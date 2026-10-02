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Мечты о реванше и "блицкриге": Германия создаст первый в своей истории полк БПЛА

Мечты о реванше и "блицкриге": Германия создаст первый в своей истории полк БПЛА - 02.10.2026 Украина.ру

Мечты о реванше и "блицкриге": Германия создаст первый в своей истории полк БПЛА

В Германии будет создано первое в её истории специальное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом вечером 1 октября сообщает немецкий телеканал N-TV

2026-10-02T01:45

2026-10-02T01:45

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Планы по наращиванию Германией своих военных возможностей Писториус озвучил во время посещения полигона Берген в Нижней Саксонии."В течение 2027 года мы создадим первый БПЛА-полк", — сказал Писториус.По его словам, в новое подразделение бундесвера войдут 600 военнослужащих, а на его вооружении будут находиться БПЛА, покрывающие зону в радиусе до 500 километров. Министр подчеркнул, что речь идёт также и о наземных системах. Подразделение получит и новейшие ударные дроны-камикадзе."В полку также будет создана собственная рота радиоэлектронной борьбы", — добавил Писториус.Телеканал отмечает, что новое немецкое подразделение войдет в состав 10-й танковой дивизии, бронетанковая бригада которой в настоящее время дислоцирована в Литве.Подробнее о методах вербовки в Германии кадров для будущей войны - в материале Никиты Волковича Геймеров — на фронт. Зачем Германия и Украина вербуют любителей видеоигр.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260923/aleksandr-kamkin-germaniya-ukrainiziruet-svoyu-politiku-i-sdelala-pervyy-shag-k-prinyatiyu-rasovykh-1083361560.html

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