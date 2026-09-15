Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда" - 15.09.2026 Украина.ру
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Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда"
Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда" - 15.09.2026 Украина.ру
Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда"
Понадобится время для доработки украинского перехватчика российских реактивных БПЛА. Об этом 15 сентября заявил Владимир Зеленский по итогам доклада главкома ВСУ Михаила Драпатого
2026-09-15T18:35
2026-09-15T19:20
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"Был сегодня доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого про новый шаг наших производителей: есть успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. "Шахед" был успешно поражен, но надо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком", - сообщил Зеленский.Он отметил, что на продолжение работ в этом направлении понадобится время. Он поблагодарил разработчиков украинского перехватчика российских реактивных дронов. Ставка под началом Зеленского обсудила также вопросы военных операций и "дальнобойности" ВСУ. Вместе с Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой на совещании определили следующие приоритетные цели, необходимый для этого объем средств и меры подготовки. "Результаты по дальнобойному влиянию на российскую нефтяную основу войны достаточно весомы, и именно это добавляет необходимого потенциала дипломатии", - добавил Зеленский. Ранее, 13 сентября президент США Дональд Трамп назвал причиной глобального дефицита дизельного топлива на мировом рынке с атаками ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он потребовал от Владимира Зеленского прекратить такие атаки и позже заявил, что Москва и Киев согласились остановить такие взаимные удары."Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком — это происходит из-за конфликта России и Украины", — сказал Трамп журналистам.Зеленский после этого запросил у неназванных "партнёров" гарантий соблюдения Россией договорённостей по двустороннему отказу от атак объектов энергетики.Затем, 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам: проблема насыщения мирового рынка нефтепродуктами не в обеспечении производства НПЗ, а в обеспечении мировой торговли, что требует отмены незаконных санкций.Тем временем "Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на ВолыниАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, михаил драпатый, дональд трамп, вооруженные силы украины, нпз, бпла, дроны, впк, топливо, переговоры по украине 2026
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Михаил Драпатый, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НПЗ, БПЛА, дроны, ВПК, топливо, Переговоры по Украине 2026

Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда"

18:35 15.09.2026 (обновлено: 19:20 15.09.2026)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Понадобится время для доработки украинского перехватчика российских реактивных БПЛА. Об этом 15 сентября заявил Владимир Зеленский по итогам доклада главкома ВСУ Михаила Драпатого
"Был сегодня доклад Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого про новый шаг наших производителей: есть успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. "Шахед" был успешно поражен, но надо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что на продолжение работ в этом направлении понадобится время. Он поблагодарил разработчиков украинского перехватчика российских реактивных дронов.
Ставка под началом Зеленского обсудила также вопросы военных операций и "дальнобойности" ВСУ. Вместе с Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой на совещании определили следующие приоритетные цели, необходимый для этого объем средств и меры подготовки.
"Результаты по дальнобойному влиянию на российскую нефтяную основу войны достаточно весомы, и именно это добавляет необходимого потенциала дипломатии", - добавил Зеленский.
Ранее, 13 сентября президент США Дональд Трамп назвал причиной глобального дефицита дизельного топлива на мировом рынке с атаками ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он потребовал от Владимира Зеленского прекратить такие атаки и позже заявил, что Москва и Киев согласились остановить такие взаимные удары.
"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком — это происходит из-за конфликта России и Украины", — сказал Трамп журналистам.
Зеленский после этого запросил у неназванных "партнёров" гарантий соблюдения Россией договорённостей по двустороннему отказу от атак объектов энергетики.
Затем, 15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил журналистам: проблема насыщения мирового рынка нефтепродуктами не в обеспечении производства НПЗ, а в обеспечении мировой торговли, что требует отмены незаконных санкций.
Тем временем "Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни
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