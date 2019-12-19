Соединенные Штаты собираются передать Украине противокорабельные крылатые ракеты, которые могут серьезно изменить баланс сил в причерноморском регионе. В вопросе поставки противокорабельного оружия разбиралось издание Украина.ру

Уходящая неделя подлила масла в огонь тлеющей гражданской войны на юго-востоке Украины. 9 ноября авторитетное американское издание New York Times сообщило, что Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрена военная помощь Украине в размере 300 млн долларов США. Такое ассигнование является рекордным за всю историю отношений Украины и США с 2014 года. Помимо самого размера помощи, прежде всего настораживает информация издания о возможных поставках на Украину противокорабельных крылатых ракет морского базирования. Есть в этой истории дополнительные обстоятельства, указывающие на полную несамостоятельность как Министерства обороны Украины, так и военной промышленности этого государства. Но обо всем по порядку.

Папа и мама украинского «Нептуна»

История собственных противокорабельных амбиций Украины и ракеты «Нептун» началась не в 2014 году, как это принято считать в Киеве, а задолго до распада СССР. В ответ на появление в США ракеты «Гарпун», о которой пойдет речь в этой статье, СССР начал разработку аналогичного комплекса, получившего название «Уран», с ракетой Х-35. Промышленности УССР в этом позднесоветском проекте должно было достаться производство корпусов ракеты, которые планировалось собирать на Харьковском авиазаводе, и двигательной установки (производитель — Запорожский моторостроительный завод). Однако Советский Союз распался, и проект фактически встал. Только к 1996 году в кооперации с Украиной был изготовлен первый серийный образец, да и тот для ВМС Индии.

Получившаяся на осколках постсоветского пространства ракета была настолько похожа на американский «Гарпун» по размерам и компоновке, что в 2012 году представители Министерства обороны США даже вели переговоры со своими коллегами из РФ о закупке российских головок самонаведения ракеты Х-35 для установки на экспортные версии американских ракет «Гарпун». Кленовое оружие: чем Канада вооружит Украину © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Так бы и пылился в закромах украинской армии эталонный образец ракеты Х-35, безвозмездно переданный российской стороной в 2002 году, если бы не случился Евромайдан и последовавшая за ним гражданская война на юго-востоке Украины. Новые киевские власти после утраты Крыма и части Донбасса всерьез обеспокоились немощью разворованной украинской армии и решили создать собственную противокорабельную ракету на базе того, что осталось от технологического задела Советского Союза.

Украинская реанимация ракетного комплекса «Уран» под новым брендом «Нептун» началась в 2014 года и затянулась до сих пор. С 2016 года каждое лето под Одессой проходят испытания этого чуда украинской военной мысли, но до завершения проекта еще далеко. Если корпус и двигатель Украина в состоянии произвести сама, то с системой управления и наведения оказалось сложнее, необходимые ракете головки самонаведения на Украине не производятся, а разворачивать производство такого сложного изделия ради пары десятков экземпляров не имеет смысла. Последние испытания осенью 2019 года и вовсе закончились облетом украинского «Нептуна» по точкам маршрута: ракета летела без головки самонаведения, а в таком состоянии наводиться на корабль она не способна.

Ракеты, которых нет

Казалось бы, украинский проект «Нептун» уткнулся в глухой угол, ведь создание и доводка ГСН может растянуться на долгие годы. Однако помощь пришла, откуда не ждали. 15 ноября портал defensenews.com сообщил о том, что Конгресс США одобрил продажу Украине систем береговой обороны и противокорабельных крылатых ракет.

Сразу хотим отметить, что единственные противокорабельные ракеты, которые есть у США, это уже упомянутый «Гарпун», но с системами береговой обороны не все так просто — у США их просто нет. «Гарпун» имеет только две работающие модификации — авиационного и корабельного базирования. Прототип сухопутного варианта «Гарпуна» проиграл тендер норвежской ракете NSM, закупаемой ныне Корпусом морской пехоты, и массово не выпускался. Но Конгресс США не может разрешить поставки того, чего нет.

Поскольку новейший и очень дорогой NSM Украине в ближайшие годы не светит, значит, США собираются передать Украине то, что есть у них в наличии — корабельную версию ракеты «Гарпун». Поскольку катера «Айленд», поставленные ранее Украине, не являются носителями ракет «Гарпун», а установка на них этой системы потребовала бы перестройки судна компетентными специалистами и только в заводских условиях, речи об использовании «Гарпунов» на украинских кораблях быть не может. Есть еще один немаловажный нюанс: даже если Украине поставят корабельную версию «Гарпуна», эта ракета не может стрелять сама по себе, как снаряд без пушки, ей нужен береговой комплекс, который есть на Украине, но которого нет в США.

