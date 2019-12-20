Пятерка приоритетов
Председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников напоминает, что традиционно на втором месте по расходам горбюджета была медицина, социальная политика и ЖКХ. Но в следующем году почти 11 млрд гривен будет потрачено на сферу транспорта. «В основном это капитальные расходы. Это и Подольско-Воскресенский мост, и капремонт улиц, а также других объектов дорожной инфраструктуры, это транспортные развязки, продолжение строительства метро на Виноградарь», — говорит депутат.
Он отметил, что в следующем году город не получит 2 млрд грн образовательной субвенции из госбюджета. Кроме того, с 16 октября застройщики — и не только в Киеве, а по всей стране — освобождены от паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта.
Между прочим, этот закон об отмене уплаты денег девелоперов на местное развитие вроде бы является антикоррупционным и носит номер 1059. Автором документа является Елена Шуляк, руководительница строительного направления в «Офисе эффективного регулирования» (BRDO), написавшая законопроект в 2018 году.
«Отмена такого налога была бы не просто прогрессивной историей. Это шанс сделать страну более конкурентной в борьбе за привлечение инвесторов», — заявляла она тогда.
Офис эффективного регулирования был придуман и подвешен на евросоюзное финансирование в 2015 году не кем иным, как бывшим министром экономики Айварасом Абромавичусом (ныне он является главой «Укроборонпрома»).
А всем BRDO управлял от начала его создания до самого вступления в Зе-команду нынешний председатель Кабинета министров Алексей Гончарук. Так что законопроект действительно появился под надзором Гончарука, но при власти президента Петра Порошенко и председателя правительства Владимира Гройсмана.
Но это к слову. Далее в списке городских трат идет жилищно-коммунальное хозяйство. На него будет выделено более 6 млрд грн. «За эти деньги нами планируется сделать реновацию жилья. Это программа софинансирования 70/30 (город с 2014 года делает 70% работ по энергоэффективности, а жильцы домов — 30%. — Ред.). Это и капремонт жилфонда, который будет осуществлен райгосадминистрацией, программы термомодернизации и энергоэффективности», — отметил политик, сказав также, что медицина и соцзащита замыкают пятерку наиболее важных расходов Киевбюджета.
Достроим вопреки
Украинское правительство в связи со сложной экономической ситуацией последние три года просило местные бюджеты поискать у себя в закромах деньги на масштабные проекты. А Центр взамен спишет долги населенного пункта перед государством на сумму проекта. Это некий взаимозачет и абсолютно нормальная компромиссная формула, считает нардеп. Ведь, к примеру, метро всегда строилось на деньги из общего бюджета, а не городского. «Пока еще есть запас прочности, накопленный за 2018-2019 годы, «Метробуд» точно не остановит свои работы. Есть также сотни миллионов денег — правда, не сотни миллиардов уже, — запланированных на следующий год для продолжения строительства метро на Виноградарь. Мы уверены, что объявленные станции будут построены в 2021 году», — заверяет Странников.
14 млрд грн из 58,8 млрд грн пойдут на соцэкономразвитие — капитальные расходы. Руководитель бюджетной комиссии горсовета уверен, что на развитие Киева можно было бы заложить и больше, если бы не формульная система начисления зарплаты, например, работникам образования. Из 21,6 млрд грн только 2 млрд пойдут на капитальные вложения. Остальное — на зарплаты, надбавки, коммуналку.
Принуждение к голоду
Руководитель консалтинговой компании William Invest Виктор Медведь в этой связи убежден: разрыв сотрудничества с Киевом со стороны правительства — это политический ход высшей власти. Ведь из-за этого ранее утвержденные крупные инфраструктурные проекты не могут быть реализованы в полном объеме. А Киев обладает особым статусом столицы, который предусматривает покрытие эксплуатации города из госбюджета. Это повод для Зе-команды вменить мэру Виталию Кличко и его команде незавершенные стройки и невыполненные планы.
