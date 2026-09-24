Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА - 24.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260924/minoborony-rf-dolozhilo-o-sbitykh-nad-rossiey-bpla-1083392384.html
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА - 24.09.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 549. Об этом Минобороны РФ вечером 23 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-24T00:39
2026-09-24T00:41
украина.ру
россия
крым
краснодарский край
белгородская область
брянская область
курская область
орловская область
черное море
азовское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Башкирии, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 22 сентября до 8:00 мск 23 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Башкирии, Татарстана, над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 514 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 549 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Подробнее о ночном налёте беспилотников ВСУ - в публикации Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
краснодарский край
белгородская область
брянская область
курская область
орловская область
черное море
азовское море
воронежская область
саратовская область
самара
ульяновская область
ростовская область
татарстан
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_1f63a6b339480de39b9e6f68ff38216e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, крым, краснодарский край, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, черное море, азовское море, воронежская область, саратовская область, самара, ульяновская область, ростовская область, татарстан, минобороны рф, вс рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Крым, краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Орловская область, Черное море, Азовское море, Воронежская область, Саратовская область, Самара, Ульяновская область, Ростовская область, Татарстан, Минобороны РФ, ВС РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА

00:39 24.09.2026 (обновлено: 00:41 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 549. Об этом Минобороны РФ вечером 23 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Башкирии, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 22 сентября до 8:00 мск 23 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Башкирии, Татарстана, над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 514 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 549 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Подробнее о ночном налёте беспилотников ВСУ - в публикации Раненые жители, протараненный автомобиль: ПВО ночью уничтожила больше полутысячи вражеских дронов над РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияКрымкраснодарский крайБелгородская областьБрянская областьКурская областьОрловская областьЧерное мореАзовское мореВоронежская областьСаратовская областьСамараУльяновская областьРостовская областьТатарстанМинобороны РФВС РФПВОСВОСпецоперацияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАатака Украины сегоднябеспилотникибеспилотники сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:24Киев и Одесса в огне! Ракеты бьют по целям на Украине
02:44"Мы определимся...": Кремль поблагодарил США за приглашение Путина на саммит G20
02:07Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:27Неизвестный БПЛА вновь прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург
00:39Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией БПЛА
19:57"Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО" — Лавров
19:29Лавров указал Рубио на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами"
19:16Путин на саммите G20 сможет пообщаться не только с Трампом - Рубио
19:01Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, но есть нюансы
19:00В США признали, что перемирие не ведёт к миру, ВС РФ уничтожили дата-центры в Киеве. Итоги 23 сентября
19:00Дмитрий Голубовский: Если Россия зимой добьет логистику и энергетику Украины, весной может наступить мир
18:59США пригласили Путина на саммит G20 в Майами - Рубио
18:44Как в ДНР развивается ГТО, что вдохновляет художников в Донецке. 23 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:26Зеленский вспомнил о международном праве и захотел справедливости
18:04Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимы
16:28Кто в России пойдёт на выборы даже в последний день Помпеи и чем опасна высокая явка – Ищенко
16:28"Метинвест" Ахметова* стал спонсором закупки техники для "Азова"**
16:03"Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе
16:00Харьковская непреклонность Зиновия Гердта
15:54Зеленский говорит о мире, чтобы продолжилась война
Лента новостейМолния