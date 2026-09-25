https://ukraina.ru/20260925/britaniya-ispytaet-ii-dlya-bespilotnikov-na-ukrainskoy-platforme-avengers-labs-1083438039.html

Британия испытает ИИ для беспилотников на украинской платформе Avengers Labs

Британия испытает ИИ для беспилотников на украинской платформе Avengers Labs - 25.09.2026 Украина.ру

Британия испытает ИИ для беспилотников на украинской платформе Avengers Labs

Британские компании первыми присоединятся к украинской платформе Avengers Labs, которая предназначена для тренировки ИИ-моделей беспилотных систем на основе реальных данных с поля боя. Об этом 25 сентября сообщает телеграм-канал Минобороны Украины

2026-09-25T20:01

2026-09-25T20:01

2026-09-25T20:01

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Вскоре до 12 британских компаний смогут тренировать и тестировать свои ИИ-модели в Avengers Labs. При этом данные будут оставаться в защищенной среде без возможности загрузки или вывода за пределы системы. "Avengers Labs сейчас используют более 30 украинских оборонных компаний, а три разработки уже применяют на поле боя, - заявили в МОУ. - Теперь открываем платформу для международного сотрудничества. Это позволит объединить украинский боевой опыт с возможностями наших партнеров и совместно развивать ИИ для беспилотных систем".Британия является одним из ключевых спонсоров киевского режима и возглавляет "дроновую коалицию" государств, снабжающих ВСУ и спецслужбы постсоветской республики дронами различных типов. Владимир Зеленский подписал с официальным Лондоном договор о "столетнем партнерстве", по которому британская военная и иная помощь будет оплачена ресурсами Украины.Правительство Британии при этом сокращает финансирование на содержание мигрантов с Украины, получивших временное убежище и фигурирующих в прессе как "беженцы". В частности, на 70% сокращается финансирование программы поддержки Homes for Ukraine, по которой британские семьи получали компенсацию за содержание прибывших с Украины. По этой же программе компенсировались социальные расходы местных властей королевства. Накануне стало известно, что Франция тоже не может себе позволить прежних расходов на содержание киевского режима. Подробности в публикации "Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле ПенТакже 25 сентября стало известно о другом проекте с британским участием. Подробности в публикации "A1" при Минобороны Украины разрабатывает ИИ-платформу для штабов ВСУ Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, британия, украина, лондон, вооруженные силы украины, минобороны украины, ии (искусственный интеллект), дроны, военная помощь, украина-нато