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Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину

Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину - 11.09.2026 Украина.ру

Большинство украинцев в Польше работает, около половины желает вернуться на Украину

Около половины прибывших с Украины в Польшу намерены вернуться и около четверти не рассматривает такую перспективу. Об этом 11 сентября сообщила украинская компания Rating Group

2026-09-11T21:19

2026-09-11T21:19

2026-09-11T21:19

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Компания 21-25 августа провела опрос украинцев в Польше на тему проживания за рубежом."Вернуться в Украину намерены 51% опрошенных беженцев в Польше, однако большинство откладывает этот шаг до завершения войны", - сообщила Rating Group по итогам. Она выяснила, что в ближайшее время готовы вернуться 8%, "после войны" – 43% и не планирует возвращаться 26%. Ещё 23% не смогли дать определенного ответа.Ключевым условием возвращения является безопасность и стабильность на Украине – так высказались 71% респондентов. Развитие экономики важно для 36%, перспективы трудоустройства – 26%, отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов – для 21%. Развитие социальной инфраструктуры и возможность влиять на общественные изменения назвали по 12% опрошенных, а участие в восстановлении страны и ухудшение условий жизни за границей – по 11%."73% украинских беженцев в Польше ответили, что работают, из них 87% работают непосредственно в Польше", - сказано в публикации Rating Group.Там также отмечено, что жилье арендует 81% опрошенных, а собственное жилье имеют только 7%. Для 3% жилье обеспечивает работодатель, по 2% живут в польских семьях или у украинских друзей и знакомых, ещё 1% пользуется социальным жильём. Только 16% видят перспективы покупки своего жилья и 44% не видят такой перспективы.Своим уровнем социальной адаптации удовлетворены 57% респондентов и 37% не удовлетворены."Отношение самих украинских беженцев к местному населению преимущественно нейтральное (44%) или теплое (50%). Отношение поляков к себе беженцы воспринимают более сдержанно: 30% характеризуют его как теплое, 46% – как нейтральное, 22% – как холодное", - выяснили авторы опроса.Также они сообщили, что в течение последних 12 месяцев "31% опрошенных украинских беженцев сталкивались с дискриминацией из-за национальной или этнической принадлежности, 22% – испытали предвзятое отношение из-за использования украинского языка". Русский язык стал поводом для негативного отношения лишь в 6% случаев и в 5% поводом стал возраст.Ранее в Польше констатировали рост негативного отношения к мигрантам с Украины, которых в СМИ обычно называют "беженцами". Подавляющее большинство мигрантов не имеют статуса беженца, довольствуясь предоставлением "временной защиты". Тем временем: Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с УкраинойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, опрос, ес, евроинтеграция, украинские беженцы, мигранты