Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки - 24.09.2026 Украина.ру
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Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки
Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки - 24.09.2026 Украина.ру
Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки
Аргентинские власти раскрыли нелегальную сеть по вербовке наемников для украинской армии. Ее организовали бывшие сотрудники полиции, которые заманивали местных жителей на Украину, где их превращали в бесправных рабов.
2026-09-24T05:12
2026-09-24T05:38
эксклюзив
украина
аргентина
владимир зеленский
тцк
всу
сво
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Полгода назад в аргентинском аэропорту Эсейса задержали группу из четырех мужчин, летевших в европейские страны. Их поведение вызвало у охранников подозрения. Когда задержанных допросили, стало ясно, что они пытаются пробраться через Европу на Украину. При этом аргентинцы не говорили, кто оплатил им дорогой авиаперелет и зачем они едут в Киев. А на руках у этих людей не было ни обратных билетов, ни достаточного количества денег, чтобы вернуться на родину.Аргентинская прокуратура начала проводить расследование и вскоре вышла на преступную группировку, которая на протяжении нескольких последних лет вербовала граждан южноамериканской страны для участия в боевых действиях на стороне режима Зеленского. По данным издания El Estrategico, ее возглавляли отставные сотрудники правоохранительных органов из города Тигре, расположенного в провинции Буэнос-Айрес, — Грисельда Инес Ортис и Хорхе Альберто Отеро.Вербовщики искали своих жертв через соцсети и рекламные службы, предлагающие работу. Они старались вступить в контакт с бывшими полицейскими и военными, а также искали социально уязвимых людей, готовых на все, чтобы расплатиться с накопившимися долгами и найти средства к существованию. Наличие крепкого здоровья и силовой подготовки не являлось обязательным требованием для заключения военного контракта с украинской армией — в качестве пушечного мяса брали буквально всех.В случае проверки на границе наемники должны были говорить, что они якобы устроились в гражданскую строительную компанию и направляются в одну из стран Восточной Европы. Действующие в интересах Украины рекрутеры предлагали аргентинцам ежемесячную зарплату в размере 3 тысяч долларов, а также обещали выплатить в случае ранения огромную страховку на сумму не менее 400 тысяч долларов.Аргентинские правоохранители подчеркивают — все заверения вербовщиков оказались заведомым обманом. С помощью классической мошеннической схемы. После приезда в Киев у аргентинцев забирали документы и средства связи, требуя от них воевать бесплатно — в счет выплаты задолженности за авиабилеты из Южной Америки и другие расходы украинских "работодателей", которые оказались на самом деле рабовладельцами."Кандидатам предлагали контракты на срок от шести месяцев до трех лет. Точные условия не раскрывались "по соображениям безопасности", а на руки выдавался документ на украинском языке, где фигурировали задачи, не связанные с военной сферой. Следствие не выявило ни одного случая, когда завербованному выплатили обещанные 3000 долларов", - пишут об этом на экспертном канале "Либертадор"По прибытии на Украину у них изымали паспорта и мобильные телефоны, оставляя без связи и возможности вернуться. По оценкам следователей, такая схема может квалифицироваться как торговля людьми с целью трудовой эксплуатации в условиях вооруженного конфликта. Возникающие "долги" за перелет и экипировку создают экономическую зависимость, фактически лишающую людей свободы передвижения, отмечает канал.Хорхе Альберто Отеро успел бежать из страны, и аргентинские власти официально объявили преступника в международный розыск. Его сообщница Грисельда Инес Ортис уже задержана полицейскими. Ей предъявлены обвинения в вербовке людей с целью эксплуатации, что предусматривает наказание до десяти лет тюремного заключения. Правоохранители выяснили, что Ортис побывала в прошлом году на Украине, где ей, по всей видимости, поручили организовать "тайное аргентинское ТЦК", обещая выплачивать специальную премию за каждого завербованного наемника.Издание El Estrategico отмечает — по данным правоохранительных органов, в Аргентине действуют несколько подобных структур, которые занимаются нелегальным рекрутингом наемников для украинской армии.Как установило следствие, за последние девять месяцев они отправили в Киев как минимум 50 аргентинских граждан, которые сразу же попали в зону боевых действий. Этот незаконный бизнес продолжает набирать обороты, потому что к нему подключилась местная мафия и ультраправые группировки, наладившие прочные связи с украинской стороной.Украина активно пытается вербовать жителей различных стран Латинской Америки, сотрудничая с самыми одиозными преступными синдикатами. На сегодня в украинской армии воюют около 16 тысяч наемников, большинство которых приехали именно из южноамериканского региона.