Может и дам... но на старенькую: Трамп о передаче Киеву лицензии на Patriot - 14.09.2026 Украина.ру
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Может и дам... но на старенькую: Трамп о передаче Киеву лицензии на Patriot
Может и дам... но на старенькую: Трамп о передаче Киеву лицензии на Patriot - 14.09.2026 Украина.ру
Может и дам... но на старенькую: Трамп о передаче Киеву лицензии на Patriot
Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot возможна, но лишь на менее продвинутую версию системы. Об этом он в ночь на 14 сентября заявил журналистам
2026-09-14T07:55
2026-09-14T07:57
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новости
сша
дональд трамп
киев
украина
владимир зеленский
зрк patriot
лицензирование
лицензия
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Представители СМИ задали американскому лидеру вопрос о ракетах Patriot, лицензии на производство которых для киевского режима давно добивается Владимир Зеленский. Глава Белого дома подтвердил, что в администрации этот вопрос обсуждается, но речи о самых современных версиях ракет не идёт."Понимаете, о чем я говорю? О куда менее современной [версии]", — подчеркнул Трамп.Ранее Зеленский заявил, что Украине для отражения ударов необходимо получать 100–120 ракет ежемесячно. Однако он признал, что даже 100 ракет в месяц — задача, фактически непосильная для его западных партнёров.При этом, Киев отказался от ракет, предложенных Грецией, из-за "неприемлемых" условий.Подробнее о перспективах получения режимом так необходимых ему средств ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ЗРК Patriot, лицензирование, лицензия, ракеты, ВПК, военная помощь Украине, производство, ПВО

Может и дам... но на старенькую: Трамп о передаче Киеву лицензии на Patriot

07:55 14.09.2026 (обновлено: 07:57 14.09.2026)
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп заявил, что передача Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot возможна, но лишь на менее продвинутую версию системы. Об этом он в ночь на 14 сентября заявил журналистам
Представители СМИ задали американскому лидеру вопрос о ракетах Patriot, лицензии на производство которых для киевского режима давно добивается Владимир Зеленский. Глава Белого дома подтвердил, что в администрации этот вопрос обсуждается, но речи о самых современных версиях ракет не идёт.
"Понимаете, о чем я говорю? О куда менее современной [версии]", — подчеркнул Трамп.
Ранее Зеленский заявил, что Украине для отражения ударов необходимо получать 100–120 ракет ежемесячно. Однако он признал, что даже 100 ракет в месяц — задача, фактически непосильная для его западных партнёров.
При этом, Киев отказался от ракет, предложенных Грецией, из-за "неприемлемых" условий.
Подробнее о перспективах получения режимом так необходимых ему средств ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.
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