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Politico рассказало о невыполнимой миссии Зеленского в Брюсселе

Politico рассказало о невыполнимой миссии Зеленского в Брюсселе - 16.10.2026 Украина.ру

Politico рассказало о невыполнимой миссии Зеленского в Брюсселе

Владимиру Зеленскому будет крайне трудно переключить внимание европейских лидеров на украинский конфликт в ходе проходящего в Брюсселе двухдневного саммита ЕС, пишет издание Politico

2026-10-16T09:23

2026-10-16T09:23

2026-10-16T09:28

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Растущая обеспокоенность европейцев стремительным ростом цен на энергоносители и зашедшие в тупик переговоры по общему бюджету грозят окончательно вытеснить Киев из центра внимания. По информации источника издания среди участников встречи, Зеленский попытается лично напомнить коллегам, что именно поставлено на карту для его страны, однако заставить их забыть о внутренних приоритетах станет практически невыполнимой задачей. Двухдневный саммит глав государств Евросоюза проходит 15–16 октября, и украинский вопрос на нем изначально оказался смещен во вторую часть программы.Согласно официальным выводам Евросовета, первый день выявил глубокие разногласия между государствами объединения по ключевым экономическим вопросам. Несмотря на многочасовые дискуссии, лидеры стран ЕС так и не смогли согласовать ни конкретные меры против подорожания топлива, ни основные параметры нового семилетнего бюджета. В ситуации, когда европейские столицы не способны договориться о собственном кошельке, вопросы дальнейшего финансирования Украины закономерно отходят на дальнюю периферию.Подробнее о саммите - в материале "Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС на сайте Украина.ру.

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новости, киев, брюссель, украина, владимир зеленский, ес, украина.ру