https://ukraina.ru/20260925/moment-ne-podkhodyaschiy-le-pen-poobeschala-poka-ostavit-frantsiyu-v-komandovanii-nato-1083418824.html
"Момент не подходящий": Ле Пен пообещала пока оставить Францию в командовании НАТО
"Момент не подходящий": Ле Пен пообещала пока оставить Францию в командовании НАТО - 25.09.2026 Украина.ру
"Момент не подходящий": Ле Пен пообещала пока оставить Францию в командовании НАТО
Лидер партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала не выводить страну из военного командования НАТО, пока продолжается украинский конфликт. Об этом она заявила 24 сентября, выступая на мероприятии Politico
2026-09-25T04:32
2026-09-25T04:32
2026-09-25T04:33
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По словам политика, у неё сохраняется намерение вывести страну из командования альянса, но не прямо сейчас."Пока идет война у дверей Европы, момент остается неподходящим для выхода из интегрированного командования НАТО", — сказала она.Марин Ле Пен уже несколько месяцев возглавляет рейтинг как кандидат на будущих президентских выборах во Франции, которые запланированы на апрель 2027 года. Действующий президент Эммануэль Макрон завершает свой второй срок подряд на этом посту, поэтому не сможет в них участвовать.Ранее сообщалось, что Ле Пен заявила о готовности Франции продолжать поставлять киевскому режиму оружие и обучать ВСУ, но отсутствии денег на финансовую помощь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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"Момент не подходящий": Ле Пен пообещала пока оставить Францию в командовании НАТО
04:32 25.09.2026 (обновлено: 04:33 25.09.2026)
Лидер партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала не выводить страну из военного командования НАТО, пока продолжается украинский конфликт. Об этом она заявила 24 сентября, выступая на мероприятии Politico