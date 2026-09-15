https://ukraina.ru/20260915/sbu-pishet-v-telegram-kanale-ot-imeni-politzaklyuchnnogo-kirilla-molchanova-1083216681.html
СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова
СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова - 15.09.2026 Украина.ру
СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова
Служба безопасности Украины распространяет сообщения от имени Кирилла Молчанова, арестованного по политическим мотивам и содержащегося в киевском следственном изоляторе. Об этом сообщают источники издания Украина.ру
2026-09-15T19:18
2026-09-15T19:18
2026-09-15T19:18
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С 9 сентября 2026г сотрудники СБУ стали писать посты в телеграм-канале Кирилла Молчанова "Молчанов не молчит" от его имени. Доступа к этому каналу нет ни у находящегося в Лукьяновском СИЗО в Киеве Кирилла, ни у его родственников. СБУ заполучила доступы к электронной почте Молчанова. Его телеграм-канал не публиковал сообщений всё время с момента задержания своего законного владельца, а теперь публикует резко критические посты о российских политиках. Родственники и друзья Молчанова отправляют жалобы, однако телеграм-канал до сих пор не заблокировали. Молчанов считает, что сотрудники СБУ стали вести его телеграм-канал непосредственно перед выборами в Госдуму РФ, чтобы дискредитировать политзаключённого.Автор издания Украина.ру Павел Волков сообщал в своей публикации: в конце марта 2025 года украинские и польские спецслужбы в рамках спецоперации похитили украинского оппозиционного политолога, политтехнолога и правозащитника Кирилла Молчанова, который летел через Варшаву на форум в Берлин. С тех пор он находился в за решёткой в Киеве.Кирилл Молчанов - коренной киевлянин, не принявший госпереворот 2014 года и публично критиковавших политику новых властей Украины. С 2016 года был заместителем главы общественной организации "Украинский институт политики", выступал в оппозиционных СМИ. После начала СВО под угрозой ареста диссидент вынужденно покинул Украину и обосновался в Германии. Там он получил вид на жительство и создал проект "Институт изучения войны в Украине", на сайте которого на английском языке публиковал аналитику, касающуюся военно-политических событий. Материалы сайта в виде аналитических записок отправлялись в Европарламент, ПАСЕ и другие европейские институты в Страсбурге и Брюсселе.Позже, переехав в Россию, он продолжал писать аналитику для структур ЕС, вести свои блоги, сотрудничать с прессой. В апреле 2024 года Молчанов стал гражданином РФ. По приглашению немецкой организации он вылетел на форум в Берлин. Пригласившая сторона купила ему авиабилет с пересадкой в Варшаве - там его 30 марта на борту самолёта задержала польская полиция. Молчанову отказали во встрече с российским консулом и сразу депортировали на Украину. СБУ 1 апреля сообщила о том, что совместно с внешней разведкой и польскими правоохранителями она задержала "политэксперта, подозреваемого в государственной измене". Операцию якобы готовили более полугода."Молчанова обвинили по трем статьям: "госизмена в условиях военного положения", "пособничество государству-агрессору в виде информационного сотрудничества" и "оправдание российской агрессии". Возможная санкция — до 12 лет лишения свободы", - отметил Волков.По словам Молчанова, одним из эпизодов его обвинения является участие как переводчика в интервью с депутатом Европарламента от Италии Франческой Донато в октябре 2022 года.Политзаключённый лишён права на защиту. Назначенного ему "государственного" адвоката избили, обобрали и насильственно мобилизовали.Подробности в публикации Павла Волкова Заложник за свои убеждения. Как Украина похитила оппозиционного политолога МолчановаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, кирилл молчанов, сбу, политзаключенные, хроника репрессий, ситуация на украине, украина, правозащитники, фрг
Новости, Киев, Россия, Кирилл Молчанов, СБУ, политзаключенные, Хроника репрессий, ситуация на Украине, Украина, правозащитники, ФРГ
СБУ пишет в телеграм-канале от имени политзаключённого Кирилла Молчанова
Служба безопасности Украины распространяет сообщения от имени Кирилла Молчанова, арестованного по политическим мотивам и содержащегося в киевском следственном изоляторе. Об этом сообщают источники издания Украина.ру
С 9 сентября 2026г сотрудники СБУ стали писать посты в телеграм-канале Кирилла Молчанова "Молчанов не молчит" от его имени. Доступа к этому каналу нет ни у находящегося в Лукьяновском СИЗО в Киеве Кирилла, ни у его родственников.
СБУ заполучила доступы к электронной почте Молчанова. Его телеграм-канал не публиковал сообщений всё время с момента задержания своего законного владельца, а теперь публикует резко критические посты о российских политиках.
Родственники и друзья Молчанова отправляют жалобы, однако телеграм-канал до сих пор не заблокировали.
Молчанов считает, что сотрудники СБУ стали вести его телеграм-канал непосредственно перед выборами в Госдуму РФ, чтобы дискредитировать политзаключённого.
Автор издания Украина.ру Павел Волков сообщал в своей публикации
: в конце марта 2025 года украинские и польские спецслужбы в рамках спецоперации похитили украинского оппозиционного политолога, политтехнолога и правозащитника Кирилла Молчанова, который летел через Варшаву на форум в Берлин. С тех пор он находился в за решёткой в Киеве.
Кирилл Молчанов - коренной киевлянин, не принявший госпереворот 2014 года и публично критиковавших политику новых властей Украины. С 2016 года был заместителем главы общественной организации "Украинский институт политики", выступал в оппозиционных СМИ.
После начала СВО под угрозой ареста диссидент вынужденно покинул Украину и обосновался в Германии. Там он получил вид на жительство и создал проект "Институт изучения войны в Украине", на сайте которого на английском языке публиковал аналитику, касающуюся военно-политических событий. Материалы сайта в виде аналитических записок отправлялись в Европарламент, ПАСЕ и другие европейские институты в Страсбурге и Брюсселе.
Позже, переехав в Россию, он продолжал писать аналитику для структур ЕС, вести свои блоги, сотрудничать с прессой. В апреле 2024 года Молчанов стал гражданином РФ.
По приглашению немецкой организации он вылетел на форум в Берлин. Пригласившая сторона купила ему авиабилет с пересадкой в Варшаве - там его 30 марта на борту самолёта задержала польская полиция. Молчанову отказали во встрече с российским консулом и сразу депортировали на Украину.
СБУ 1 апреля сообщила о том, что совместно с внешней разведкой и польскими правоохранителями она задержала "политэксперта, подозреваемого в государственной измене". Операцию якобы готовили более полугода.
"Молчанова обвинили по трем статьям: "госизмена в условиях военного положения", "пособничество государству-агрессору в виде информационного сотрудничества" и "оправдание российской агрессии". Возможная санкция — до 12 лет лишения свободы", - отметил Волков.
По словам Молчанова, одним из эпизодов его обвинения является участие как переводчика в интервью с депутатом Европарламента от Италии Франческой Донато в октябре 2022 года.
Политзаключённый лишён права на защиту. Назначенного ему "государственного" адвоката избили, обобрали и насильственно мобилизовали.
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