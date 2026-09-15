Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту - 15.09.2026 Украина.ру
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Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту
Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту - 15.09.2026 Украина.ру
Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту
Силовые структуры на Украине потеряли не только автономность (это факт и давно известный), но и здравый смысл в своей работе. Украина.ру, 15.09.2026
2026-09-15T17:03
2026-09-15T17:03
эксклюзив
украина
владимир зеленский
россия
кравченко
набу
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Силовые структуры на Украине потеряли не только автономность (это факт и давно известный), но и здравый смысл в своей работе. Не успел сбежавший уже бывший генпрокурор Руслан Кравченко объявить о подозрении руководителю НАБУ и САП, как Офис генпрокурора на своей официальной странице сообщил: "В связи с распространением заявления о якобы сообщении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: эта информация не соответствует действительности. Заявления про якобы подозрение лишены юридического смысла". Это сообщение от генпрокуратуры добавило еще больше хаоса, прямо как в известном фильме "Свадьба в Малиновке".Тем временем антикоррупционные органы провели совместный брифинг, на котором их руководители заявили, что никакого подозрения ни они, ни их близкие не получали. В целом и директор НАБУ Семен Кривонос, и Александр Клименко охарактеризовали ситуацию как новый жанр — "телеграм-подозрения". Политический аналитик Валерий Пекар так прокомментировал эту новость: "Государственное управление и правосудие окончательно превратилось в smm. Кто имеет доступ к странице, тот и власть. В будущем при вступлении на какую-либо должность должна состояться официальная передача паролей".Двоевластие, троевластие уже были на Украине во времена УНР. Сейчас в Киеве происходит то же самое в силовом блоке, где все — СБУ, ГУР, прокуратура, Минобороны — против всех. Кстати, эта аналогия уже вовсю гуляет среди "патриотического" сообщества. Так, пропагандистка Соня Кошкина (та самая, которая блестяще отработала свою роль в дискредитации Украинской православной церкви) написала в своих соцсетях: "Выглядит как УНР. Аналогия не моя — одного умного человека, но согласна абсолютно. А потом они будут сидеть в Прагах-Парижах и выяснять, кто кому Рабинович".Пока в этом противостоянии в силовом блоке в стороне стоит армия. Но это только пока. Если ВСУ направят свои штыки против смутьянов — мало не покажется никому. Государственность на Украине давно утрачена, на очереди потеря страны. Поэтому коррупционные скандалы и перетасовки на политической верхушке — это частный случай, который уже ни на что не влияет. Более подробно на тему — обзор соцсетей.Политолог Константин БондаренкоНа самом деле кейс Кравченко — это только иллюстрация к состоянию дел в государстве. Полностью разрушенная система госуправления. Коррупция уже не является элементом, угрожающим государству. Государство превратилось в недоразумение на фоне тотальных произвола и коррупции. Запад Украину полностью списал — она ему интересна исключительно как определенная субстанция, воюющая с Россией. И ради войны закрываются глаза на то, что происходит внутри Украины. Не Кравченко первый из чиновников высокого ранга и друзей Зеленского выехал из Украины. Не Кравченко последний. Так в чем сенсация? Тут пора бы говорить о тенденциях и закономерностях. Извините, государства-то по факту нет. И постепенно теряем страну.Политолог Марат БашировВсе силовые органы Украины дискредитированы. Все имеют публичные обвинения в коррупции и в участии в криминальном бизнесе. СБУ, ГУР, НАБУ/САП, Генеральная прокуратура, Минобороны, ТЦК. Все. Ожидать, что Европа отреагирует на это, — глупо.А вот то, что уже происходит, — это взаимное уничтожение. Стреляют друг в друга, убивают свидетелей, выдвигают встречные уголовные обвинения, пользуясь служебными полномочиями. Обычным украинцам от этого не легче, но главное, что весь режим Зе стоит на силовиках и он не является арбитром, он их заложник. Как я и писал ранее — следующий режим на Украине — это хунта. Силовики никогда между собой не договорятся — таков их мир. Единственный вариант — это военные штыки ВСУ, которые могут забить малочисленные спецназы СБУ, ГУР, НАБУ, ГП и ввести временное военное управление. Вопрос лишь в том, кто решится возглавить военный переворот.