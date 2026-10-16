Разошлись "по-тихому": лидеры ЕС провалили утверждение семилетнего бюджета - 16.10.2026 Украина.ру
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Разошлись "по-тихому": лидеры ЕС провалили утверждение семилетнего бюджета
Разошлись "по-тихому": лидеры ЕС провалили утверждение семилетнего бюджета - 16.10.2026 Украина.ру
Разошлись "по-тихому": лидеры ЕС провалили утверждение семилетнего бюджета
Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать бюджет на 2028–2034 годы в размере 1,76 трлн евро с расширенными военными расходами из-за расхождений по ключевым вопросам. Об этом со ссылкой на дипломатические источники утром 16 октября пишут СМИ
2026-10-16T09:31
2026-10-16T09:33
украина.ру
новости
ес
еврокомиссия
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
бюджет
оборонный бюджет
саммит
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Отчаявшись достигнуть соглашения по главному вопросу первого дня саммита, европейские лидеры поступили показательно — просто отменили итоговую пресс-конференцию.Журналисты отмечают, что чиновники ЕС и главы государств спешно покинули дворец Европейского совета, отказавшись отвечать на неудобные вопросы прессы о финансовых перспективах "единой Европы"."Предложение Еврокомиссии отвергнуто, предложение о сокращении бюджета на 140 млрд евро не получило необходимой поддержки", — рассказал журналистам источник в кулуарах саммита.Камнем преткновения, как и ожидалось, стал конфликт между странами-донорами и бенефициарами. Обсуждение только подтвердило тот факт, что государства ЕС расходятся практически по всем ключевым вопросам, включая общий объём бюджета, источники финансирования, направление расходов, сроки заключения соглашения.Обсуждение этого вопроса теперь планируется продолжить на внеплановой встрече 26 ноября.Отмечается, что во второй половине дня 16 октября, после завершения саммита, состоится брифинг председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261016/spisannyy-zelenskiy-provaly-vsu-pustoy-koshelek-khronika-sobytiy-na-utro-16-oktyabrya--1083847942.html
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украина.ру, новости, ес, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, бюджет, оборонный бюджет, саммит, мир без границ, конфликт, финансы
Украина.ру, Новости, ЕС, Еврокомиссия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, бюджет, оборонный бюджет, саммит, Мир без границ, конфликт, финансы

Разошлись "по-тихому": лидеры ЕС провалили утверждение семилетнего бюджета

09:31 16.10.2026 (обновлено: 09:33 16.10.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли согласовать бюджет на 2028–2034 годы в размере 1,76 трлн евро с расширенными военными расходами из-за расхождений по ключевым вопросам. Об этом со ссылкой на дипломатические источники утром 16 октября пишут СМИ
Отчаявшись достигнуть соглашения по главному вопросу первого дня саммита, европейские лидеры поступили показательно — просто отменили итоговую пресс-конференцию.
Журналисты отмечают, что чиновники ЕС и главы государств спешно покинули дворец Европейского совета, отказавшись отвечать на неудобные вопросы прессы о финансовых перспективах "единой Европы".

"Предложение Еврокомиссии отвергнуто, предложение о сокращении бюджета на 140 млрд евро не получило необходимой поддержки", — рассказал журналистам источник в кулуарах саммита.
Камнем преткновения, как и ожидалось, стал конфликт между странами-донорами и бенефициарами. Обсуждение только подтвердило тот факт, что государства ЕС расходятся практически по всем ключевым вопросам, включая общий объём бюджета, источники финансирования, направление расходов, сроки заключения соглашения.
Обсуждение этого вопроса теперь планируется продолжить на внеплановой встрече 26 ноября.
Отмечается, что во второй половине дня 16 октября, после завершения саммита, состоится брифинг председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
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