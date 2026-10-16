https://ukraina.ru/20261016/starlink-sindrom-britaniya-peresmatrivaet-sdelku-s-ssha-po-sputnikam-1083847663.html
Starlink-синдром: Британия пересматривает сделку с США по спутникам
Starlink-синдром: Британия пересматривает сделку с США по спутникам - 16.10.2026 Украина.ру
Starlink-синдром: Британия пересматривает сделку с США по спутникам
Минобороны Великобритании пересматривает сделку с американским концерном Lockheed Martin после ограничения работы Starlink на Украине. Об этом со ссылкой на источник вечером 15 октября пишет Telegraph
2026-10-16T08:41
2026-10-16T08:41
2026-10-16T08:48
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Военное ведомство королевства планировало закупить у американской компании военные спутники нового поколения Skynet на сумму $2,6 млрд."Возникли опасения, что Вашингтон может получить право вето на то, как Великобритания использует систему. Они усилились за последние 24 часа после сообщений о том, что доступ украинских военных к Starlink был ограничен... Даунинг-стрит уже пересматривает решение", — говорится в публикации.По словам источника издания, вопрос возник в том, что в случае реализации сделки у Вашингтона окажется "выключатель", контролирующий "британские" спутники. И такая уязвимость может проявиться и навредить интересам Лондона в самый неподходящий момент. Например, в случае конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов.Ранее сообщалось, что терминалы Starshield (Starlink), которыми располагают ВСУ, теперь работают в движении только на скорости до 160 км/час. По признанию украинских чиновников, это уже существенно осложнило проведение ударных операций и применение дронов-перехватчиков.Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта с Пентагоном.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261016/rabotu-starshield-dlya-vsu-rasporyadilsya-ogranichit-imenno-belyy-dom--reuters-1083846838.html
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Украина.ру, Новости, Великобритания, США, Минобороны, Вашингтон, Украина, Вооруженные силы Украины, Starlink, ВПК, военная помощь, Мир без границ, Аргентина, спутник, космос, вооружения
Starlink-синдром: Британия пересматривает сделку с США по спутникам
08:41 16.10.2026 (обновлено: 08:48 16.10.2026)
Минобороны Великобритании пересматривает сделку с американским концерном Lockheed Martin после ограничения работы Starlink на Украине. Об этом со ссылкой на источник вечером 15 октября пишет Telegraph
Военное ведомство королевства планировало закупить у американской компании военные спутники нового поколения Skynet на сумму $2,6 млрд.
"Возникли опасения, что Вашингтон может получить право вето на то, как Великобритания использует систему. Они усилились за последние 24 часа после сообщений о том, что доступ украинских военных к Starlink был ограничен... Даунинг-стрит уже пересматривает решение", — говорится в публикации.
По словам источника издания, вопрос возник в том, что в случае реализации сделки у Вашингтона окажется "выключатель", контролирующий "британские" спутники. И такая уязвимость может проявиться и навредить интересам Лондона в самый неподходящий момент. Например, в случае конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов.
Ранее сообщалось, что терминалы Starshield (Starlink), которыми располагают ВСУ, теперь работают в движении только на скорости до 160 км/час. По признанию украинских чиновников, это уже существенно осложнило проведение ударных операций и применение дронов-перехватчиков.
Напомним, Starshield является частью сети Starlink, адаптированной для военных и разведывательных целей в рамках госконтракта с Пентагоном.
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