ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября - 15.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября
ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября - 15.09.2026 Украина.ру
ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября
Вооруженные силы Украины "закапываются" в Красном Лимане — российские войска уже находятся в пригородах Краматорска и Дружковки. Особенно большие успехи достигнуты в Доброполье. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-15T18:30
2026-09-15T18:30
эксклюзив
красный лиман
россия
украина
кравченко
вооруженные силы украины
набу
украина.ру
василий дандыкин
кривонос
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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил: украинские войска пытаются атаковать, но в основном обороняются на севере, в районе Красного Лимана."На том направлении ВСУ пытаются атаковать на севере, в районе Красного Лимана, но в основном это оборона. Там придется с ними повозиться, объективно, но мы уже, можно сказать, в пригородах находимся и Краматорска, и Дружковки. И особенно большие успехи у ВС РФ в Доброполье", — заявил эксперт.Исход боев зависит от снабжения противника, которое уничтожается по воздуху и на земле. Дандыкин провел параллель с котлом под Харьковом: "Он небольшой, но, в принципе, это репетиция. Будет окружен город. Образец — это Мариуполь. Сейчас фактор большой — применение массовых беспилотников".Показательно, что информацию об успехах ВСУ под Красным Лиманом фактически опроверг Андрей Билецкий*, командующий там украинской обороной. Он заявил лишь о переходе под контроль села Среднее и зачистке от российской инфильтрации Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра. Но эти населенные пункты и так были в тылу ВСУ. "Срезание выступа" — просто установление контроля над серой зоной.Ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин подтвердил в интервью изданию "Украина.ру": под Красным Лиманом 3-й корпус ВСУ действительно перешел в небольшое контрнаступление. Но в повторение "контрнаступа" 2022 года никто не верит. "Если под Добропольем наши подразделения продолжают хоть и медленно, но продавливать оборону противника, то под Красным Лиманом 3-й корпус действительно перешел в небольшое контрнаступление. В то, что там может повториться ситуация, подобная осеннему "контрнаступу" в Харьковской области 2022 года, никто не верит, но российскому командованию придется перебросить дополнительные резервы, чтобы выстроить устойчивую оборону. Главное – не надо паники", – сообщил Матюшин.Армия России поразила пункт пропуска "Ягодин" на границе с ПольшейРоссийские военные поразили беспилотниками "Герань" международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области на границе с Польшей.Удары по украинским пограничным переходам нарушают поставки иностранной военной помощи на ключевых транспортно-логистических узлах ВСУ. Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки военных грузов из Европы.Помимо этого, БПЛА использовались для ударов по порту в Одессе — поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что утром 13 сентября ВС страны зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Один ударил по поезду Киев — Варшава, другой упал рядом с пунктом пропуска Ягодин — Дорогуск.Логистика ВСУ уничтожается методично. Пункты пропуска, железные дороги, порты — все это законные цели.Кравченко опубликовал вторую часть компромата на главу НАБУ Сбежавший экс-генпрокурор Руслан Кравченко продолжает публиковать собственное расследование в отношении директора НАБУ Семёна Кривоноса. Во второй части речь идет о событиях 2014 года, когда Кривонос был начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции.По версии Кравченко, тогда Кривонос совместно с председателем сельсовета и другими сообщниками требовали у мужчины 72 тысячи долларов за выделение земельного участка на четверть гектара. Приводятся записи разговоров, где обсуждается курс доллара.Кравченко подозревает Кривоноса в просьбе предоставить неправомерную выгоду и организации поддельного документа. В первой части расследования он обвинял главу НАБУ в фиктивном усыновлении для получения амнистии.Подробнее - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.*Андрей Билецкий внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20260915/voyna-poydt-drugimi-metodami-i-budet-ochen-korotkoy-kulikov-o-gotovnosti-evropy-k-konfliktu-s-1083211345.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, красный лиман, россия, украина, кравченко, вооруженные силы украины, набу, украина.ру, василий дандыкин, кривонос
Эксклюзив, Красный Лиман, Россия, Украина, Кравченко, Вооруженные силы Украины, НАБУ, Украина.ру, Василий Дандыкин, Кривонос

