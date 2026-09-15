https://ukraina.ru/20260915/voyna-poydt-drugimi-metodami-i-budet-ochen-korotkoy-kulikov-o-gotovnosti-evropy-k-konfliktu-s-1083211345.html
Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией
Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией - 15.09.2026 Украина.ру
Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией
Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире Украина.ру объяснил, за счёт чего экономика Запада держалась и процветала долгие годы, а также рассказал,... Украина.ру, 15.09.2026
2026-09-15T17:30
2026-09-15T17:30
2026-09-15T17:30
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Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире Украина.ру объяснил, за счёт чего экономика Запада держалась и процветала долгие годы, а также рассказал, почему прежние механизмы больше не работают и пойдёт ли Европа на войну с Россией:00:21 - Многополярность вне саммита БРИКС;07:04 - Ситуация вокруг украинского конфликта;15:46 – Пойдёт ли Европа на войну с Россией не готовой к этому противостоянию?21:12 - С чем Трамп подойдёт к выборам в Конгресс?Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев в МАХ: https://max.ru/dtliveТелеграм-канал Дмитрия Куликова и Тимофея Сергейцева — https://t.me/s/dtlive
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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