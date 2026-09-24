Чета Трампов встретила Си Цзиньпина с супругой у трапа самолёта - 24.09.2026 Украина.ру
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Чета Трампов встретила Си Цзиньпина с супругой у трапа самолёта
Чета Трампов встретила Си Цзиньпина с супругой у трапа самолёта - 24.09.2026 Украина.ру
Чета Трампов встретила Си Цзиньпина с супругой у трапа самолёта
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья поприветствовали председателя КНР Си Цзиньпина с супругой Пэн Лиюань у трапа самолёта, на котором китайский лидер прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Об этом в ночь на 24 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-24T06:15
2026-09-24T06:20
украина.ру
новости
сша
китай
вашингтон
дональд трамп
си цзиньпин
визит
переговоры
международные отношения
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Чета Трампов приехала на взлетно-посадочную полосу после завершения всех приготовлений. У трапа китайского борта номер 1 лежала красная дорожка, вдоль которой выстроились американские военные и члены китайской делегации. Трамп нескольких минут общался с ними, ожидая выхода председателя КНР."Си Цзиньпин появился из самолёта, держа за руку первую леди Пэн Лиюань. Рукопожатие лидеров у трапа было недолгим, но они задержались у самолета на несколько минут, о чём-то разговаривая. В это время к ним подошли мальчик и девочка и вручили по букету цветов Пэн Лиюань и Си Цзиньпиню", — пишет агентство.После этого началась торжественная церемония с исполнением гимна, а над президентами пролетели американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer.Тогда же оба лидера направились к китайскому государственному лимузину Hongqi N701, но после покинули базу по отдельности.Первый за 11 лет государственный визит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября. Лидеры двух ведущих экономик планируют обсудить важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всём мире.Первый госвизит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года. После этого он посещал Штаты в 2016, 2017 и 2023 годах, однако статус этих визитов был ниже.Накануне газета Financial Times отмечала, что президент США, лично встречая председателя КНР на столичной авиабазе Эндрюс, нарушит соблюдавшийся порядка 60 лет протокол, что станет "демонстрацией глубокого уважения"."Это будет первый случай, когда Верховный главнокомандующий США лично встречает мирового лидера на этой базе, со времён встречи Джона Кеннеди с премьером Британии Гарольдом Макмилланом на взлётной полосе в 1962 году", — говорится в публикации газеты.Трамп не в первый раз лично встречает лидера другой мировой державы. В августе 2025-го он приветствовал президента России Владимира Путина прямо на лётном поле в Анкоридже на Аляске.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио указал тому на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, китай, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, визит, переговоры, международные отношения, международная политика
Украина.ру, Новости, США, Китай, Вашингтон, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, визит, переговоры, международные отношения, Международная политика

Чета Трампов встретила Си Цзиньпина с супругой у трапа самолёта

06:15 24.09.2026 (обновлено: 06:20 24.09.2026)
 
© AP / Minh Hoang/Pool Photo via APПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© AP / Minh Hoang/Pool Photo via AP
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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья поприветствовали председателя КНР Си Цзиньпина с супругой Пэн Лиюань у трапа самолёта, на котором китайский лидер прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Об этом в ночь на 24 сентября сообщает РИА Новости
Чета Трампов приехала на взлетно-посадочную полосу после завершения всех приготовлений. У трапа китайского борта номер 1 лежала красная дорожка, вдоль которой выстроились американские военные и члены китайской делегации. Трамп нескольких минут общался с ними, ожидая выхода председателя КНР.
"Си Цзиньпин появился из самолёта, держа за руку первую леди Пэн Лиюань. Рукопожатие лидеров у трапа было недолгим, но они задержались у самолета на несколько минут, о чём-то разговаривая. В это время к ним подошли мальчик и девочка и вручили по букету цветов Пэн Лиюань и Си Цзиньпиню", — пишет агентство.
После этого началась торжественная церемония с исполнением гимна, а над президентами пролетели американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer.
Тогда же оба лидера направились к китайскому государственному лимузину Hongqi N701, но после покинули базу по отдельности.
Первый за 11 лет государственный визит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября. Лидеры двух ведущих экономик планируют обсудить важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всём мире.
Первый госвизит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года. После этого он посещал Штаты в 2016, 2017 и 2023 годах, однако статус этих визитов был ниже.
Накануне газета Financial Times отмечала, что президент США, лично встречая председателя КНР на столичной авиабазе Эндрюс, нарушит соблюдавшийся порядка 60 лет протокол, что станет "демонстрацией глубокого уважения".
"Это будет первый случай, когда Верховный главнокомандующий США лично встречает мирового лидера на этой базе, со времён встречи Джона Кеннеди с премьером Британии Гарольдом Макмилланом на взлётной полосе в 1962 году", — говорится в публикации газеты.
Трамп не в первый раз лично встречает лидера другой мировой державы. В августе 2025-го он приветствовал президента России Владимира Путина прямо на лётном поле в Анкоридже на Аляске.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио указал тому на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами".
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