https://ukraina.ru/20261008/zarabotok-na-krovi-deputat-skorokhod-nazvala-tekh-kto-kormitsya-na-zatyagivanii-konflikta-1083676132.html

Заработок на крови: депутат Скороход назвала тех, кто кормится за счет войны

Заработок на крови: депутат Скороход назвала тех, кто кормится за счет войны - 08.10.2026 Украина.ру

Заработок на крови: депутат Скороход назвала тех, кто кормится за счет войны

Зарабатывающие на военных пожертвованиях фонды и уехавшие в Европу украинцы активно агитируют за затягивание боевых действий из-за нежелания терять огромные доходы, заявила в YouTube депутат Верховной рады Анна Скороход

2026-10-08T08:00

2026-10-08T08:00

2026-10-08T08:23

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По словам парламентария, в военкоматах давно нет очередей, а те, кто громче всех требует сражаться "до последнего украинца", сами имеют бронь или прячутся на европейские пособия.Особое внимание Скороход обратила на волонтерские организации. Она утверждает, что структуры, собирающие деньги на нужды армии, на законных основаниях оставляют себе пятую часть (20 процентов) от всех поступлений. В случае наступления мира финансирование моментально иссякнет, а привыкшие к роскошной жизни тыловики "останутся полным нулем".Накануне Скороход подтвердила намерение изменить конституцию страны для фиксации нейтрального статуса Украины и отказа от курса на НАТО, для регистрации чего ей необходимо собрать 150 голосов коллег. На этом фоне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало в суд уголовное дело против нее. По версии следствия, депутат за 250 тысяч долларов якобы обещала бизнесу ввести санкции СНБО против их конкурентов. Сама нардеп назвала процесс политическим заказом, совпавшим с ее мирным манифестом.Подробнее - в материале НАБУ открыло охоту на Скороход сразу после её мирных инициатив в Раде на сайте Украина.ру.

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новости, европа, украина, анна скороход, набу, верховная рада, нато