https://ukraina.ru/20260915/vs-rf-zakapyvayut-vsu-v-krasnom-limane-gerani-porazili-punkt-propuska-yagodin-itogi-15-sentyabrya-1083214387.html

ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября

ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября - 15.09.2026 Украина.ру

ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября

Вооруженные силы Украины "закапываются" в Красном Лимане — российские войска уже находятся в пригородах Краматорска и Дружковки. Особенно большие успехи достигнуты в Доброполье. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-15T18:30

2026-09-15T18:30

2026-09-15T18:30

эксклюзив

красный лиман

россия

украина

кравченко

вооруженные силы украины

набу

украина.ру

василий дандыкин

кривонос

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил: украинские войска пытаются атаковать, но в основном обороняются на севере, в районе Красного Лимана."На том направлении ВСУ пытаются атаковать на севере, в районе Красного Лимана, но в основном это оборона. Там придется с ними повозиться, объективно, но мы уже, можно сказать, в пригородах находимся и Краматорска, и Дружковки. И особенно большие успехи у ВС РФ в Доброполье", — заявил эксперт.Исход боев зависит от снабжения противника, которое уничтожается по воздуху и на земле. Дандыкин провел параллель с котлом под Харьковом: "Он небольшой, но, в принципе, это репетиция. Будет окружен город. Образец — это Мариуполь. Сейчас фактор большой — применение массовых беспилотников".Показательно, что информацию об успехах ВСУ под Красным Лиманом фактически опроверг Андрей Билецкий*, командующий там украинской обороной. Он заявил лишь о переходе под контроль села Среднее и зачистке от российской инфильтрации Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра. Но эти населенные пункты и так были в тылу ВСУ. "Срезание выступа" — просто установление контроля над серой зоной.Ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин подтвердил в интервью изданию "Украина.ру": под Красным Лиманом 3-й корпус ВСУ действительно перешел в небольшое контрнаступление. Но в повторение "контрнаступа" 2022 года никто не верит. "Если под Добропольем наши подразделения продолжают хоть и медленно, но продавливать оборону противника, то под Красным Лиманом 3-й корпус действительно перешел в небольшое контрнаступление. В то, что там может повториться ситуация, подобная осеннему "контрнаступу" в Харьковской области 2022 года, никто не верит, но российскому командованию придется перебросить дополнительные резервы, чтобы выстроить устойчивую оборону. Главное – не надо паники", – сообщил Матюшин.Армия России поразила пункт пропуска "Ягодин" на границе с ПольшейРоссийские военные поразили беспилотниками "Герань" международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области на границе с Польшей.Удары по украинским пограничным переходам нарушают поставки иностранной военной помощи на ключевых транспортно-логистических узлах ВСУ. Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки военных грузов из Европы.Помимо этого, БПЛА использовались для ударов по порту в Одессе — поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что утром 13 сентября ВС страны зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Один ударил по поезду Киев — Варшава, другой упал рядом с пунктом пропуска Ягодин — Дорогуск.Логистика ВСУ уничтожается методично. Пункты пропуска, железные дороги, порты — все это законные цели.Кравченко опубликовал вторую часть компромата на главу НАБУ Сбежавший экс-генпрокурор Руслан Кравченко продолжает публиковать собственное расследование в отношении директора НАБУ Семёна Кривоноса. Во второй части речь идет о событиях 2014 года, когда Кривонос был начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции.По версии Кравченко, тогда Кривонос совместно с председателем сельсовета и другими сообщниками требовали у мужчины 72 тысячи долларов за выделение земельного участка на четверть гектара. Приводятся записи разговоров, где обсуждается курс доллара.Кравченко подозревает Кривоноса в просьбе предоставить неправомерную выгоду и организации поддельного документа. В первой части расследования он обвинял главу НАБУ в фиктивном усыновлении для получения амнистии.Подробнее - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.*Андрей Билецкий внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20260915/voyna-poydt-drugimi-metodami-i-budet-ochen-korotkoy-kulikov-o-gotovnosti-evropy-k-konfliktu-s-1083211345.html

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эксклюзив, красный лиман, россия, украина, кравченко, вооруженные силы украины, набу, украина.ру, василий дандыкин, кривонос