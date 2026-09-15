Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс - 15.09.2026 Украина.ру
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Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс
Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс - 15.09.2026 Украина.ру
Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс
Пограничник из Харькова за $15 тыс обещал организовать другому военнослужащему выезд из Украины в ЕС и оказался под следствием. Об этом 15 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-15T17:25
2026-09-15T17:25
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По делу проходят два пограничника. Один из них со ссылкой на свои связи в медучреждениях обещал товарищу организовать "побег с Украины", сообщило ведомство. Фиктивные медицинские документы создавали основания для направления военнослужащего на лечение за границу. После выезда планировалось не возвращаться на Украину."Свои "услуги" пограничник оценил в 15 тыс. долларов США и настаивал на полной предоплате. После получения денег он обещал подготовить необходимые документы около месяца. Военнослужащий, которому предложили схему, сразу сообщил об этом руководстве и в дальнейшем действовал под контролем правоохранителей", - сказано в официальном сообщении.Организатора побега задержали при получении $15 тыс. Ему угрожают лишением свободы и содержат под стражей."Также следователи проверяют законность и достоверность документов, на основании которых другие пограничники раньше выезжали за границу якобы для лечения", - рассказали в бюро.Ранее ГБР и другие украинские госорганы отчитывались за раскрытие коррупционных схем по оформлению инвалидности. Таковая позволяла избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, получать различные льготы и выплаты, раньше уходить на пенсию. К оформлению фейковой инвалидности привлекались работники медико-социальных экспертных комиссий. Среди клиентов коррумпированных медиков оказалось множество прокуроров, членов их семей, знакомых и других искателей неправомерных выгод.На фоне этого коррупционного скандала с прокурорами генпрокурор Украины был вынужден подать в отставку. Кабмин Украины из-за коррупции в МСЭК решил их ликвидировать. При этом выдача новых удостоверений липовым инвалидам продолжилась. В феврале 2025 года ГБР отчиталась о выявлении за три месяца более 200 чиновников-лжеинвалидов. Затем публикации на эту тему были приостановлены.Минздрав Украины вследствие этого коррупционного скандала в начале 2025 года проверил основания получения инвалидности у 356 прокуроров.Тем временем В Киеве будут судить мошенника, обещавшего "бронь" за $25 тысАктуальное интервью Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, харьков, ес, гбр, дезертирство , коррупция, госпогранслужба, евроинтеграция
Новости, Украина, Харьков, ЕС, ГБР, дезертирство , коррупция, Госпогранслужба, евроинтеграция

Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс

17:25 15.09.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© Фото : ГБР Украины
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Пограничник из Харькова за $15 тыс обещал организовать другому военнослужащему выезд из Украины в ЕС и оказался под следствием. Об этом 15 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
По делу проходят два пограничника. Один из них со ссылкой на свои связи в медучреждениях обещал товарищу организовать "побег с Украины", сообщило ведомство.
Фиктивные медицинские документы создавали основания для направления военнослужащего на лечение за границу. После выезда планировалось не возвращаться на Украину.
"Свои "услуги" пограничник оценил в 15 тыс. долларов США и настаивал на полной предоплате. После получения денег он обещал подготовить необходимые документы около месяца. Военнослужащий, которому предложили схему, сразу сообщил об этом руководстве и в дальнейшем действовал под контролем правоохранителей", - сказано в официальном сообщении.
Организатора побега задержали при получении $15 тыс. Ему угрожают лишением свободы и содержат под стражей.
"Также следователи проверяют законность и достоверность документов, на основании которых другие пограничники раньше выезжали за границу якобы для лечения", - рассказали в бюро.
Ранее ГБР и другие украинские госорганы отчитывались за раскрытие коррупционных схем по оформлению инвалидности. Таковая позволяла избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, получать различные льготы и выплаты, раньше уходить на пенсию. К оформлению фейковой инвалидности привлекались работники медико-социальных экспертных комиссий.
Среди клиентов коррумпированных медиков оказалось множество прокуроров, членов их семей, знакомых и других искателей неправомерных выгод.
На фоне этого коррупционного скандала с прокурорами генпрокурор Украины был вынужден подать в отставку. Кабмин Украины из-за коррупции в МСЭК решил их ликвидировать. При этом выдача новых удостоверений липовым инвалидам продолжилась. В феврале 2025 года ГБР отчиталась о выявлении за три месяца более 200 чиновников-лжеинвалидов. Затем публикации на эту тему были приостановлены.
Минздрав Украины вследствие этого коррупционного скандала в начале 2025 года проверил основания получения инвалидности у 356 прокуроров.
Тем временем В Киеве будут судить мошенника, обещавшего "бронь" за $25 тыс
Актуальное интервью Алексей Анпилогов: Россия сделала первый шаг к тому, чтобы полностью перекрыть западную границу Украины
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