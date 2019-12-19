В ночь на 19 декабря в Верховной Раде Украины состоялось заседание комитета по вопросам аграрной и земельной политики. На нем партия власти планировала рассмотреть все поправки к законопроекту о рынке земли, однако оппозиция этого сделать не дала

В четверг, 19 декабря, на Украине отмечают День Святого Николая. В этот день украинские дети находят под подушкой подарки, которые им, по поверью, приносит святой. Правда, только тем детям, кто вел себя хорошо. На самом деле подарки подкладывают детям под подушки их родители.

Однако некоторые родители накануне праздника не смогли присутствовать у постелей своих детей, а вместо этого устроили бои в парламенте. Именно в ночь на 19 декабря парламентский комитет по аграрной и земельной политике рассматривал поправки к рынку земли.

Фракция «Слуги народа» планировала провести заседание комитета в привычном для себя турборежиме, чтобы уже к четвергу рассмотреть закон во втором чтении. Однако присутствовавшие на заседании комитета депутаты от «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» не дали этого сделать. Рудяков объяснил, почему «земельный майдан» проходит не на Майдане Незалежности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В итоге заседание комитета перенесли на 8:00 (9:00 по Москве. — Ред.) 19 декабря. А бурно прошедшая ночь запомнилась как одна из самых ожесточенных в истории заседания парламентских комитетов.

Внезапность и рэп

Еще утром 18 декабря в Верховной Раде не ждали заседания аграрного комитета. Так, выступая с парламентской трибуны, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко победно заявила: спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утром на собрании с главами фракций пообещал всем парламентским политическим силам и объединениям действовать согласно регламенту и по процедуре рассмотреть на заседании комитета все поправки в законопроект.

«Это 4,5 тысячи поправок, которые одна за другой будут рассмотрены в комитете. Это означает, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле», — радовалась Тимошенко.

Однако днем по парламенту поползли слухи, что поправки будут рассматриваться в привычном «слугам народа» турборежиме: ускоренно, практически одним махом. В рынке земли заинтересована украинская власть.

«Без запуска рынка земли, без того, что фермер станет владельцем своего главного актива, на котором он работает, длинные дешевые деньги к фермеру не придут. Поэтому в долгосрочном периоде влияние гораздо более негативное. Мы не сможем запустить переработку и прибавить больше стоимости, полученной на агро. И мы останемся аграрной отраслью, которая производит довольно простые продукты. Поэтому рынок земли крайне необходим», — заявил вечером 16 декабря в эфире телеканала ICTV министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Кроме того, если верить Тимошенко, в принятии закона кровно заинтересован глава профильного комитета Николай Сольский. В его распоряжении находится, по словам лидера «Батькивщины», около 50 тыс. га земли. В общем, принятие закона превратит Сольского в человека побогаче.

Заседание профильного комитета началось вечером. При этом с поправками начали происходить странности. Так, сначала их было около 4,7 тыс., чуть позже — почти в два раза меньше. Затем народные депутаты поддержали решение выделить на рассмотрение каждой поправки 30 секунд, выбирая только те, которые предлагают их авторы.

В итоге рассмотрение поправок проходило под скандирование «Ганьба» от оппозиции.

«Вот с таким рэпом аграрный комитет голосует их же тысячи правок, за которые они сами не голосуют», — описывала заседание комитета член «Слуги народа» Елизавета Богуцкая.

Ее соратники по фракции критиковали оппозиционеров за количество поправок.

«Вы когда текст подаете, вы хотя бы запятые меняйте, а то все правки слово в слово. Для чего вы занимаетесь законодательным спамом?» — обращался к члену «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестору Шуфричу «слуга народа» Дмитрий Соломчук. «Эрозия власти». Якубин рассказал, к чему приведут протесты против земельной реформы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На это Шуфрич ответил, что на это у него есть право, данное Конституцией. Впрочем, скоро оппозиция перешла от изысканных и законных методов к старому доброму физическому противостоянию.

Хардкор от Кивы

Хардкор — одно из направлений рок-музыки. В то же время в современной разговорной речи это слово часто имеет значение ожесточенного противостояния, ситуации, когда драка смешивается с полной неразберихой, творящейся вокруг. «Бери топор — руби хардкор», — призывала, к примеру, группа «Король и Шут». И судя по всему, этому призыву внял народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Он встал за честь прекрасных дам — своей соратницы по фракции Натальи Королевской и главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которые нависали над креслом Сольского. Оттолкнуть женщин попытался «слуга народа» Андрей Мотовилец.

Кива вступился за оппозиционерок. Тем более, он уже был на взводе.

«Я просто не могу понять: вы думаете что — у вас десять жизней? Вы на Луну собираетесь улететь?» — заявил он собравшимся нардепам от партии власти, еле сдерживая рвущийся мат.

Драка могла стать весьма зрелищной. Кива известен как завсегдатай спортивных клубов, любитель «железа», хвастающий своими тренировками в соцсетях. Успокоил Киву не менее боевитый коллега, знаменитый драками в парламенте прошлых созывов — Нестор Шуфрич.

Многие из противников властей поступок Кивы оценили.

«На аграрном комитете феерическая жесть и полнейший треш. Должен сказать, что Шуфрич и Кива заслужили от меня огромный респект. Отдельное спасибо и низкий поклон настоящим женщинам — Тимошенко и Королевской. Ивченко — боец!» — написал политолог Михаил Чаплыга.

Пока Шуфрич успокаивал Киву, Тимошенко стряхивала со стола Сольского гору бумаг — текст поправок, в которых делал пометки глава комитета по аграрной и земельной политике.

В итоге заседание комитета перенесли на утро четверга. Но за два часа — с 8.00 до 10.00 (9.00 и 11.00 по Москве — Ред.) их так и не смогли рассмотреть. А это значит, что закон о рынке земли, скорее всего, примут во втором чтении уже в 2020 году.