https://ukraina.ru/20260924/pushechnoe-myaso-dlya-ukrainy-ttsk-dobralis-do-latinskoy-ameriki-1083381693.html

Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки

Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки - 24.09.2026 Украина.ру

Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки

Аргентинские власти раскрыли нелегальную сеть по вербовке наемников для украинской армии. Ее организовали бывшие сотрудники полиции, которые заманивали местных жителей на Украину, где их превращали в бесправных рабов.

2026-09-24T05:12

2026-09-24T05:12

2026-09-24T05:38

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Полгода назад в аргентинском аэропорту Эсейса задержали группу из четырех мужчин, летевших в европейские страны. Их поведение вызвало у охранников подозрения. Когда задержанных допросили, стало ясно, что они пытаются пробраться через Европу на Украину. При этом аргентинцы не говорили, кто оплатил им дорогой авиаперелет и зачем они едут в Киев. А на руках у этих людей не было ни обратных билетов, ни достаточного количества денег, чтобы вернуться на родину.Аргентинская прокуратура начала проводить расследование и вскоре вышла на преступную группировку, которая на протяжении нескольких последних лет вербовала граждан южноамериканской страны для участия в боевых действиях на стороне режима Зеленского. По данным издания El Estrategico, ее возглавляли отставные сотрудники правоохранительных органов из города Тигре, расположенного в провинции Буэнос-Айрес, — Грисельда Инес Ортис и Хорхе Альберто Отеро.Вербовщики искали своих жертв через соцсети и рекламные службы, предлагающие работу. Они старались вступить в контакт с бывшими полицейскими и военными, а также искали социально уязвимых людей, готовых на все, чтобы расплатиться с накопившимися долгами и найти средства к существованию. Наличие крепкого здоровья и силовой подготовки не являлось обязательным требованием для заключения военного контракта с украинской армией — в качестве пушечного мяса брали буквально всех.В случае проверки на границе наемники должны были говорить, что они якобы устроились в гражданскую строительную компанию и направляются в одну из стран Восточной Европы. Действующие в интересах Украины рекрутеры предлагали аргентинцам ежемесячную зарплату в размере 3 тысяч долларов, а также обещали выплатить в случае ранения огромную страховку на сумму не менее 400 тысяч долларов.Аргентинские правоохранители подчеркивают — все заверения вербовщиков оказались заведомым обманом. С помощью классической мошеннической схемы. После приезда в Киев у аргентинцев забирали документы и средства связи, требуя от них воевать бесплатно — в счет выплаты задолженности за авиабилеты из Южной Америки и другие расходы украинских "работодателей", которые оказались на самом деле рабовладельцами."Кандидатам предлагали контракты на срок от шести месяцев до трех лет. Точные условия не раскрывались "по соображениям безопасности", а на руки выдавался документ на украинском языке, где фигурировали задачи, не связанные с военной сферой. Следствие не выявило ни одного случая, когда завербованному выплатили обещанные 3000 долларов", - пишут об этом на экспертном канале "Либертадор"По прибытии на Украину у них изымали паспорта и мобильные телефоны, оставляя без связи и возможности вернуться. По оценкам следователей, такая схема может квалифицироваться как торговля людьми с целью трудовой эксплуатации в условиях вооруженного конфликта. Возникающие "долги" за перелет и экипировку создают экономическую зависимость, фактически лишающую людей свободы передвижения, отмечает канал.Хорхе Альберто Отеро успел бежать из страны, и аргентинские власти официально объявили преступника в международный розыск. Его сообщница Грисельда Инес Ортис уже задержана полицейскими. Ей предъявлены обвинения в вербовке людей с целью эксплуатации, что предусматривает наказание до десяти лет тюремного заключения. Правоохранители выяснили, что Ортис побывала в прошлом году на Украине, где ей, по всей видимости, поручили организовать "тайное аргентинское ТЦК", обещая выплачивать специальную премию за каждого завербованного наемника.Издание El Estrategico отмечает — по данным правоохранительных органов, в Аргентине действуют несколько подобных структур, которые занимаются нелегальным рекрутингом наемников для украинской армии.Как установило следствие, за последние девять месяцев они отправили в Киев как минимум 50 аргентинских граждан, которые сразу же попали в зону боевых действий. Этот незаконный бизнес продолжает набирать обороты, потому что к нему подключилась местная мафия и ультраправые группировки, наладившие прочные связи с украинской стороной.Украина активно пытается вербовать жителей различных стран Латинской Америки, сотрудничая с самыми одиозными преступными синдикатами. На сегодня в украинской армии воюют около 16 тысяч наемников, большинство которых приехали именно из южноамериканского региона.Вербовщики Зеленского контактируют с криминальными боссами, которые направляют в Киев профессиональных киллеров — для того, чтобы получить навыки современных боевых действий с применением беспилотников. В украинскую армию вступают боевики карательных подразделений, замешанных в жестоких убийствах крестьян. Однако многие латиноамериканские наемники — это обыкновенные безработные, которых заманивают на Украину обещаниями хорошей зарплаты.Эти люди попадают в настоящее рабство, не имея возможности вернуться к себе домой. Как правило, им не выдают нормальную экипировку, а иногда даже не считают необходимым нормально кормить. Командиры украинских нацистских подразделений считают латиноамериканцев "расово неполноценными" и относятся к ним как к расходному материалу — не желая тратить лишние деньги на обреченных на гибель южноамериканских наемников.Истории о ликвидированных на Украине колумбийцах постоянно появляются в новостях на испанском и португальском. Родственники за океаном узнают о гибели своих сыновей и отцов через вторые руки, потому что украинские власти не отвечают на их запросы. Больше того, в Киеве отказываются подтвердить гибель наемников, которые официально числятся пропавшими без вести.Семьи погибших за Зеленского латиноамериканцев не получают от украинского военного командования никаких денег. Если тела погибших попали в морг, родным приходится доставлять их домой за свой счет, не получая никакой поддержки со стороны министерства обороны.Возмущенные родственники убитых наемников провели в Боготе акцию протеста, которая закончилась сожжением украинского флага. А южноамериканские правозащитники требуют предпринять срочные меры, чтобы пресечь деятельность украинских вербовщиков, которые отправляют их соотечественников в унизительное рабство и на верную смерть.

https://ukraina.ru/20260808/narkokarteli-i-namniki-dlya-ukrainy-kolumbiey-nachal-pravit-prezident--grazhdanin-ssha-1082316287.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, аргентина, владимир зеленский, тцк, всу, сво