"Момент не подходящий": Ле Пен пообещала пока оставить Францию в командовании НАТО - 25.09.2026 Украина.ру
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"Момент не подходящий": Ле Пен пообещала пока оставить Францию в командовании НАТО
"Момент не подходящий": Ле Пен пообещала пока оставить Францию в командовании НАТО - 25.09.2026 Украина.ру
"Момент не подходящий": Ле Пен пообещала пока оставить Францию в командовании НАТО
Лидер партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала не выводить страну из военного командования НАТО, пока продолжается украинский конфликт. Об этом она заявила 24 сентября, выступая на мероприятии Politico
2026-09-25T04:32
2026-09-25T04:33
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По словам политика, у неё сохраняется намерение вывести страну из командования альянса, но не прямо сейчас."Пока идет война у дверей Европы, момент остается неподходящим для выхода из интегрированного командования НАТО", — сказала она.Марин Ле Пен уже несколько месяцев возглавляет рейтинг как кандидат на будущих президентских выборах во Франции, которые запланированы на апрель 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон завершает свой второй срок подряд на этом посту, поэтому не сможет в них участвовать.Ранее сообщалось, что Ле Пен заявила о готовности Франции продолжать поставлять киевскому режиму оружие и обучать ВСУ, но отсутствии денег на финансовую помощь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, нато, европа, politico, украина, вооруженные силы украины, мир без границ, новости, президентские выборы, кандидат, война на украине
Украина.ру, Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, НАТО, Европа, Politico, Украина, Вооруженные силы Украины, Мир без границ, Новости, президентские выборы, кандидат, война на Украине

"Момент не подходящий": Ле Пен пообещала пока оставить Францию в командовании НАТО

04:32 25.09.2026 (обновлено: 04:33 25.09.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 25.09.2026
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Лидер партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала не выводить страну из военного командования НАТО, пока продолжается украинский конфликт. Об этом она заявила 24 сентября, выступая на мероприятии Politico
По словам политика, у неё сохраняется намерение вывести страну из командования альянса, но не прямо сейчас.
"Пока идет война у дверей Европы, момент остается неподходящим для выхода из интегрированного командования НАТО", — сказала она.
Марин Ле Пен уже несколько месяцев возглавляет рейтинг как кандидат на будущих президентских выборах во Франции, которые запланированы на апрель 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон завершает свой второй срок подряд на этом посту, поэтому не сможет в них участвовать.
Ранее сообщалось, что Ле Пен заявила о готовности Франции продолжать поставлять киевскому режиму оружие и обучать ВСУ, но отсутствии денег на финансовую помощь.
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