Вербовщики Зеленского контактируют с криминальными боссами, которые направляют в Киев профессиональных киллеров — для того, чтобы получить навыки современных боевых действий с применением беспилотников. В украинскую армию вступают боевики карательных подразделений, замешанных в жестоких убийствах крестьян. Однако многие латиноамериканские наемники — это обыкновенные безработные, которых заманивают на Украину обещаниями хорошей зарплаты.Эти люди попадают в настоящее рабство, не имея возможности вернуться к себе домой. Как правило, им не выдают нормальную экипировку, а иногда даже не считают необходимым нормально кормить. Командиры украинских нацистских подразделений считают латиноамериканцев "расово неполноценными" и относятся к ним как к расходному материалу — не желая тратить лишние деньги на обреченных на гибель южноамериканских наемников.Истории о ликвидированных на Украине колумбийцах постоянно появляются в новостях на испанском и португальском. Родственники за океаном узнают о гибели своих сыновей и отцов через вторые руки, потому что украинские власти не отвечают на их запросы. Больше того, в Киеве отказываются подтвердить гибель наемников, которые официально числятся пропавшими без вести.Семьи погибших за Зеленского латиноамериканцев не получают от украинского военного командования никаких денег. Если тела погибших попали в морг, родным приходится доставлять их домой за свой счет, не получая никакой поддержки со стороны министерства обороны.Возмущенные родственники убитых наемников провели в Боготе акцию протеста, которая закончилась сожжением украинского флага. А южноамериканские правозащитники требуют предпринять срочные меры, чтобы пресечь деятельность украинских вербовщиков, которые отправляют их соотечественников в унизительное рабство и на верную смерть.
https://ukraina.ru/20260808/narkokarteli-i-namniki-dlya-ukrainy-kolumbiey-nachal-pravit-prezident--grazhdanin-ssha-1082316287.html
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Александр Савко
Александр Савко
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эксклюзив, украина, аргентина, владимир зеленский, тцк, всу, сво
Эксклюзив, Украина, Аргентина, Владимир Зеленский, ТЦК, ВСУ, СВО

Пушечное мясо для Украины: ТЦК добрались до Латинской Америки

05:12 24.09.2026 (обновлено: 05:38 24.09.2026)
 
© Фото : Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© Фото : Виталий Белоусов
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Аргентинские власти раскрыли нелегальную сеть по вербовке наемников для украинской армии. Ее организовали бывшие сотрудники полиции, которые заманивали местных жителей на Украину, где их превращали в бесправных рабов.
Полгода назад в аргентинском аэропорту Эсейса задержали группу из четырех мужчин, летевших в европейские страны. Их поведение вызвало у охранников подозрения. Когда задержанных допросили, стало ясно, что они пытаются пробраться через Европу на Украину.
При этом аргентинцы не говорили, кто оплатил им дорогой авиаперелет и зачем они едут в Киев. А на руках у этих людей не было ни обратных билетов, ни достаточного количества денег, чтобы вернуться на родину.
Аргентинская прокуратура начала проводить расследование и вскоре вышла на преступную группировку, которая на протяжении нескольких последних лет вербовала граждан южноамериканской страны для участия в боевых действиях на стороне режима Зеленского.
По данным издания El Estrategico, ее возглавляли отставные сотрудники правоохранительных органов из города Тигре, расположенного в провинции Буэнос-Айрес, — Грисельда Инес Ортис и Хорхе Альберто Отеро.
Вербовщики искали своих жертв через соцсети и рекламные службы, предлагающие работу. Они старались вступить в контакт с бывшими полицейскими и военными, а также искали социально уязвимых людей, готовых на все, чтобы расплатиться с накопившимися долгами и найти средства к существованию. Наличие крепкого здоровья и силовой подготовки не являлось обязательным требованием для заключения военного контракта с украинской армией — в качестве пушечного мяса брали буквально всех.
В случае проверки на границе наемники должны были говорить, что они якобы устроились в гражданскую строительную компанию и направляются в одну из стран Восточной Европы. Действующие в интересах Украины рекрутеры предлагали аргентинцам ежемесячную зарплату в размере 3 тысяч долларов, а также обещали выплатить в случае ранения огромную страховку на сумму не менее 400 тысяч долларов.
Аргентинские правоохранители подчеркивают — все заверения вербовщиков оказались заведомым обманом. С помощью классической мошеннической схемы. После приезда в Киев у аргентинцев забирали документы и средства связи, требуя от них воевать бесплатно — в счет выплаты задолженности за авиабилеты из Южной Америки и другие расходы украинских "работодателей", которые оказались на самом деле рабовладельцами.
