасли. А надо бы финансировать проектную документацию по свободным экономическим зонам. Так, прогнозирует Медведь, через 5 лет произойдет удваивание бюджета Киева, и социальная сфера может быть профинансирована на уровне европейских показателей. «А мы сколько зарабатываем, столько и тратим», — подытожил экономист.