Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
© РИА НовостиV форсайт-форум "СВО и Третья мировая", организованный мультимедийным изданием Украина.ру
V форсайт-форум "СВО и Третья мировая", организованный мультимедийным изданием Украина.ру, состоится 28 сентября в Большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня". Прямая трансляция начнётся в 11:00
Украинский кризис становится глобальным. Европа стремительно вооружается и готовится вмешаться в конфликт. Все более активно нагнетается русофобская истерия. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов уже получает грандиозные доходы, продавая оружие и технологии.
Ситуация очень напоминает начало Первой и Второй мировых войн, главными выгодополучателями которых стали США. России придется напрячь все ресурсы и политическую волю, чтобы достичь справедливого и прочного мира, не допустить глобальной катастрофы.
Как этого добиться в условиях противостояния со всем западным миром?
Участники форума:
- генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- вице-премьер Украины (2002-2007), министр образования и науки Украины (2010-2014) профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;
- руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник" Алексей ЧАДАЕВ;
- директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий КНУТОВ;
- философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- историк, политолог Владимир КОРНИЛОВ;
- поэтесса, член Союза писателей России Анна РЕВЯКИНА;
- политолог Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;
- политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН.
Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
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ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- вице-премьер Украины (2002-2007), министр образования и науки Украины (2010-2014) профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;
- руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник" Алексей ЧАДАЕВ;
- директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий КНУТОВ;
- философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- историк, политолог Владимир КОРНИЛОВ;
- поэтесса, член Союза писателей России Анна РЕВЯКИНА;
- политолог Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;
- политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН.
Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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