«Киеву устроили некую экономическую голодовку по политическим мотивам. Это связано с предстоящими выборами в местные советы для того, чтобы потом показать: местная власть не выполнила возложенные на себя обязательства в предыдущие годы. Рост доходов бюджета на 2020 год был спрогнозирован еще несколько лет назад методом экстраполяции, но нельзя было спрогнозировать, что государство выйдет из совместного финансирования», — аргументировал свое мнение Медведь.
Нет роста без налога
В актив киевских властей Медведь записывает сохранность тенденции роста местной казны (бюджет этого года — 57,4 млрд грн). Увеличиваются показатели доходности, а инфраструктура стала лучше финансироваться из муниципальных средств. На месте и социалка. Тем не менее, рост экономических показателей Киева обусловлен естественными факторами, а мэрия не показывает больших инвестпроектов. Бюджет почти полностью рассчитан на социальное финансирование. И является минусом киевских управленцев.
«В центр почти всегда стекаются все денежные потоки. И даже если город не сильно активно будет заниматься собственным развитием, все равно его макроэкономические показатели будут расти. Многие предприятия зарегистрированы в Киеве, имеют здесь свои представительства, платят налоги Киеву, хотя осуществляют деятельность в других регионах», — разъяснил аналитик.
За последние пять лет он не увидел ни одного большого проекта, предусматривающего свободные экономические зоны и много рабочих мест именно для конкретных проектов.
Такими проектами, по его мнению, могли бы стать IT-кластеры, которые строит частный бизнес. С участием местных властей их могло бы быть гораздо больше. Но муниципалитет не хочет нести затраты на подготовку инвестиционных проектов. Поэтому нет и ускорения темпов роста по налогу на прибыль и ЕСВ (единого социального взноса) с зарплаты физлиц.
А ведь подоходный налог для Киева — это старое его больное место, так как 60% НДФЛ перечисляются в госбюджет, а 40% остаются. По разным подсчетам, 20% разницы — это 15 млрд гривен, которые теряет столица.
Альтернативы нет
Юрист отметил активность в туристическо-развлекательном секторе, а также упомянул о проекте КП «Городской магазин», который поменял систему проведения аукционов, что увеличило поступление денежных средств в бюджет за счет легальных средств за размещение объектов торговли. Это положительные моменты, но экономической эффективности от них очень мало. Промышленность потихоньку сворачивается и заменяется торговыми и жилыми объектами.
«Качество экономики города падает. Если у нас пройдет виток мирового кризиса, мы придем к резкому сокращению платежеспособности в определенный период времени. Соответственно, массово сокращаются продажи, арендные ставки, работники», — рассказал о последствиях перекоса специалист на пресс-конференции, прошедшей в Киеве.
В таком случае туристическо-торогово-развлекательный сектор, который пока существенно кормит Киев, сдуется. Альтернативы этому сектору нет, так как на местах заводов построены ТРЦ с низкой эффективностью или не построено ничего. К примеру, такую картину можно наблюдать вокруг территории станции метро «Арсенальная» у бывшего завода «Арсенал», где промышленное пространство простаивает вхолостую. Его могут занять те же айтишники или какие-нибудь экологические производства.
Приоритетом для таких точек является коммерческая торговля, которая сразу же парализует городскую инфраструктуру. Однако и проекты по обновлению инфраструктуры вынужденные. Ведь если Киев не будет вкладывать в мосты и дороги, город встанет.
«А вот промышленные проекты с высокой добавленной стоимостью, проекты по созданию рабочих мест более-менее стабильны. Это будет дополнительными точками роста и диверсификацией доходов. А проблема Киева в том, что здесь много теневых зарплат, которые за счет таких проектов можно было бы «выбелить», — считает финаналитик.
Виктор Медведь считает, что площадки под промпроизводство должны предоставляться на льготных условиях. Пока же мэрия тратит на капитальные инвестиции и сместила интерес в сторону рекреационной отрасли. А надо бы финансировать проектную документацию по свободным экономическим зонам. Так, прогнозирует Медведь, через 5 лет произойдет удваивание бюджета Киева, и социальная сфера может быть профинансирована на уровне европейских показателей. «А мы сколько зарабатываем, столько и тратим», — подытожил экономист.