Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ - 15.09.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ
Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ - 15.09.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ
Пока Верховная Рада важно раздувает щеки и "единогласно" голосует за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, сам прокурор уже пьет кофе где-нибудь в... Украина.ру, 15.09.2026
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Пока Верховная Рада важно раздувает щеки и "единогласно" голосует за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, сам прокурор уже пьет кофе где-нибудь в Европе. В новом выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как главный законник страны под покровом темноты экстренно сделал ноги через границу на служебном люксовом внедорожнике, выписав самому себе командировку... в Париж! Что нашли детективы НАБУ в кабинете генпрокурора за неделю до побега? Как Офис президента пытался нанести ответный удар по главе НАБУ Семену Кривоносу и почему Украина превратилась в территорию, которую делят грызущиеся между собой банды — смотрите в "Зраде Экспресс" с Дариной Боровик.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, европа, париж, украина, кравченко, набу, верховная рада, офис президента, видео
Видео, Европа, Париж, Украина, Кравченко, НАБУ, Верховная Рада, Офис президента

Зрада Экспресс: генпрокурор Шрёдингера. Как Кравченко решил обмануть украинский народ и НАБУ

19:00 15.09.2026
 
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Пока Верховная Рада важно раздувает щеки и "единогласно" голосует за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, сам прокурор уже пьет кофе где-нибудь в Европе. В новом выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик расскажет, как главный законник страны под покровом темноты экстренно сделал ноги через границу на служебном люксовом внедорожнике, выписав самому себе командировку... в Париж!

Что нашли детективы НАБУ в кабинете генпрокурора за неделю до побега? Как Офис президента пытался нанести ответный удар по главе НАБУ Семену Кривоносу и почему Украина превратилась в территорию, которую делят грызущиеся между собой банды — смотрите в "Зраде Экспресс" с Дариной Боровик.
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