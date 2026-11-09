Новые "цели" ГУР: Расторгуев, Лепс и автор хита "Матушка" попали в базу украинской разведки - 09.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261109/novye-tseli-gur-rastorguev-leps-i-avtor-khita-matushka-popali-v-bazu-ukrainskoy-razvedki-1084359553.html
Новые "цели" ГУР: Расторгуев, Лепс и автор хита "Матушка" попали в базу украинской разведки
Новые "цели" ГУР: Расторгуев, Лепс и автор хита "Матушка" попали в базу украинской разведки - 09.11.2026 Украина.ру
Новые "цели" ГУР: Расторгуев, Лепс и автор хита "Матушка" попали в базу украинской разведки
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, певцы Григорий Лепс и Татьяна Куртукова попали в базу антироссийского портала War and sanctions, созданного Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины
2026-11-09T07:53
2026-11-09T07:53
новости
украина
россия
стас михайлов
владимир путин
наташа королева
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102063/21/1020632159_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_71698a111ea2235bfea15d43a3534113.jpg
Основанием для включения артистов в этот перечень стала их активная поддержка спецоперации и курса руководства России.В карточке Николая Расторгуева украинская сторона указала его регулярные патриотические выступления, включая концерты в новых российских регионах. Разведка Украины также вменила музыканту в вину совместную запись песни "Встанем" исполнителя Shaman. Для Григория Лепса поводом для преследования назвали приверженность политике президента Владимира Путина и массовые концерты в поддержку российских военнослужащих. Автора хита "Матушка" Татьяну Куртукову внесли в список как популярную исполнительницу народных и патриотических песен. ГУР отдельно упомянуло ее выступления перед семьями бойцов и участие в благотворительном проекте "Музыка победы" в 2025 году, доходы от которого пошли на помощь ветеранам Великой отечественной войны и участникам СВО.Этот перечень украинской военной разведки регулярно пополняется именами российских знаменитостей. Ранее туда уже были включены певцы Ярослав Дронов (Shaman), Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Наташа Королева, Сергей Глушко (Тарзан), а также рэперы Тимати и Macan.Подробнее - в материале Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102063/21/1020632159_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_d0f45c4057658c1c3ba20ceab3c3dd4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, стас михайлов, владимир путин, наташа королева, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Стас Михайлов, Владимир Путин, Наташа Королева, Украина.ру

Новые "цели" ГУР: Расторгуев, Лепс и автор хита "Матушка" попали в базу украинской разведки

07:53 09.11.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПраздничный концерт группы "Любэ"
Праздничный концерт группы Любэ - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, певцы Григорий Лепс и Татьяна Куртукова попали в базу антироссийского портала War and sanctions, созданного Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины
Основанием для включения артистов в этот перечень стала их активная поддержка спецоперации и курса руководства России.
В карточке Николая Расторгуева украинская сторона указала его регулярные патриотические выступления, включая концерты в новых российских регионах. Разведка Украины также вменила музыканту в вину совместную запись песни "Встанем" исполнителя Shaman.
Для Григория Лепса поводом для преследования назвали приверженность политике президента Владимира Путина и массовые концерты в поддержку российских военнослужащих.
Автора хита "Матушка" Татьяну Куртукову внесли в список как популярную исполнительницу народных и патриотических песен. ГУР отдельно упомянуло ее выступления перед семьями бойцов и участие в благотворительном проекте "Музыка победы" в 2025 году, доходы от которого пошли на помощь ветеранам Великой отечественной войны и участникам СВО.
Этот перечень украинской военной разведки регулярно пополняется именами российских знаменитостей. Ранее туда уже были включены певцы Ярослав Дронов (Shaman), Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Наташа Королева, Сергей Глушко (Тарзан), а также рэперы Тимати и Macan.
Подробнее - в материале Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСтас МихайловВладимир ПутинНаташа КоролеваУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:40Полчаса по дороге смерти – и двенадцать лет кошмара. Горячие точки Дарьи Асламовой
09:40Днепр непреодолим: Киев сковал транспортный коллапс из-за кризиса с мостами
09:28"Европа живёт иллюзией": премьер Норвегии Стёре призвал к диалогу с Россией
09:22"430 дронов за ночь": ПВО отразила массированную атаку ВСУ
09:01Ночной погром на Украине: ВС РФ поразили четыре электроподстанции и цеха БПЛА
08:31Польша пошла по пути Украины — со всеми вытекающими последствиями
08:26Рубио раскрыл, вокруг какой темы крутятся переговоры по Украине
08:00"Пивной путч": "небесная сотня" Адольфа Гитлера
07:53Новые "цели" ГУР: Расторгуев, Лепс и автор хита "Матушка" попали в базу украинской разведки
07:34Молдавия полностью отказалась от российского газа и ждёт провокаций — Санду
07:33Пожалейте и дайте ещё: почему Зеленский жалуется на срыв поставок оружия из США
07:29Конец конфликта и новые границы: Трамп высказался о будущем Украины
07:00Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России
06:41Не контролирую и не знаю: Трамп открестился от Starlink
06:20Самые серьезные последствия для России: Колпашников предостерег от войны с Европой
06:12Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Северную столицу
06:06"Ситуация катастрофическая": эксперты о том, что творит с Украиной Зеленский
05:51Нацисты из ВСУ и НАТО в Харьковской области прикрываются детсадами и школами
05:40Эксперт: заигрывания Трампа с Россией закончились вместе с его рейтингами
05:10Республиканцы будут добивать трампизм руками Вэнса или Десантиса - Васильев
Лента новостейМолния