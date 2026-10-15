"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для Украины - 15.10.2026 Украина.ру
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"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для Украины
"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для Украины - 15.10.2026 Украина.ру
"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для Украины
Для венесуэльского сценария нужна была операция ЦРУ — заплатить боливарианцам, чтобы Мадуро передали с рук на руки. Теоретически Зеленского сдадут, когда всё начнёт шататься, но Трамп ничего не сможет сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-10-15T04:30
2026-10-15T04:30
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После того как Владимир Зеленский резко отреагировал на соглашение о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора "обзавестись новым президентом".Отвечая на вопрос о венесуэльском сценарии выборов на Украине, эксперт объяснил механику и назвал условие, при котором он сработает.Дробницкий заявил, что для реализации венесуэльского сценария нужна была операция ЦРУ. "Необходимо было заплатить этим боливарианцам, чтобы [Николаса] Мадуро с рук на руки передали. Теоретически, когда все начнет шататься на Украине, Зеленского сдадут", — пояснил эксперт.По его словам, американский лидер ничего не сможет сделать. "Но Трамп ничего не сможет сделать. На заявление о том, что Украине нужен новый лидер, была придумана отговорка про 60 дней перемирия для проведения выборов", — отметил американист.Эксперт подчеркнул, что жёсткие слова "Украине нужен новый лидер" были сказаны впервые. Дробницкий напомнил, что Трамп очень долго "глотал хамство" от Зеленского на протяжении последнего года. "Но все дело в мировом либеральном мейнстриме, который защищает Зеленского и не любит Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.
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новости, украина, сша, венесуэла, владимир зеленский, дональд трамп, цру, украина.ру, сво, война, война на украине, киевский режим, власти украины, зеленский сегодня, трамп и украина, новости украины, украина ру новости сегодня, украина.ру дзен, главные новости, главное
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"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для Украины

04:30 15.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Для венесуэльского сценария нужна была операция ЦРУ — заплатить боливарианцам, чтобы Мадуро передали с рук на руки. Теоретически Зеленского сдадут, когда всё начнёт шататься, но Трамп ничего не сможет сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
После того как Владимир Зеленский резко отреагировал на соглашение о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора "обзавестись новым президентом".
Отвечая на вопрос о венесуэльском сценарии выборов на Украине, эксперт объяснил механику и назвал условие, при котором он сработает.
Дробницкий заявил, что для реализации венесуэльского сценария нужна была операция ЦРУ. "Необходимо было заплатить этим боливарианцам, чтобы [Николаса] Мадуро с рук на руки передали. Теоретически, когда все начнет шататься на Украине, Зеленского сдадут", — пояснил эксперт.
По его словам, американский лидер ничего не сможет сделать. "Но Трамп ничего не сможет сделать. На заявление о том, что Украине нужен новый лидер, была придумана отговорка про 60 дней перемирия для проведения выборов", — отметил американист.
Эксперт подчеркнул, что жёсткие слова "Украине нужен новый лидер" были сказаны впервые.
Дробницкий напомнил, что Трамп очень долго "глотал хамство" от Зеленского на протяжении последнего года. "Но все дело в мировом либеральном мейнстриме, который защищает Зеленского и не любит Трампа", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.
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