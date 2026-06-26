В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах - 26.06.2026 Украина.ру
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В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах
В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах - 26.06.2026 Украина.ру
В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах
В Дагестане задержали несовершеннолетнего администратора крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма, сообщила ФСБ России
2026-06-26T08:26
2026-06-26T08:29
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Семнадцатилетний подросток создал сообщество для вербовки подростков, совершавших теракты в США, Германии и Италии и готовивших их в России и странах СНГ. Теракты курировали и финансировали спецслужбы Украины. Они обещали дополнительные вознаграждения за убийства с наибольшим количеством жертв. 🟦 В январе 2026 года участники интернет-организации устроили пять поджогов и ложное минирование 14 школ в американском штате Техас. В феврале они совершили ещё два поджога и эвакуацию школ в Калифорнии, а в марте — поджоги в Германии и Италии.🟦 При этом задержанный признался, что при организации преступлений приоритет отдавался России и странам СНГ. По словам юноши, участники движения "Колумбайн"* планировали теракты в Домодедово, Красноярске, Орехово-Зуеве, Санкт-Петербурге, Липецке, Оренбурге и других городах. Как пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко, задержанный несовершеннолетний администратор сетевого сообщества вербовал подростков для совершения массовых убийств и в школах в РФ.Ему предъявлено обвинение в планировании убийства школьников. Она добавила, что он арестован. Кроме того, следствие продолжает устанавливать иные эпизоды преступления фигуранта, а также личности его сообщников.Об инцидентах в школах - в материале В Виннице школьник принес в школу боевую гранату от родственника-ВСУшника — произошел взрыв на сайте Укриана.ру.* Признано террористическим и запрещено на территории Российской Федерации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, дагестан, россия, германия, снг, фсб, ск рф
Новости, Дагестан, Россия, Германия, СНГ, ФСБ, СК РФ

В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах

08:26 26.06.2026 (обновлено: 08:29 26.06.2026)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Дагестане задержали несовершеннолетнего администратора крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма, сообщила ФСБ России
Семнадцатилетний подросток создал сообщество для вербовки подростков, совершавших теракты в США, Германии и Италии и готовивших их в России и странах СНГ.
Теракты курировали и финансировали спецслужбы Украины. Они обещали дополнительные вознаграждения за убийства с наибольшим количеством жертв.
🟦 В январе 2026 года участники интернет-организации устроили пять поджогов и ложное минирование 14 школ в американском штате Техас. В феврале они совершили ещё два поджога и эвакуацию школ в Калифорнии, а в марте — поджоги в Германии и Италии.
🟦 При этом задержанный признался, что при организации преступлений приоритет отдавался России и странам СНГ. По словам юноши, участники движения "Колумбайн"* планировали теракты в Домодедово, Красноярске, Орехово-Зуеве, Санкт-Петербурге, Липецке, Оренбурге и других городах.
Как пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко, задержанный несовершеннолетний администратор сетевого сообщества вербовал подростков для совершения массовых убийств и в школах в РФ.
Ему предъявлено обвинение в планировании убийства школьников. Она добавила, что он арестован. Кроме того, следствие продолжает устанавливать иные эпизоды преступления фигуранта, а также личности его сообщников.
Об инцидентах в школах - в материале В Виннице школьник принес в школу боевую гранату от родственника-ВСУшника — произошел взрыв на сайте Укриана.ру.
* Признано террористическим и запрещено на территории Российской Федерации.
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08:26В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах
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