Журналист Диана ПанченкоЦирк. В котором Зеленский имел в виду и украинцев, и Трампа, и вообще весь мир. Зеленский сначала дал гарантии генпрокурору Кравченко. Потом заставил подписать заявление на увольнение. Потом разрешил выехать. Но в обмен на выезд вынудил дать подозрение главе американского НАБУ. И теперь его слил… Кравченко думал убежать по-тихому. Но благодаря Зеленскому напоследок он разозлил американцев. Которые теперь будут его догонять. Дорогие украинские политики. Так будет со всеми. Он всех сольет.Я предупреждала. Посмотрите на жизненный путь Зеленского. Всю свою жизнь он всех предавал. Начиная с России, Маслякова и Киркорова. Заканчивая Коломойским*, украинцами и американцами. Он сдаст всех. В конце войны он может полететь в Москву к Путину извиняться. При этом скажет, что в войне виноваты все вы. Советую вам уже публично от него откреститься. Кто поумнее, уже это делает. А ваши "старшие товарищи" давно бывают с секретными визитами в Москве.Политолог Юрий Баранчик…схема давления на НАБУ развалилась, силовые структуры уже начинают выбирать собственную линию поведения. Они не готовы безусловно исполнять политические решения Банковой, и проблема Зеленского заключается не в потере контроля над отдельным ведомством, а в постепенной фрагментации всей системы управления силовым блоком, если вспомнить недавнюю перестрелку между СБУ и ГУР. Таким образом, если различные элементы украинской силовой вертикали действительно начинают действовать автономно, то дальнейшее развитие конфликта будет определяться уже не столько решениями Зеленского, сколько тем, какая из группировок сможет собрать вокруг себя устойчивую коалицию силовиков, парламента и внешних покровителей.Похоже, что эти процессы ускоряются. Нам, со своей стороны, надо только их аккуратно и эффективно подтолкнуть. Зеленский становится хромой уткой, и это надо делать все более явным для всех — и для украинского общества, и для Запада. Неуправляемость силовиков, которые стали играть в свои игры, — один из признаков конца нынешней версии украинской хунты. Продолжаем давить.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20260914/spetsoperatsiya-imperator-provalena-kravchenko-pereigral-nabu-pered-pobegom-1083180310.html
https://ukraina.ru/20260915/zagonyayut-v-ugol-zelenskiy-iz-poslednikh-sil-otbivaetsya-ot-stavlennikov-zapada-na-ukraine-1083194168.html
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Виктория Титова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, россия, кравченко, набу
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Кравченко, НАБУ

Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту

17:03 15.09.2026
 
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Dmytro SmolienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Dmytro Smolienko
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Силовые структуры на Украине потеряли не только автономность (это факт и давно известный), но и здравый смысл в своей работе.
Не успел сбежавший уже бывший генпрокурор Руслан Кравченко объявить о подозрении руководителю НАБУ и САП, как Офис генпрокурора на своей официальной странице сообщил: "В связи с распространением заявления о якобы сообщении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: эта информация не соответствует действительности. Заявления про якобы подозрение лишены юридического смысла".
Это сообщение от генпрокуратуры добавило еще больше хаоса, прямо как в известном фильме "Свадьба в Малиновке".
Тем временем антикоррупционные органы провели совместный брифинг, на котором их руководители заявили, что никакого подозрения ни они, ни их близкие не получали. В целом и директор НАБУ Семен Кривонос, и Александр Клименко охарактеризовали ситуацию как новый жанр — "телеграм-подозрения".
Политический аналитик Валерий Пекар так прокомментировал эту новость: "Государственное управление и правосудие окончательно превратилось в smm. Кто имеет доступ к странице, тот и власть. В будущем при вступлении на какую-либо должность должна состояться официальная передача паролей".
Двоевластие, троевластие уже были на Украине во времена УНР. Сейчас в Киеве происходит то же самое в силовом блоке, где все — СБУ, ГУР, прокуратура, Минобороны — против всех.
Кстати, эта аналогия уже вовсю гуляет среди "патриотического" сообщества. Так, пропагандистка Соня Кошкина (та самая, которая блестяще отработала свою роль в дискредитации Украинской православной церкви) написала в своих соцсетях: "Выглядит как УНР. Аналогия не моя — одного умного человека, но согласна абсолютно. А потом они будут сидеть в Прагах-Парижах и выяснять, кто кому Рабинович".
Пока в этом противостоянии в силовом блоке в стороне стоит армия. Но это только пока. Если ВСУ направят свои штыки против смутьянов — мало не покажется никому. Государственность на Украине давно утрачена, на очереди потеря страны. Поэтому коррупционные скандалы и перетасовки на политической верхушке — это частный случай, который уже ни на что не влияет.
