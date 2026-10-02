https://ukraina.ru/20261002/tam-net-zhelaniya-priostanavlivat-boevye-deystviya-putin-opisal-logiku-konflikta--1083550932.html

"Там нет желания приостанавливать боевые действия": Путин описал логику конфликта

"Там нет желания приостанавливать боевые действия": Путин описал логику конфликта - 02.10.2026 Украина.ру

"Там нет желания приостанавливать боевые действия": Путин описал логику конфликта

Президент России Владимир Путин назвал отказ Украины от статуса нейтрального государства в числе причин, которые, в итоге, привели к тому, что только в сентябре ВС РФ взяли под контроль 1301 квадратный километр в зоне СВО, а в ДНР формирования киевского режима удерживают лишь 11 процентов территории

2026-10-02T03:21

2026-10-02T03:21

2026-10-02T03:25

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Ряд заявлений о причинах украинского конфликта, положении России в мире и рисках глобальной эскалации Путин сделал 1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент напомнил, что именно на основе своей декларации, закрепляющий нейтральный статус, Украина получила независимость. И с первых шагов строительства постсоветского пространства Россия всегда исходила из того, что Украина – нейтральное государство."А потом вдруг они внесли в конституцию требование и цель — вступление в НАТО... И это тоже одна из причин конфликта, который длится до сих пор", — сказал Путин."Кстати говоря, ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно, только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр", — добавил он.Президент подчеркнул, что Россия хотела бы как можно быстрее прекратить боевые действия, причём "с помощью мирных переговоров"."Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а, исходя из реалий, складывающихся на земле, принимать ответственные решения — как на самой Украине, так же и её спонсорам на Западе, прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе", — отметил Путин.Он также напомнил о Минских соглашениях, которые политики европейских стран, как оказалось, "и не собирались выполнять". О Стамбульских договорённостях, отброшенных под давлением Запада. И о встрече в Анкоридже, где обсуждались предложения США, а теперь они сами сказали, "что надо подумать".Затем президент прокомментировал высказывания критиков России о том, что мол "чего вам, вы и так побеждаете, хватит"."Сейчас я скажу, такая тонкая вещь, я может быть публично никогда этого и не говорил. Вот мы слышим: "Вы выигрываете войну, вы уже сделали то-то, то-то. Может быть, хватит?" Вопрос даже не в куске земли. В Донецкой Народной Республике под контролем Украины осталось примерно 11 процентов. И вот то, что я скажу дальше, важно. На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11 процентов территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят, Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание... Если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться? Жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями", — задал Путин логичный вопрос."Дело не в этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу. Нам нужны гарантии безопасности не только для той стороны... Если та сторона вместе со своими западными спонсорами... согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить эти тяжёлые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон и выйти на те договоренности... И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее, но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми и для Российской Федерации, для нашего народа, для народа России", — подчеркнул президент."Но, похоже, там просто нет желания приостанавливать эти боевые действия, с той стороны", — заключил Путин, упомянув подтверждающие это факты. В частности — массированную атаку украинских беспилотников на Москву во время выборов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261001/ukrainy-kak-gosudarstva-net-putin-vynes-verdikt-kievskomu-rezhimu-glavnye-zayavleniya-prezidenta--1083549116.html

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