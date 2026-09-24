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Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА - 24.09.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 549. Об этом Минобороны РФ вечером 23 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-24T00:39

2026-09-24T00:39

2026-09-24T00:41

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Башкирии, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 22 сентября до 8:00 мск 23 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Башкирии, Татарстана, над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 514 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 549 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Подробнее о ночном налёте беспилотников ВСУ - в публикации Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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орловская область

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