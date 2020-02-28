Запад не желает вмешиваться, а Россия не отступает. 2020 год станет решающим для молодого президента Зеленского, прогнозируют мировые СМИ. В то же время президент Украины вряд ли сможет договориться о приемлемых условиях мира. Тем более его рейтинги опустились с пиковой отметки в 74%, но по-прежнему составляют вполне солидные 49%

Украина превратилась в своего рода мировую «разменную монету», в особенности в отношениях между США и Россией, пишет сербская газета «Политика». Не стоит думать, что к этому привело только возобновление вражды между двумя крупнейшими державами после холодной войны. Просто ситуация в XXI веке, по сравнению с предыдущим периодом, в корне изменилась на всей планете, и сколь драматичными ни были бы события вокруг Украины, ее история лишь одна из многих.

Именно это больше всего и задевает земляков президента Владимира Зеленского, которые после распада Советского Союза связывали свои надежды на лучшее будущее с Европой. А она сама столкнулась с вызовами. Один из главных — в том, стоит ли настаивать на сохранении сообщества государств (ЕС), в котором все (теоретически) равны, или нужно учесть их различия, традиции и интерес. Трудно найти общие интересы, например, у Люксембурга, где ВВП на душу населения составляет 112 623 евро, и Украины, чей ВВП не превышает 9683. Совершенно несопоставима и численность населения этих стран.

Политолог Золотарев: Зеленский правильно оценил снижение рейтингов и решил менять Кабмин © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Основной задачей этих сил было бы обеспечение мира во время подготовки к предстоящим региональным выборам на Донбассе.

Война на востоке стала одной из главных тем на недавней конференции по безопасности в Мюнхене. Но в итоге Украина получила еще одну возможность убедиться, что Европу не слишком беспокоит ее будущее. Украинские СМИ пришли к выводу, что мирная инициатива, которую на конференции представила группа международных экспертов, в принципе только подтверждает, что "западные страны предали Украину", пишет журналист.

Для многих на Старом континенте важнее снизить убытки, которые европейцы несут из-за экономических санкций, введённых против России из-за событий на Донбассе. Казалось бы, что киевские власти могут рассчитывать на поддержку Вашингтона, но на самом деле эта надежда тает на глазах.

На сложные и крайне противоречивые процессы, происходящие сейчас на Украине, обращает внимание американское издание Foreign Policy. Несмотря на сохраняющийся в стране и за рубежом энтузиазм в отношении нового курса Украины, президент Зеленский столкнулся с мрачной реальностью. Осуществить коренные перемены на Украине трудно, а ожидания общества очень высоки. Новому президенту очень сложно выполнить обещания о радикальных изменениях, которые он давал во время предвыборной кампании, и доверие к его правительству начинает постепенно ослабевать.

Не вместо, а вместе. Как остановить лавину, если рейтинг Зеленского начал движение вниз © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Но многие обещания, данные Зеленским в преддверии выборов, встречают сопротивление. Если Украина хочет положить конец своей повсеместной коррупции, ей нужно капитально перестроить свою судебную систему, подчеркивает автор материала. Однако пока непонятно, помогут ли в этом те массовые увольнения, которые были осуществлены в прокуратуре, и те перемены, которые были проведены в службах безопасности. Уголовные дела о коррупции застревают в медлительных судах. Состояние экономики тоже не улучшается. Прогнозы по росту на 2020 год составляют скромные 3,5%.

Такие же темпы были в 2018 и 2019 годах, но им очень далеко до 7%, обещанных в прошлом году неопытным премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Зеленскому по-прежнему доверяют, в значительной мере в силу того, что его лично считают неподкупным. Количество избирателей, верящих в то, что Украина идёт в правильном направлении, уменьшилось с 57% в сентябре 2019 года до 25% сегодня. Это данные недавнего опроса, проведенного киевским аналитическим центром Разумкова. За это же время количество избирателей, считающих, что страна идет в неверном направлении, увеличилось с 17 до 53%. Сегодня лишь 21% полагает, что Украина в ближайшие годы сумеет преодолеть стоящие перед ней многочисленные проблемы.

Зеленский отчасти сам виноват, что настроения в обществе меняются в худшую сторону. Сказывается его решение назначить на ключевые посты неопытных в политике людей. Их недостатки начинают затмевать тот оптимизм, который появился на волне победы Зеленского. Ошибки и промахи случаются слишком часто, особенно в парламенте и в правительстве.

2020 год станет решающим для президента Зеленского, подчеркивает Foreign Policy.

«Держит двери открытыми». Погребинский рассказал, чего именно Путин хочет от Зеленского © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин Foreign Affairs, анализирует ситуацию, которая сложилась на востоке Украины. Зеленский на своём посту сделал ставку на прекращение войны в Донбассе, но сделать это будет крайне сложно. По условиям Минских соглашений, в которых зафиксирован нашедший международное признание механизм урегулирования конфликта, решение этой проблемы с сохранением суверенитета Украины и с восстановлением её территориальной целостности почти невозможно.

Если регион получит уникальные полномочия, это усилит разногласия внутри страны и может еще больше расколоть и без того хрупкий мир, считает журналист. Зеленский попытался предотвратить такой исход, предложив собственный законопроект о децентрализации. В соответствии с его планом Донбасс должен со временем получить больше самостоятельности в ведении местных дел. Это вопросы языковой политики, образования, правопорядка. Но сделать это предлагается лишь в рамках общей децентрализации власти в масштабах всей страны.

Таким образом, регион получит определенные права на местную автономию, но не больше, чем любая другая область. Попытки Зеленского изменить условия Минских соглашений, чтобы они отражали эти положения, не увенчались успехом "из-за неуступчивости Москвы и беспомощности Запада", пишет издание.

У украинского президента есть два варианта действий. Вариант первый — это большая сделка. Она предусматривает всестороннее урегулирование отношений с Россией, выходящее за рамки Донбасса и включающее другие элементы украинского кризиса, такие как Крым. Другой вариант — полный отказ от попыток восстановить власть Киева над Донбассом. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки.

Зеленский должен сделать выбор.

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru