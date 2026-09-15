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Зеленский обещает защиту АЗС, дорог и критических предприятий
Зеленский обещает защиту АЗС, дорог и критических предприятий - 15.09.2026 Украина.ру
Зеленский обещает защиту АЗС, дорог и критических предприятий
Будут предприняты меры по защите от ударов российской армии украинских автозаправок, железной дороги и "определенных критических предприятий". Об этом 15 сентября сообщил Владимир Зеленский
2026-09-15T17:52
2026-09-15T17:52
2026-09-15T17:52
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"Провел Ставку. Среди ключевых вопросов-контракты на производство систем защиты для критической инфраструктуры и логистики", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.Разведка доложила Зеленскому о планах России. Он заверил, что "есть решения для защиты". "В частности, ощутимо усилим составляющую РЭБ и увеличим объем закупок – контракты подтверждены. Будет также переформатирована работа определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной защиты", - уточнил он.Зеленский также поручил Минфину "обеспечить дополнительные ресурсы для нужд логистики". Кабмин Украины готовит решения по резервным путям логистики в прифронтовых областях. Также просчитаны алгоритмы комбинирования маршрутов железной дороги и автобусов.Зеленский поблагодарил неназванных "партнёров", которые работают вместе с нынешними властями Украины над обеспечением работы железнодорожного сообщения.Также он с силовиками обсудил совместные действия с неназванными партнёрами по обеспечению безопасности логистики в приграничных районах со странами Евросоюза и Молдавией. Завершил своё сообщение внук ветерана Великой Отечественной войны кличем бандеровцев, сотрудничавших с гитлеровцами и массово убивавших евреев, поляков, представителей других нацменьшинств, а также нелояльных к оккупантам украинцев и членов семей красноармейцев.Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Европа сделала ставку на важный инструмент в борьбе с Россией, но он перестал работатьВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, молдавия, владимир зеленский, минфин, ес, инфраструктура, железная дорога, логистика
Новости, Россия, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский, Минфин, ЕС, инфраструктура, железная дорога, логистика
Зеленский обещает защиту АЗС, дорог и критических предприятий
Будут предприняты меры по защите от ударов российской армии украинских автозаправок, железной дороги и "определенных критических предприятий". Об этом 15 сентября сообщил Владимир Зеленский
"Провел Ставку. Среди ключевых вопросов-контракты на производство систем защиты для критической инфраструктуры и логистики", - сообщил Зеленский подписчикам своего аккаунта.
Разведка доложила Зеленскому о планах России. Он заверил, что "есть решения для защиты".
"В частности, ощутимо усилим составляющую РЭБ и увеличим объем закупок – контракты подтверждены. Будет также переформатирована работа определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной защиты", - уточнил он.
Зеленский также поручил Минфину "обеспечить дополнительные ресурсы для нужд логистики".
Кабмин Украины готовит решения по резервным путям логистики в прифронтовых областях. Также просчитаны алгоритмы комбинирования маршрутов железной дороги и автобусов.
Зеленский поблагодарил неназванных "партнёров", которые работают вместе с нынешними властями Украины над обеспечением работы железнодорожного сообщения.
Также он с силовиками обсудил совместные действия с неназванными партнёрами по обеспечению безопасности логистики в приграничных районах со странами Евросоюза и Молдавией.
Завершил своё сообщение внук ветерана Великой Отечественной войны кличем бандеровцев, сотрудничавших с гитлеровцами и массово убивавших евреев, поляков, представителей других нацменьшинств, а также нелояльных к оккупантам украинцев и членов семей красноармейцев.
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