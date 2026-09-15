https://ukraina.ru/20260915/voyna-poydt-drugimi-metodami-i-budet-ochen-korotkoy-kulikov-o-gotovnosti-evropy-k-konfliktu-s-1083211345.html

Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией

Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией - 15.09.2026 Украина.ру

Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией

Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире Украина.ру объяснил, за счёт чего экономика Запада держалась и процветала долгие годы, а также рассказал,... Украина.ру, 15.09.2026

2026-09-15T17:30

2026-09-15T17:30

2026-09-15T17:30

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Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире Украина.ру объяснил, за счёт чего экономика Запада держалась и процветала долгие годы, а также рассказал, почему прежние механизмы больше не работают и пойдёт ли Европа на войну с Россией:00:21 - Многополярность вне саммита БРИКС;07:04 - Ситуация вокруг украинского конфликта;15:46 – Пойдёт ли Европа на войну с Россией не готовой к этому противостоянию?21:12 - С чем Трамп подойдёт к выборам в Конгресс?Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев в МАХ: https://max.ru/dtliveТелеграм-канал Дмитрия Куликова и Тимофея Сергейцева — https://t.me/s/dtlive

европа

россия

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, европа, россия, запад, виктор куликов, дональд трамп, украина.ру, брикс, видео