ВС РФ "закапывают" ВСУ в Красном Лимане, "Герани" поразили пункт пропуска "Ягодин". Итоги 15 сентября

18:30 15.09.2026
 
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Вооруженные силы Украины "закапываются" в Красном Лимане — российские войска уже находятся в пригородах Краматорска и Дружковки. Особенно большие успехи достигнуты в Доброполье. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил: украинские войска пытаются атаковать, но в основном обороняются на севере, в районе Красного Лимана.
"На том направлении ВСУ пытаются атаковать на севере, в районе Красного Лимана, но в основном это оборона. Там придется с ними повозиться, объективно, но мы уже, можно сказать, в пригородах находимся и Краматорска, и Дружковки. И особенно большие успехи у ВС РФ в Доброполье", — заявил эксперт.
Исход боев зависит от снабжения противника, которое уничтожается по воздуху и на земле. Дандыкин провел параллель с котлом под Харьковом: "Он небольшой, но, в принципе, это репетиция. Будет окружен город. Образец — это Мариуполь. Сейчас фактор большой — применение массовых беспилотников".
Показательно, что информацию об успехах ВСУ под Красным Лиманом фактически опроверг Андрей Билецкий*, командующий там украинской обороной. Он заявил лишь о переходе под контроль села Среднее и зачистке от российской инфильтрации Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра. Но эти населенные пункты и так были в тылу ВСУ. "Срезание выступа" — просто установление контроля над серой зоной.
Ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин подтвердил в интервью изданию "Украина.ру": под Красным Лиманом 3-й корпус ВСУ действительно перешел в небольшое контрнаступление. Но в повторение "контрнаступа" 2022 года никто не верит.
"Если под Добропольем наши подразделения продолжают хоть и медленно, но продавливать оборону противника, то под Красным Лиманом 3-й корпус действительно перешел в небольшое контрнаступление. В то, что там может повториться ситуация, подобная осеннему "контрнаступу" в Харьковской области 2022 года, никто не верит, но российскому командованию придется перебросить дополнительные резервы, чтобы выстроить устойчивую оборону. Главное – не надо паники", – сообщил Матюшин.
Армия России поразила пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей
Российские военные поразили беспилотниками "Герань" международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области на границе с Польшей.
"Граница на замке, ключ у "Герани". На пункте "Ягодин" досрочно закрыли смену", — прокомментировали в Минобороны.
Удары по украинским пограничным переходам нарушают поставки иностранной военной помощи на ключевых транспортно-логистических узлах ВСУ. Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым для перевозки военных грузов из Европы.
Помимо этого, БПЛА использовались для ударов по порту в Одессе — поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что утром 13 сентября ВС страны зафиксировали несколько беспилотников на границе с Украиной. Один ударил по поезду Киев — Варшава, другой упал рядом с пунктом пропуска Ягодин — Дорогуск.
Логистика ВСУ уничтожается методично. Пункты пропуска, железные дороги, порты — все это законные цели.
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Кравченко опубликовал вторую часть компромата на главу НАБУ
Сбежавший экс-генпрокурор Руслан Кравченко продолжает публиковать собственное расследование в отношении директора НАБУ Семёна Кривоноса. Во второй части речь идет о событиях 2014 года, когда Кривонос был начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции.
По версии Кравченко, тогда Кривонос совместно с председателем сельсовета и другими сообщниками требовали у мужчины 72 тысячи долларов за выделение земельного участка на четверть гектара. Приводятся записи разговоров, где обсуждается курс доллара.
Кравченко подозревает Кривоноса в просьбе предоставить неправомерную выгоду и организации поддельного документа.
В первой части расследования он обвинял главу НАБУ в фиктивном усыновлении для получения амнистии.
Подробнее - в материале Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко на сайте Украина.ру.
*Андрей Билецкий внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ЭксклюзивКрасный ЛиманРоссияУкраинаКравченкоВооруженные силы УкраиныНАБУУкраина.руВасилий ДандыкинКривонос
 
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