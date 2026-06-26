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В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах

В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах - 26.06.2026 Украина.ру

В Дагестане задержали администратора террористической сети, вербовавшего подростков для убийств в школах

В Дагестане задержали несовершеннолетнего администратора крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма, сообщила ФСБ России

2026-06-26T08:26

2026-06-26T08:26

2026-06-26T08:29

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Семнадцатилетний подросток создал сообщество для вербовки подростков, совершавших теракты в США, Германии и Италии и готовивших их в России и странах СНГ. Теракты курировали и финансировали спецслужбы Украины. Они обещали дополнительные вознаграждения за убийства с наибольшим количеством жертв. 🟦 В январе 2026 года участники интернет-организации устроили пять поджогов и ложное минирование 14 школ в американском штате Техас. В феврале они совершили ещё два поджога и эвакуацию школ в Калифорнии, а в марте — поджоги в Германии и Италии.🟦 При этом задержанный признался, что при организации преступлений приоритет отдавался России и странам СНГ. По словам юноши, участники движения "Колумбайн"* планировали теракты в Домодедово, Красноярске, Орехово-Зуеве, Санкт-Петербурге, Липецке, Оренбурге и других городах. Как пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко, задержанный несовершеннолетний администратор сетевого сообщества вербовал подростков для совершения массовых убийств и в школах в РФ.Ему предъявлено обвинение в планировании убийства школьников. Она добавила, что он арестован. Кроме того, следствие продолжает устанавливать иные эпизоды преступления фигуранта, а также личности его сообщников.Об инцидентах в школах - в материале В Виннице школьник принес в школу боевую гранату от родственника-ВСУшника — произошел взрыв на сайте Укриана.ру.* Признано террористическим и запрещено на территории Российской Федерации.

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