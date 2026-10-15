https://ukraina.ru/20261015/zelenskogo-sdadut-kogda-vse-zashataetsya-ekspert-pro-venesuelskiy-stsenariy-dlya-ukrainy-1083817734.html

"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для Украины

"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для Украины - 15.10.2026 Украина.ру

"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для Украины

Для венесуэльского сценария нужна была операция ЦРУ — заплатить боливарианцам, чтобы Мадуро передали с рук на руки. Теоретически Зеленского сдадут, когда всё начнёт шататься, но Трамп ничего не сможет сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-10-15T04:30

2026-10-15T04:30

2026-10-15T04:30

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После того как Владимир Зеленский резко отреагировал на соглашение о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора "обзавестись новым президентом".Отвечая на вопрос о венесуэльском сценарии выборов на Украине, эксперт объяснил механику и назвал условие, при котором он сработает.Дробницкий заявил, что для реализации венесуэльского сценария нужна была операция ЦРУ. "Необходимо было заплатить этим боливарианцам, чтобы [Николаса] Мадуро с рук на руки передали. Теоретически, когда все начнет шататься на Украине, Зеленского сдадут", — пояснил эксперт.По его словам, американский лидер ничего не сможет сделать. "Но Трамп ничего не сможет сделать. На заявление о том, что Украине нужен новый лидер, была придумана отговорка про 60 дней перемирия для проведения выборов", — отметил американист.Эксперт подчеркнул, что жёсткие слова "Украине нужен новый лидер" были сказаны впервые. Дробницкий напомнил, что Трамп очень долго "глотал хамство" от Зеленского на протяжении последнего года. "Но все дело в мировом либеральном мейнстриме, который защищает Зеленского и не любит Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.

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