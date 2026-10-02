Мечты о реванше и "блицкриге": Германия создаст первый в своей истории полк БПЛА
01:45 02.10.2026 (обновлено: 01:48 02.10.2026)
© AP / Henry Nicholls
© AP / Henry Nicholls
В Германии будет создано первое в её истории специальное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом вечером 1 октября сообщает немецкий телеканал N-TV
Планы по наращиванию Германией своих военных возможностей Писториус озвучил во время посещения полигона Берген в Нижней Саксонии.
"В течение 2027 года мы создадим первый БПЛА-полк", — сказал Писториус.
По его словам, в новое подразделение бундесвера войдут 600 военнослужащих, а на его вооружении будут находиться БПЛА, покрывающие зону в радиусе до 500 километров. Министр подчеркнул, что речь идёт также и о наземных системах. Подразделение получит и новейшие ударные дроны-камикадзе.
"В полку также будет создана собственная рота радиоэлектронной борьбы", — добавил Писториус.
Телеканал отмечает, что новое немецкое подразделение войдет в состав 10-й танковой дивизии, бронетанковая бригада которой в настоящее время дислоцирована в Литве.
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