Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину - 11.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260911/bolshinstvo-ukraintsev-v-polshe-rabotaet-okolo-poloviny-zhelaet-vernutsya-na-ukrainu-1083153181.html
Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину
Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину - 11.09.2026 Украина.ру
Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину
Около половины прибывших с Украины в Польшу намерены вернуться и около четверти не рассматривает такую перспективу. Об этом 11 сентября сообщила украинская компания Rating Group
2026-09-11T21:19
2026-09-11T21:19
новости
польша
украина
опрос
ес
евроинтеграция
украинские беженцы
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082387244_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_fda2b87f268f01e67af778a8bec4a81f.jpg
Компания 21-25 августа провела опрос украинцев в Польше на тему проживания за рубежом."Вернуться в Украину намерены 51% опрошенных беженцев в Польше, однако большинство откладывает этот шаг до завершения войны", - сообщила Rating Group по итогам. Она выяснила, что в ближайшее время готовы вернуться 8%, "после войны" – 43% и не планирует возвращаться 26%. Ещё 23% не смогли дать определенного ответа.Ключевым условием возвращения является безопасность и стабильность на Украине – так высказались 71% респондентов. Развитие экономики важно для 36%, перспективы трудоустройства – 26%, отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов – для 21%. Развитие социальной инфраструктуры и возможность влиять на общественные изменения назвали по 12% опрошенных, а участие в восстановлении страны и ухудшение условий жизни за границей – по 11%."73% украинских беженцев в Польше ответили, что работают, из них 87% работают непосредственно в Польше", - сказано в публикации Rating Group.Там также отмечено, что жилье арендует 81% опрошенных, а собственное жилье имеют только 7%. Для 3% жилье обеспечивает работодатель, по 2% живут в польских семьях или у украинских друзей и знакомых, ещё 1% пользуется социальным жильём. Только 16% видят перспективы покупки своего жилья и 44% не видят такой перспективы.Своим уровнем социальной адаптации удовлетворены 57% респондентов и 37% не удовлетворены."Отношение самих украинских беженцев к местному населению преимущественно нейтральное (44%) или теплое (50%). Отношение поляков к себе беженцы воспринимают более сдержанно: 30% характеризуют его как теплое, 46% – как нейтральное, 22% – как холодное", - выяснили авторы опроса.Также они сообщили, что в течение последних 12 месяцев "31% опрошенных украинских беженцев сталкивались с дискриминацией из-за национальной или этнической принадлежности, 22% – испытали предвзятое отношение из-за использования украинского языка". Русский язык стал поводом для негативного отношения лишь в 6% случаев и в 5% поводом стал возраст.Ранее в Польше констатировали рост негативного отношения к мигрантам с Украины, которых в СМИ обычно называют "беженцами". Подавляющее большинство мигрантов не имеют статуса беженца, довольствуясь предоставлением "временной защиты". Тем временем: Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с УкраинойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082387244_86:0:1863:1333_1920x0_80_0_0_21014a0c9ef2699a60ce7564688585fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, опрос, ес, евроинтеграция, украинские беженцы, мигранты
Новости, Польша, Украина, опрос, ЕС, евроинтеграция, украинские беженцы, мигранты

Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину

21:19 11.09.2026
 
© Фото : rmf24.pl
- РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Фото : rmf24.pl
Читать в
ДзенTelegram
Около половины прибывших с Украины в Польшу намерены вернуться и около четверти не рассматривает такую перспективу. Об этом 11 сентября сообщила украинская компания Rating Group
Компания 21-25 августа провела опрос украинцев в Польше на тему проживания за рубежом.
"Вернуться в Украину намерены 51% опрошенных беженцев в Польше, однако большинство откладывает этот шаг до завершения войны", - сообщила Rating Group по итогам.
Она выяснила, что в ближайшее время готовы вернуться 8%, "после войны" – 43% и не планирует возвращаться 26%. Ещё 23% не смогли дать определенного ответа.
Ключевым условием возвращения является безопасность и стабильность на Украине – так высказались 71% респондентов. Развитие экономики важно для 36%, перспективы трудоустройства – 26%, отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов – для 21%.
Развитие социальной инфраструктуры и возможность влиять на общественные изменения назвали по 12% опрошенных, а участие в восстановлении страны и ухудшение условий жизни за границей – по 11%.
"73% украинских беженцев в Польше ответили, что работают, из них 87% работают непосредственно в Польше", - сказано в публикации Rating Group.
Там также отмечено, что жилье арендует 81% опрошенных, а собственное жилье имеют только 7%. Для 3% жилье обеспечивает работодатель, по 2% живут в польских семьях или у украинских друзей и знакомых, ещё 1% пользуется социальным жильём. Только 16% видят перспективы покупки своего жилья и 44% не видят такой перспективы.
Своим уровнем социальной адаптации удовлетворены 57% респондентов и 37% не удовлетворены.
"Отношение самих украинских беженцев к местному населению преимущественно нейтральное (44%) или теплое (50%). Отношение поляков к себе беженцы воспринимают более сдержанно: 30% характеризуют его как теплое, 46% – как нейтральное, 22% – как холодное", - выяснили авторы опроса.
Также они сообщили, что в течение последних 12 месяцев "31% опрошенных украинских беженцев сталкивались с дискриминацией из-за национальной или этнической принадлежности, 22% – испытали предвзятое отношение из-за использования украинского языка". Русский язык стал поводом для негативного отношения лишь в 6% случаев и в 5% поводом стал возраст.
Ранее в Польше констатировали рост негативного отношения к мигрантам с Украины, которых в СМИ обычно называют "беженцами". Подавляющее большинство мигрантов не имеют статуса беженца, довольствуясь предоставлением "временной защиты".
Тем временем: Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с Украиной
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаУкраинаопросЕСевроинтеграцияукраинские беженцымигранты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:19Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину
20:49Еврокомиссар рассказал о важности кооперации ЕС с Украиной в производстве дронов
20:00Зрада Экспресс: крах украинизации. Патриотическая "элита" Украины побежала с идеологического судна
19:28Были ли британцы в курсе? Гаспарян о срыве покушения на послов в Москве и уроне от страны-камикадзе
19:14"У нас нет никакой необходимости в мобилизации" - Медведев
19:02ВСУ желают пополнить бывшими военнопленными
18:37Продвижение на фронте, локальные вбросы в ДНР. 11 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:32"В обозримой перспективе": Песков высказался о трёхсторонних переговорах по Украине
18:08Кавалерия XXI века: как бойцы ВС РФ осваивают мотоциклы
18:00ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентября
17:59"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине
17:02Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить
16:33Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на Украине
16:27Индия может стать тылом России в войне на Украине. Владимир Васильев о визите Путина в Нью-Дели
16:10Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян
16:026 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике
16:00Терроризм как потребность социума. К 25-летию событий 11 сентября
15:20Теракт 11 сентября: неожиданный аргумент о причастности спецслужб США
14:51Российская армия устроила котёл ВСУ в Харьковской области. Главные события СВО за неделю
14:50"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском
Лента новостейМолния