- РИА Новости, 1920, 08.08.2026
8 августа, 12:26
Наркокартели и наёмники для Украины. Колумбией начал править президент — гражданин СШАУльтраправый политик Абелардо де ла Эсприэлья официально вступил в должность президента Колумбии. Смена политической власти в этой латиноамериканской стране может отразиться и на украинском конфликте
"Кандидатам предлагали контракты на срок от шести месяцев до трех лет. Точные условия не раскрывались "по соображениям безопасности", а на руки выдавался документ на украинском языке, где фигурировали задачи, не связанные с военной сферой. Следствие не выявило ни одного случая, когда завербованному выплатили обещанные 3000 долларов", - пишут об этом на экспертном канале "Либертадор"
По прибытии на Украину у них изымали паспорта и мобильные телефоны, оставляя без связи и возможности вернуться. По оценкам следователей, такая схема может квалифицироваться как торговля людьми с целью трудовой эксплуатации в условиях вооруженного конфликта. Возникающие "долги" за перелет и экипировку создают экономическую зависимость, фактически лишающую людей свободы передвижения, отмечает канал.
Хорхе Альберто Отеро успел бежать из страны, и аргентинские власти официально объявили преступника в международный розыск. Его сообщница Грисельда Инес Ортис уже задержана полицейскими. Ей предъявлены обвинения в вербовке людей с целью эксплуатации, что предусматривает наказание до десяти лет тюремного заключения. Правоохранители выяснили, что Ортис побывала в прошлом году на Украине, где ей, по всей видимости, поручили организовать "тайное аргентинское ТЦК", обещая выплачивать специальную премию за каждого завербованного наемника.
Издание El Estrategico отмечает — по данным правоохранительных органов, в Аргентине действуют несколько подобных структур, которые занимаются нелегальным рекрутингом наемников для украинской армии.
Как установило следствие, за последние девять месяцев они отправили в Киев как минимум 50 аргентинских граждан, которые сразу же попали в зону боевых действий. Этот незаконный бизнес продолжает набирать обороты, потому что к нему подключилась местная мафия и ультраправые группировки, наладившие прочные связи с украинской стороной.
Украина активно пытается вербовать жителей различных стран Латинской Америки, сотрудничая с самыми одиозными преступными синдикатами. На сегодня в украинской армии воюют около 16 тысяч наемников, большинство которых приехали именно из южноамериканского региона.
Вербовщики Зеленского контактируют с криминальными боссами, которые направляют в Киев профессиональных киллеров — для того, чтобы получить навыки современных боевых действий с применением беспилотников. В украинскую армию вступают боевики карательных подразделений, замешанных в жестоких убийствах крестьян. Однако многие латиноамериканские наемники — это обыкновенные безработные, которых заманивают на Украину обещаниями хорошей зарплаты.
Эти люди попадают в настоящее рабство, не имея возможности вернуться к себе домой. Как правило, им не выдают нормальную экипировку, а иногда даже не считают необходимым нормально кормить. Командиры украинских нацистских подразделений считают латиноамериканцев "расово неполноценными" и относятся к ним как к расходному материалу — не желая тратить лишние деньги на обреченных на гибель южноамериканских наемников.
"Нас здесь держат в положении арестантов. Если мы не будем подчиняться, нас убьют. Мы голодаем", — рассказал информационному порталу Cronista один из колумбийских наемников, который сумел связаться с журналистами через социальные сети, чтобы попросить их о помощи.
Истории о ликвидированных на Украине колумбийцах постоянно появляются в новостях на испанском и португальском. Родственники за океаном узнают о гибели своих сыновей и отцов через вторые руки, потому что украинские власти не отвечают на их запросы. Больше того, в Киеве отказываются подтвердить гибель наемников, которые официально числятся пропавшими без вести.
Семьи погибших за Зеленского латиноамериканцев не получают от украинского военного командования никаких денег. Если тела погибших попали в морг, родным приходится доставлять их домой за свой счет, не получая никакой поддержки со стороны министерства обороны.
Возмущенные родственники убитых наемников провели в Боготе акцию протеста, которая закончилась сожжением украинского флага. А южноамериканские правозащитники требуют предпринять срочные меры, чтобы пресечь деятельность украинских вербовщиков, которые отправляют их соотечественников в унизительное рабство и на верную смерть.
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ЭксклюзивУкраинаАргентинаВладимир ЗеленскийТЦКВСУСВО
 
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