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А разве что-то было? Генпрокуратура Украины опровергла предъявление обвинений главе НАБУ

А разве что-то было? Генпрокуратура Украины опровергла предъявление обвинений главе НАБУ - 15.09.2026 Украина.ру

А разве что-то было? Генпрокуратура Украины опровергла предъявление обвинений главе НАБУ

Генеральная прокурора Украины опровергла предъявление обвинений главе украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу. Об этом ведомство вечером 14 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-15T06:27

2026-09-15T06:27

2026-09-15T06:31

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Из государственного реестра также были удалены соответствующие отметки."В связи с распространением заявления о якобы предъявлении обвинений одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: такая информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении ведомства.Также подчёркивается, что ни одному лицу, в частности руководителю НАБУ Кривоносу, обвинения в рамках обсуждаемого уголовного производства не предъявлялись. Соответствующие отметки в госреестре досудебных расследований также были убраны.Кравченко ранее заявил, что подготовил обвинения ("подозрения") в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса и приближенного к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. Эти ведомства ранее сообщили общественности о расследовании "Карфаген", где Офис генпрокурора фигурирует среди покровителей мошеннических колл-центров.В частности, в новых "плёнках" НАБУ фигурируют сам Кравченко и замначальник департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива. Последнему вменяют также организацию перелёта любовницы генпрокурора в ЕС, куда после заявления "подозрений" в отношении НАБУ и САП отправился и генпрокурор Украины.7 сентября Кравченко подал в отставку. 14 сентября Владимир Зеленский подписал указ об отстранении его от должности генерального прокурора. Решение должна подтвердить Верховная Рада.Подробнее о развитии противостояния - в материале Марии Илащук Зеленский воюет с НАБУ, но не своими руками: побег Кравченко, раскол киевской верхушки. Итоги 14 сентября.Мнения экспертов о происходящем - в публикации Виктории Титовой Война всех против всех на Украине: генпрокурор сбежал, Зеленский наносит ответный удар.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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