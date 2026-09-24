Форсайт-форум "СВО и Третья мировая" - 24.09.2026 Украина.ру
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Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
Форсайт-форум "СВО и Третья мировая" - 24.09.2026 Украина.ру
Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
V форсайт-форум "СВО и Третья мировая", организованный мультимедийным изданием Украина.ру, состоится 28 сентября в Большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня". Прямая трансляция начнётся в 11:00
2026-09-24T05:15
2026-09-24T05:15
новости
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европа
украина.ру
дмитрий табачник
дмитрий киселев
юрий кнутов
владимир корнилов
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Украинский кризис становится глобальным. Европа стремительно вооружается и готовится вмешаться в конфликт. Все более активно нагнетается русофобская истерия. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов уже получает грандиозные доходы, продавая оружие и технологии. Ситуация очень напоминает начало Первой и Второй мировых войн, главными выгодополучателями которых стали США. России придется напрячь все ресурсы и политическую волю, чтобы достичь справедливого и прочного мира, не допустить глобальной катастрофы.Как этого добиться в условиях противостояния со всем западным миром?Участники форума:- генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- вице-премьер Украины (2002-2007), министр образования и науки Украины (2010-2014) профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;- руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник" Алексей ЧАДАЕВ;- директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий КНУТОВ;- философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;- историк, политолог Владимир КОРНИЛОВ;- поэтесса, член Союза писателей России Анна РЕВЯКИНА;- политолог Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;- политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН.Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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новости, украина, россия, европа, украина.ру, дмитрий табачник, дмитрий киселев, юрий кнутов, владимир корнилов, искандер хисамов, сша, третья мировая война, запад, милитаризация, украинское досье
Новости, Украина, Россия, Европа, Украина.ру, Дмитрий Табачник, Дмитрий Киселев, Юрий Кнутов, Владимир Корнилов, Искандер Хисамов, США, третья мировая война, Запад, милитаризация, Украинское Досье

Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"

05:15 24.09.2026
 
© РИА НовостиV форсайт-форум "СВО и Третья мировая", организованный мультимедийным изданием Украина.ру
V форсайт-форум СВО и Третья мировая, организованный мультимедийным изданием Украина.ру - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости
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V форсайт-форум "СВО и Третья мировая", организованный мультимедийным изданием Украина.ру, состоится 28 сентября в Большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня". Прямая трансляция начнётся в 11:00
Украинский кризис становится глобальным. Европа стремительно вооружается и готовится вмешаться в конфликт. Все более активно нагнетается русофобская истерия. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов уже получает грандиозные доходы, продавая оружие и технологии.
Ситуация очень напоминает начало Первой и Второй мировых войн, главными выгодополучателями которых стали США. России придется напрячь все ресурсы и политическую волю, чтобы достичь справедливого и прочного мира, не допустить глобальной катастрофы.
Как этого добиться в условиях противостояния со всем западным миром?
Участники форума:
- генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- вице-премьер Украины (2002-2007), министр образования и науки Украины (2010-2014) профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;
- руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник" Алексей ЧАДАЕВ;
- директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий КНУТОВ;
- философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- историк, политолог Владимир КОРНИЛОВ;
- поэтесса, член Союза писателей России Анна РЕВЯКИНА;
- политолог Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;
- политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН.

Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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