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Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете

Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете - 09.09.2026 Украина.ру

Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете

Правительству Украины придётся уповать на огромные суммы, которые ему придётся брать в долг для наполнения бюджета. Об этом 9 сентября заявила депутат украинского парламента Ольга Василевская-Смаглюк

2026-09-09T16:04

2026-09-09T16:04

2026-09-09T16:11

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Правительство Украины подготовило новую среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2027-2029 годы, сообщила нардеп.Из документа Кабмина следует, что "в ближайшие годы мы будем иметь очень большие потребности в заимствованиях, будем критически зависимы от внешней поддержки, а постепенного оздоровления государственных финансов следует ожидать только при условии существенного улучшения ситуации безопасности", констатировала парламентарий.По её данным, в 2027 году общая потребность украинского госбюджета в финансировании составит 2,746 трлн грн ($61 млрд). Из них 2,193 трлн грн правительство рассчитывает привлечь за счет внешних заимствований и лишь 543 млрд грн - на внутреннем рынке. "В 2028 году потребность в финансировании прогнозируется на уровне 2,06 трлн грн, в 2029-м - 1,702 трлн грн., - продолжила нардеп. - Внешние заимствования в 2026-2028 годах должны покрывать около 80% всех потребностей в финансировании. Только в 2029 году их доля, по прогнозу Минфина, снизится до 67%. Ключевой источник денег - ЕС". В стратегии Кабмина Украины прямо сказано: поддержка государств Европы должна обеспечить около 2/3 потребностей Украины в финансировании в 2027-2029 годах. Госдолг при этом будет оставаться очень высоким. "Государственный и гарантированный государством долг, по базовому прогнозу, вырастет до 114,2% ВВП в 2028 году, а в 2029-м должен снизиться до 108,7% ВВП. Дефицит бюджета планируют постепенно сократить до 5,5% ВВП в 2029 году, - поведала нардеп. - Но здесь есть важное "но": весь этот прогноз построен на предположении о существенном улучшении ситуации безопасности начиная с 2027 года". Василевская-Смаглюк считает, что даже при таком сценарии платежи по погашению и обслуживанию украинского госдолга в 2026-2029 годах составят в среднем около 1,27 трлн грн в год.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ольга василевская-смаглюк, европа, кабмин, ес, финансовая помощь, финансы, ввп, госдолг, ситуация на украине