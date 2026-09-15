СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова - 15.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260915/sbu-pishet-v-telegram-kanale-ot-imeni-politzaklyuchnnogo-kirilla-molchanova-1083216681.html
СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова
СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова - 15.09.2026 Украина.ру
СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова
Служба безопасности Украины распространяет сообщения от имени Кирилла Молчанова, арестованного по политическим мотивам и содержащегося в киевском следственном изоляторе. Об этом сообщают источники издания Украина.ру
2026-09-15T19:18
2026-09-15T19:18
новости
киев
россия
кирилл молчанов
сбу
политзаключенные
хроника репрессий
ситуация на украине
украина
правозащитники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/01/1082940441_0:83:960:623_1920x0_80_0_0_4cf12d0fbff4bb3a3388685fd6583ffa.jpg
С 9 сентября 2026г сотрудники СБУ стали писать посты в телеграм-канале Кирилла Молчанова "Молчанов не молчит" от его имени. Доступа к этому каналу нет ни у находящегося в Лукьяновском СИЗО в Киеве Кирилла, ни у его родственников. СБУ заполучила доступы к электронной почте Молчанова. Его телеграм-канал не публиковал сообщений всё время с момента задержания своего законного владельца, а теперь публикует резко критические посты о российских политиках. Родственники и друзья Молчанова отправляют жалобы, однако телеграм-канал до сих пор не заблокировали. Молчанов считает, что сотрудники СБУ стали вести его телеграм-канал непосредственно перед выборами в Госдуму РФ, чтобы дискредитировать политзаключённого.Автор издания Украина.ру Павел Волков сообщал в своей публикации: в конце марта 2025 года украинские и польские спецслужбы в рамках спецоперации похитили украинского оппозиционного политолога, политтехнолога и правозащитника Кирилла Молчанова, который летел через Варшаву на форум в Берлин. С тех пор он находился в за решёткой в Киеве.Кирилл Молчанов - коренной киевлянин, не принявший госпереворот 2014 года и публично критиковавших политику новых властей Украины. С 2016 года был заместителем главы общественной организации "Украинский институт политики", выступал в оппозиционных СМИ. После начала СВО под угрозой ареста диссидент вынужденно покинул Украину и обосновался в Германии. Там он получил вид на жительство и создал проект "Институт изучения войны в Украине", на сайте которого на английском языке публиковал аналитику, касающуюся военно-политических событий. Материалы сайта в виде аналитических записок отправлялись в Европарламент, ПАСЕ и другие европейские институты в Страсбурге и Брюсселе.Позже, переехав в Россию, он продолжал писать аналитику для структур ЕС, вести свои блоги, сотрудничать с прессой. В апреле 2024 года Молчанов стал гражданином РФ. По приглашению немецкой организации он вылетел на форум в Берлин. Пригласившая сторона купила ему авиабилет с пересадкой в Варшаве - там его 30 марта на борту самолёта задержала польская полиция. Молчанову отказали во встрече с российским консулом и сразу депортировали на Украину. СБУ 1 апреля сообщила о том, что совместно с внешней разведкой и польскими правоохранителями она задержала "политэксперта, подозреваемого в государственной измене". Операцию якобы готовили более полугода."Молчанова обвинили по трем статьям: "госизмена в условиях военного положения", "пособничество государству-агрессору в виде информационного сотрудничества" и "оправдание российской агрессии". Возможная санкция — до 12 лет лишения свободы", - отметил Волков.По словам Молчанова, одним из эпизодов его обвинения является участие как переводчика в интервью с депутатом Европарламента от Италии Франческой Донато в октябре 2022 года.Политзаключённый лишён права на защиту. Назначенного ему "государственного" адвоката избили, обобрали и насильственно мобилизовали.Подробности в публикации Павла Волкова Заложник за свои убеждения. Как Украина похитила оппозиционного политолога МолчановаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/01/1082940441_11:0:951:705_1920x0_80_0_0_27b65597002b9c05d0be2309ae853da5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, кирилл молчанов, сбу, политзаключенные, хроника репрессий, ситуация на украине, украина, правозащитники, фрг
Новости, Киев, Россия, Кирилл Молчанов, СБУ, политзаключенные, Хроника репрессий, ситуация на Украине, Украина, правозащитники, ФРГ

СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова

19:18 15.09.2026
 
Кирилл Молчанов
Кирилл Молчанов
Читать в
ДзенTelegram
Служба безопасности Украины распространяет сообщения от имени Кирилла Молчанова, арестованного по политическим мотивам и содержащегося в киевском следственном изоляторе. Об этом сообщают источники издания Украина.ру
С 9 сентября 2026г сотрудники СБУ стали писать посты в телеграм-канале Кирилла Молчанова "Молчанов не молчит" от его имени. Доступа к этому каналу нет ни у находящегося в Лукьяновском СИЗО в Киеве Кирилла, ни у его родственников.
СБУ заполучила доступы к электронной почте Молчанова. Его телеграм-канал не публиковал сообщений всё время с момента задержания своего законного владельца, а теперь публикует резко критические посты о российских политиках.
Родственники и друзья Молчанова отправляют жалобы, однако телеграм-канал до сих пор не заблокировали.
Молчанов считает, что сотрудники СБУ стали вести его телеграм-канал непосредственно перед выборами в Госдуму РФ, чтобы дискредитировать политзаключённого.

Автор издания Украина.ру Павел Волков сообщал в своей публикации: в конце марта 2025 года украинские и польские спецслужбы в рамках спецоперации похитили украинского оппозиционного политолога, политтехнолога и правозащитника Кирилла Молчанова, который летел через Варшаву на форум в Берлин. С тех пор он находился в за решёткой в Киеве.
Кирилл Молчанов - коренной киевлянин, не принявший госпереворот 2014 года и публично критиковавших политику новых властей Украины. С 2016 года был заместителем главы общественной организации "Украинский институт политики", выступал в оппозиционных СМИ.
После начала СВО под угрозой ареста диссидент вынужденно покинул Украину и обосновался в Германии. Там он получил вид на жительство и создал проект "Институт изучения войны в Украине", на сайте которого на английском языке публиковал аналитику, касающуюся военно-политических событий. Материалы сайта в виде аналитических записок отправлялись в Европарламент, ПАСЕ и другие европейские институты в Страсбурге и Брюсселе.
Позже, переехав в Россию, он продолжал писать аналитику для структур ЕС, вести свои блоги, сотрудничать с прессой. В апреле 2024 года Молчанов стал гражданином РФ.
По приглашению немецкой организации он вылетел на форум в Берлин. Пригласившая сторона купила ему авиабилет с пересадкой в Варшаве - там его 30 марта на борту самолёта задержала польская полиция. Молчанову отказали во встрече с российским консулом и сразу депортировали на Украину.
СБУ 1 апреля сообщила о том, что совместно с внешней разведкой и польскими правоохранителями она задержала "политэксперта, подозреваемого в государственной измене". Операцию якобы готовили более полугода.
"Молчанова обвинили по трем статьям: "госизмена в условиях военного положения", "пособничество государству-агрессору в виде информационного сотрудничества" и "оправдание российской агрессии". Возможная санкция — до 12 лет лишения свободы", - отметил Волков.
По словам Молчанова, одним из эпизодов его обвинения является участие как переводчика в интервью с депутатом Европарламента от Италии Франческой Донато в октябре 2022 года.
Политзаключённый лишён права на защиту. Назначенного ему "государственного" адвоката избили, обобрали и насильственно мобилизовали.
Подробности в публикации Павла Волкова Заложник за свои убеждения. Как Украина похитила оппозиционного политолога Молчанова
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияКирилл МолчановСБУполитзаключенныеХроника репрессийситуация на УкраинеУкраинаправозащитникиФРГ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:18СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова
19:00Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ
18:43О жизни главного вуза Мелитополя, история одной песни. 15 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:35Драпатый рассказал Зеленскому про "реактивного шахеда"
18:30ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября
18:30Иван Скориков: Россия нашла способ сделать так, что украинцы будут готовы завершить войну на ее условиях
18:04"Цифровой концлагерь нового рубля". Почему российские деньги заняли умы иноагентов
18:03Оргии и ужасы СССР: в какую историю теперь должны верить украинцы
17:52Зеленский обещает защиту АЗС, дорог и критических предприятий
17:30Война пойдёт другими методами и будет очень короткой! Куликов о готовности Европы к конфликту с Россией
17:25Украинский пограничник предал сослуживца, помогавшего сбежать в ЕС за $15 тыс
17:03Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту
16:09В Киеве будут судить мошенника, обещавшего "бронь" за $25 тыс
16:08Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения
16:03"Противник – бывшие азовцы"*: что происходит на фронте возле Красного Лимана
16:00Набат, который приняли в штыки. О романе "Чего же ты хочешь?"
15:44БПЛА ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области - губернатор
15:19"Сорвать выборы они у нас не смогли, но нагадить все равно пытаются" - Захарова
15:19Миллионы тонн гниют на складах: украинским аграриям не хватает места для зерна
15:02Три пути в пропасть: Запад приготовил новые планы войны с Россией
Лента новостейМолния