Более подробно на тему — обзор соцсетей.
Политолог Константин Бондаренко
На самом деле кейс Кравченко — это только иллюстрация к состоянию дел в государстве.
Полностью разрушенная система госуправления. Коррупция уже не является элементом, угрожающим государству. Государство превратилось в недоразумение на фоне тотальных произвола и коррупции.
Запад Украину полностью списал — она ему интересна исключительно как определенная субстанция, воюющая с Россией. И ради войны закрываются глаза на то, что происходит внутри Украины.
Не Кравченко первый из чиновников высокого ранга и друзей Зеленского выехал из Украины. Не Кравченко последний. Так в чем сенсация? Тут пора бы говорить о тенденциях и закономерностях. Извините, государства-то по факту нет. И постепенно теряем страну.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
Вчера, 13:40
Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегомНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовило масштабную спецоперацию по аресту генерального прокурора Руслана Кравченко под кодовым названием "Император", сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
Политолог Марат Баширов
Все силовые органы Украины дискредитированы. Все имеют публичные обвинения в коррупции и в участии в криминальном бизнесе. СБУ, ГУР, НАБУ/САП, Генеральная прокуратура, Минобороны, ТЦК. Все. Ожидать, что Европа отреагирует на это, — глупо.
А вот то, что уже происходит, — это взаимное уничтожение. Стреляют друг в друга, убивают свидетелей, выдвигают встречные уголовные обвинения, пользуясь служебными полномочиями. Обычным украинцам от этого не легче, но главное, что весь режим Зе стоит на силовиках и он не является арбитром, он их заложник.
Как я и писал ранее — следующий режим на Украине — это хунта. Силовики никогда между собой не договорятся — таков их мир. Единственный вариант — это военные штыки ВСУ, которые могут забить малочисленные спецназы СБУ, ГУР, НАБУ, ГП и ввести временное военное управление. Вопрос лишь в том, кто решится возглавить военный переворот.
Журналист Диана Панченко
Цирк. В котором Зеленский имел в виду и украинцев, и Трампа, и вообще весь мир. Зеленский сначала дал гарантии генпрокурору Кравченко. Потом заставил подписать заявление на увольнение. Потом разрешил выехать. Но в обмен на выезд вынудил дать подозрение главе американского НАБУ. И теперь его слил…
Кравченко думал убежать по-тихому. Но благодаря Зеленскому напоследок он разозлил американцев. Которые теперь будут его догонять. Дорогие украинские политики. Так будет со всеми. Он всех сольет.
Я предупреждала. Посмотрите на жизненный путь Зеленского. Всю свою жизнь он всех предавал. Начиная с России, Маслякова и Киркорова. Заканчивая Коломойским*, украинцами и американцами. Он сдаст всех. В конце войны он может полететь в Москву к Путину извиняться. При этом скажет, что в войне виноваты все вы. Советую вам уже публично от него откреститься. Кто поумнее, уже это делает. А ваши "старшие товарищи" давно бывают с секретными визитами в Москве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
10:02
Загоняют в угол: Зеленский из последних сил отбивается от ставленников Запада на УкраинеГенеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ярко начал новую рабочую неделю: объявил подозрения — то есть открытую войну — руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Их практически напрямую курируют западные структуры.
Политолог Юрий Баранчик
…схема давления на НАБУ развалилась, силовые структуры уже начинают выбирать собственную линию поведения. Они не готовы безусловно исполнять политические решения Банковой, и проблема Зеленского заключается не в потере контроля над отдельным ведомством, а в постепенной фрагментации всей системы управления силовым блоком, если вспомнить недавнюю перестрелку между СБУ и ГУР.
Таким образом, если различные элементы украинской силовой вертикали действительно начинают действовать автономно, то дальнейшее развитие конфликта будет определяться уже не столько решениями Зеленского, сколько тем, какая из группировок сможет собрать вокруг себя устойчивую коалицию силовиков, парламента и внешних покровителей.
Похоже, что эти процессы ускоряются. Нам, со своей стороны, надо только их аккуратно и эффективно подтолкнуть. Зеленский становится хромой уткой, и это надо делать все более явным для всех — и для украинского общества, и для Запада. Неуправляемость силовиков, которые стали играть в свои игры, — один из признаков конца нынешней версии украинской хунты. Продолжаем давить.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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