«Нептун» чужими руками

И вот здесь следует знать, что противокорабельная ракета — это не вещь в себе, а система, состоящая из командного пункта с приборами управления стрельбой, вспомогательными устройствами в виде средств радиотехнической разведки, пусковой установкой и самой ракетой. В этой системе каждое звено должно быть сопряжено и связано друг с другом, начиная от калибра, массы, напряжения, силы тока и разъемов на ракете и пусковом устройстве, заканчивая цифровым интерфейсом, соединяющим ракету с командным пунктом. То есть ракету «Гарпун» по идее нельзя использовать в комплексе «Нептун», если, конечно, они изначально не создавались по общим стандартам. Но, судя по тому, что Пентагон передает Украине такую сложную ракету без береговых пусковых установок, это было именно так. В разработке своего «Нептуна» Украина опиралась только на двигательную установку производства «Мотор-Сич», остальные параметры ракеты были словно нарочно подогнаны под американский «Гарпун». Будь «Нептун» на метр короче, как оригинальный Х-35, и длинный «Гарпун» уже не станет на пусковую установку украинского комплекса. Даже внешне пусковые установки «Нептуна» являются копией американского «Гарпуна».

Сделать собственный комплекс совместимым по ракетам с американским самостоятельно Украина не могла, да и не было у Украины технологий производства берегового ракетного комплекса под Х-35, который разрабатывался Российской Федерацией. Значит, Пентагон в рамках военно-технического сотрудничества с Украиной курировал этот проект с самого начала, стремясь посредством передачи технологий и стандартов построить чужими руками и без лишних вложений береговую оборону нового протектората, за счет самого протектората. Но когда в Пентагоне поняли, что деградировавшая украинская военно-техническая наука не в состоянии справиться с производством ключевых для ракеты компонентов, там решили исправить положение, поставив за свой счет собственные ракеты на сделанные украинцами по американским чертежам пусковые установки. Выходит, что цивилизованная европейская Украина не смогла повторить то, что сделала измученная кризисом и чеченской войной постсоветская Россия в середине 90-х.

Но основным вопросом в очередном ракетном конфузе Украины является не сам факт поставки таких сложных и дорогих ракетных систем, а его цели.

Зачем США украинский «Нептун»

Плодородная украинская земля, свободная продажа которой была с помпой объявлена новой властью, является единственным активом Украины, оставшимся нетронутым за последние 28 лет. К сожалению, как для местных олигархов, так и для транснациональных корпораций, которые через МВФ выкручивают руки президенту Зеленскому, требуя разрешить продажу земли иностранцам, украинскую землю невозможно физически вывести за пределы самой Украины, на ней можно только пахать и сеять, собирая урожаи с плодородного украинского чернозема. Как показал недавно грянувший овощной кризис, абсолютное большинство площадей в Украине уже занято выращиванием зерновых культур, которые экспортируются за рубеж, как местными агрохолдингами, так и ТНК, работающими на пока еще украинской земле. Поскольку ни международные железнодорожные перевозки, ни автотранспорт не в состоянии справиться с десятками миллионов тонн сезонного экспорта украинского зерна, единственным путем его экспорта из Украины в силу географии поставок является морской транспорт, соответственно, морские порты приобретают стратегическое значение для будущих хозяев украинской земли. Ненужный «Октябрьск»: Украина теряет единственный оружейный порт © sc-olvia.com

Ахиллесова пята Украины

В 2019 году морские порты Украины поставили рекорд по грузообороту, перевалив более 145 млн тонн грузов. Более 75% всех грузов обработали морские порты Южный, Черноморск, Одесса, компактно расположенные рядом друг с другом. Если гипотетический противник Украины в случае возможного военного конфликта заблокирует или захватит тройку этих портов, страна окажется в настоящей экономической блокаде, а ее нынешние спонсоры и хозяева буду лишены источника колоссального дохода. При таком сценарии собранное зерно невозможно будет вывести с Украины. Железная дорога, ведущая из Украины в румынскую Констанцу, частично разобрана (направление на Рени через Молдову), а оставшаяся линия не способна перевалить такой объем груза, да и тарифы на железнодорожную перевозку через два государства съедят большую часть прибыли.

Аналогичная ситуация и с балтийским направлением. Благодаря безграмотной транзитной политике, Украина не использовала свое географическое положение для развития северного транзита, связывающего порты Балтийского и Черного морей, из-за чего северо-западный маршрут для гипотетического экспорта украинского зерна в случае морской блокады или образования новой народной республики на черноморском побережье для Украины закрыт. Поэтому восстание в Одессе, поддержанное силами иностранного государства, моментально лишит Украину основного источника дохода от продажи зерна, что автоматически обвалит стоимость проданной земли и вслед за ней акции транснациональных корпораций.

Данная ахиллесова пята украинского проекта, а равно и транснационального бизнеса, хорошо понятна иностранным кураторам Украины, которые ради защиты собственных инвестиций фактически собираются поставлять Украине современное противокорабельное оружие для обороны портов и побережья. Кстати, подобную щедрость в виде поставок ракет «Гарпун» США не оказывали ни одному государству, что лишний раз подчеркивает возможность скорого обострения на украинском направлении.