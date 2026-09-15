https://ukraina.ru/20260915/zrada-ekspress-genprokuror-shrdingera-kak-kravchenko-reshil-obmanut-ukrainskiy-narod-i-nabu-1083208987.html

Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ

Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ - 15.09.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ

Пока Верховная Рада важно раздувает щеки и "единогласно" голосует за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, сам прокурор уже пьет кофе где-нибудь в... Украина.ру, 15.09.2026

2026-09-15T19:00

2026-09-15T19:00

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видео

европа

париж

украина

кравченко

набу

верховная рада

офис президента

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Пока Верховная Рада важно раздувает щеки и "единогласно" голосует за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, сам прокурор уже пьет кофе где-нибудь в Европе. В новом выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как главный законник страны под покровом темноты экстренно сделал ноги через границу на служебном люксовом внедорожнике, выписав самому себе командировку... в Париж! Что нашли детективы НАБУ в кабинете генпрокурора за неделю до побега? Как Офис президента пытался нанести ответный удар по главе НАБУ Семену Кривоносу и почему Украина превратилась в территорию, которую делят грызущиеся между собой банды — смотрите в "Зраде Экспресс" с Дариной Боровик.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, европа, париж, украина, кравченко, набу, верховная рада, офис президента, видео