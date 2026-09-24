Россия заняла второе место по экспорту оружия в 2025 году. Список первой десятки - 24.09.2026 Украина.ру
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Россия заняла второе место по экспорту оружия в 2025 году. Список первой десятки
Россия заняла второе место по экспорту оружия в 2025 году. Список первой десятки - 24.09.2026 Украина.ру
Россия заняла второе место по экспорту оружия в 2025 году. Список первой десятки
Россия заняла второе место в мировом рейтинге стран-экспортёров оружия по итогам 2025 года с объемом $15 млрд или более 12,5% от общемирового экспорта. Об этом со ссылкой на данные Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в ночь на 24 сентября пишет РИА Новости
2026-09-24T05:24
2026-09-24T05:29
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Исследование, имеющееся в распоряжении агентства, готовится к публикации в журнале "Национальная оборона". ЦАМТО при подготовке рейтинга учитывает только идентифицированные коммерческие контракты на поставку. В расчётах по России, ввиду закрытия соответствующей статистики после начала СВО, приведена экспертная оценка.Первое место в рейтинге традиционно у США с $44,603 млрд или 37,32% от общемирового объёма экспорта оружия, второе у России с $15 млрд (12,55%), третье у Германии с $8,903 млрд (7,45%).Далее следуют Южная Корея ($8,779 млрд, 7,35%), Франция ($8,630 млрд, 7,22%), Израиль ($5,995 млрд, 5,02%), Италия ($5,225 млрд, 4,37%), Турция ($4,230 млрд, 3,54%), Испания ($3,476 млрд, 2,91%).Замыкает десятку основных мировых экспортёров оружия Китай с $2,970 млрд (2,49%).В анализе не учитывается безвозмездная военная помощь, которая оказывалась и продолжает оказываться Украине странами западной коалиции."В связи с жёсткой позицией Вашингтона в отношении стран-импортеров российских вооружений, безусловно, уровень транспарентности предоставляемых РФ и АО "Рособоронэкспорт" данных резко снизился — в целях сохранения конфиденциальности поставок, чтобы "не подставлять" импортеров российских вооружений под возможные вторичные санкции США и Евросоюза", — отмечается в исследовании ЦАМТО.ЦАМТО — Центр анализа мировой торговли оружием (Centre for Analysis of World Arms Trade, CAWAT). Организация базируется в Москве, создана в феврале 2010 года.Ранее сообщалось, что на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, вооружения, экспорт, оружие, торговля оружием, ВПК, США, ЕС, Германия, Южная Корея, Франция, Израиль, Италия, Турция, Испания, Китай, Украина, военная помощь Украине, статистика

Россия заняла второе место по экспорту оружия в 2025 году. Список первой десятки

05:24 24.09.2026 (обновлено: 05:29 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкМеждународная выставка Aero India 2025
Международная выставка Aero India 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Нина Падалко
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Россия заняла второе место в мировом рейтинге стран-экспортёров оружия по итогам 2025 года с объемом $15 млрд или более 12,5% от общемирового экспорта. Об этом со ссылкой на данные Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в ночь на 24 сентября пишет РИА Новости
Исследование, имеющееся в распоряжении агентства, готовится к публикации в журнале "Национальная оборона". ЦАМТО при подготовке рейтинга учитывает только идентифицированные коммерческие контракты на поставку. В расчётах по России, ввиду закрытия соответствующей статистики после начала СВО, приведена экспертная оценка.
Первое место в рейтинге традиционно у США с $44,603 млрд или 37,32% от общемирового объёма экспорта оружия, второе у России с $15 млрд (12,55%), третье у Германии с $8,903 млрд (7,45%).
Далее следуют Южная Корея ($8,779 млрд, 7,35%), Франция ($8,630 млрд, 7,22%), Израиль ($5,995 млрд, 5,02%), Италия ($5,225 млрд, 4,37%), Турция ($4,230 млрд, 3,54%), Испания ($3,476 млрд, 2,91%).
Замыкает десятку основных мировых экспортёров оружия Китай с $2,970 млрд (2,49%).
В анализе не учитывается безвозмездная военная помощь, которая оказывалась и продолжает оказываться Украине странами западной коалиции.
"В связи с жёсткой позицией Вашингтона в отношении стран-импортеров российских вооружений, безусловно, уровень транспарентности предоставляемых РФ и АО "Рособоронэкспорт" данных резко снизился — в целях сохранения конфиденциальности поставок, чтобы "не подставлять" импортеров российских вооружений под возможные вторичные санкции США и Евросоюза", — отмечается в исследовании ЦАМТО.
ЦАМТО — Центр анализа мировой торговли оружием (Centre for Analysis of World Arms Trade, CAWAT). Организация базируется в Москве, создана в феврале 2010 года.
Ранее сообщалось, что на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия.
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