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Новые "цели" ГУР: Расторгуев, Лепс и автор хита "Матушка" попали в базу украинской разведки

Новые "цели" ГУР: Расторгуев, Лепс и автор хита "Матушка" попали в базу украинской разведки - 09.11.2026 Украина.ру

Новые "цели" ГУР: Расторгуев, Лепс и автор хита "Матушка" попали в базу украинской разведки

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев, певцы Григорий Лепс и Татьяна Куртукова попали в базу антироссийского портала War and sanctions, созданного Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины

2026-11-09T07:53

2026-11-09T07:53

2026-11-09T07:53

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Основанием для включения артистов в этот перечень стала их активная поддержка спецоперации и курса руководства России.В карточке Николая Расторгуева украинская сторона указала его регулярные патриотические выступления, включая концерты в новых российских регионах. Разведка Украины также вменила музыканту в вину совместную запись песни "Встанем" исполнителя Shaman. Для Григория Лепса поводом для преследования назвали приверженность политике президента Владимира Путина и массовые концерты в поддержку российских военнослужащих. Автора хита "Матушка" Татьяну Куртукову внесли в список как популярную исполнительницу народных и патриотических песен. ГУР отдельно упомянуло ее выступления перед семьями бойцов и участие в благотворительном проекте "Музыка победы" в 2025 году, доходы от которого пошли на помощь ветеранам Великой отечественной войны и участникам СВО.Этот перечень украинской военной разведки регулярно пополняется именами российских знаменитостей. Ранее туда уже были включены певцы Ярослав Дронов (Shaman), Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова, Наташа Королева, Сергей Глушко (Тарзан), а также рэперы Тимати и Macan.Подробнее - в материале Долина, Гурцкая, Стас Михайлов: военная разведка Украины составила черный список российских звезд на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, стас михайлов, владимир путин, наташа королева, украина.ру